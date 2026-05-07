Marta Flich, sobre su trabajo en DAG: "Muchos días me quedo muy mal porque hay historias muy duras"

Héctor de Miguel dice que escucha un helicóptero desde su cocina. Afirma que es el presidente del Gobierno que llega para elaborar un plato y tener un charla distendida en este capítulo de Héctor de comer. Marina Lobo lo saca de sus pensamientos, y le propone a otra persona como invitada que está a la altura, dice, del mismo Pedro Sánchez.

La protagonista de este capítulo es Marta Flich, que aparca por un rato Directo al Grano para centrarse en hacer de comer. Eso sí, admite que eso de cocinar no es de las cosas que mejor se le da, pero tampoco de las que peor. Veremos.

Para elegir la receta que va a elaborar por primera vez, cuenta que se ha metido en Google y ha copiado una que ha visto: pollo con crema de nata, espinacas y tomates cherry. Para hacernos una idea de lo que va a salir, Marta admite que se ha traído en el bolso un táper de garbanzos, no vaya a ser.

"Nos va muy bien, y estoy muy a gusto" Sazonan la pechuga de pollo con pimienta y sal y la sellan en la sartén. Tras poner en el fuego la nata, las espinacas, los tomates cherry, y el queso -muy importante el queso curado-, añaden el pollo y esperan un rato a que se haga por dentro. Es prioritario que no quede crudo. Marta Flich visita 'Héctor de comer' En ese rato de espera repasan, como no podía ser de otra manera, la programación de RTVE. Héctor de Miguel le cuenta que él visita los bares, porque le encantan, y ve que sintonizan cada vez más Directo al grano, aunque sea para tenerlo de fondo, claro. "Nos va muy bien, y estoy muy a gusto. Mola mucho Televisión Española", afirma Marta Flich, que también hace referencia a la responsabilidad que tienen a la hora de tratar noticias e información muy sensible para muchas personas. "En la pública tenemos una responsabilidad añadida. Con el tema de la eutanasia, con personas desaparecidas… Las familias están teniendo la información en tiempo real, entonces, el tratamiento de ese tipo de noticias no puede ser sensacionalista. Tiene que ser desde los hechos, desde la verdad, desde la pedagogía, desde la empatía hacia esa familia, y desde la ciencia y los derechos humanos", afirma la periodista. La presentadora de Directo al Grano cuenta cómo vive las historias que llegan al programa que, en numerosas ocasiones, son muy duras. "Soy una persona muy empática y me afectan mucho las cosas. Mi trabajo consiste en escuchar, y escuchar para entender es jodido. Hay muchos días que me quedo muy mal, porque hay muchos días con historias muy de verdad, casi todas, muy duras".

"Qué pesado Donald Trump. Vete a tu casa" También hay tiempo para hablar de la situación geopolítica en la que nos encontramos, y del papel que tiene en todo esto Donald Trump o Benjamin Netanyahu. "Esas políticas tan neoliberales, tan imperialistas, donde ahora la preocupación, más que Putin, es Trump o Netanyahu, que es verdaderamente el peligroso, un fascista". La presentadora le manda un mensaje directo al presidente de los Estados Unidos: "Qué pesado Donald Trump. Vete a tu casa. Déjanos en paz". Las elecciones de mitad de mandato de este año medirán y mostrarán el sentir de la sociedad norteamericana. "Al estadounidense parece que no le llega que maten peña por ahí, pero que le suban el precio del petróleo sí", y añade que "al dinero no le gusta la incertidumbre".