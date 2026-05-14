Pablo Ibarburu reinvidica la cocina funcional en 'Héctor de comer': “Ya soy saleroso, no necesito divertirme con la comida”

Uno de los mitos más extendidos en nuestro país es que toda persona nacida en el País Vasco cocina bien. Pues bien, el cómico Pablo Ibarburu, colaborador de La Revuelta, viene al videopódcast Héctor de comer para desmontarlo por completo. “De ti se espera que, como buen donostiarra, cocines bien”, le dice Héctor de Miguel. “Puedes seguir esperando”, le contesta Ibarburu. Reconoce, sin embargo, que llega al programa dispuesto a divertirse, a demostrar sus dotes como cantante y malabarista y, ¿por qué no? también a aprender cómo se hacen unas lentejas. A cambio, se compromete a enseñar a Héctor los secretos de su receta más preciada: la ensalada "Ibarburu", su comida “cuatro veces por semana”.

Con un invitado tan poco dado a entrar en los fogones y, sobre todo, tan defensor de la cocina funcional, Héctor de Miguel se lanza a preparar unas lentejas exprés. Como las de toda la vida.. o casi. Porque llevan su chorizo, laurel, caldo y, por supuesto, lentejas, aunque ya cocidas. ¿Y el sofrito? También mejor uno ya listo para cocinar. “Si la sociedad nos ofrece productos ya elaborados, ¿por qué no los vamos a utilizar?", se pregunta el presentador.

¿La cocina es un arte? Precisamente alrededor del boom de la cocina y a su nueva dimensión como arte gira buena parte de la conversación mientras esperan a que las lentejas terminen de cocer en la olla. “He cocinado mucho en mi vida y no entiendo la fantasía por cocinar que tiene la gente. A mí no me relaja, me estresa y me enfado, porque me sale mal. Tampoco entiendo que la gente hable de la comida desde un punto sexual o que los cocineros piensen que son artistas”, comenta. Aunque para Héctor, la cocina sí que es un arte, aunque efímero. A quien sí quiere poner en valor Ibarburu es a los “extras de la cocina”, a los que se dedican “a la parte oscura de la cocina”, que ayudan a cocinar y que friegan, algo que reconoce que se le da muy bien. En cualquier caso, “lo importante de cocinar no es la cocina, sino la compañía. Y cuanto más rápido cocines, más tiempo puedes estar con la otra persona”, concluye. Héctor de Miguel y Pablo Ibarburu cocinan unas lentejas "express" en Héctor de comer

Ensalada “Ibarburu”, aburrida pero premium Por eso, el colaborador de La Revuelta es un firme defensor de la cocina funcional, como es su ensalada “Ibarburu”, con pasta de garbanzos, espinacas baby, tomate cherry, queso fresco, nueces, atún y aguacate. Todo picado y en un bowl, listo para aliñar. Mejor dicho, para echar aceite, porque para Pablo, cuando más “aburrida” y menos sabor tenga la ensalada, mejor. “Ya soy saleroso, no necesito divertirme en la cocina ni con la comida”, confiesa. Por eso, ni sal ni vinagre. Eso sí, el aceite y el atún, los mejores que haya. “Me fijo mucho en el dinero que cuesta. Cuesto más cuesta una ensalada, más rica está”, reconoce. De ahí que mientras terminar de cortar todos los ingredientes confiese que el aceite que utiliza lo coge directamente del camerino de David Broncano, “que tiene como 100 tipos distintos de aceite que le regalan”. Y el resto de los ingredientes, directamente del mercado, del que se confiesa firme defensor: “Vete al mercado de tu barrio y pregunta al frutero por los aguacates”.