Blanca Portillo, Antonio Dechent y José Coronado protagonizan 'Secuestro', un thriller de suspense

Blanca Portillo tiene talento y fuerza para soportar una película sobre su espalda. Hace años qaue dejó de ser esa "secundaria de lujo" para tener su espacio en todas las películas que hace (no hay papel pequeño para ella) y lo mismo ocurre en el teatro y la televisión.

En Secuestro interpreta a Patricia de Lucas, una abogada respetada en su sector. Tiene un buen nivel de vida y no hay nubes que ensombrezcan su día a día. Hasta que Víctor, su hijo, desaparece. La tragedia dura poco: el chico aparece y dice que han intentado secuestrarle. La policía hace su trabajo, con especial dedicación sabiendo el poder de De Lucas, y se detiene a un sospechoso. Pero no hay pruebas y queda en libertad. ¿Qué hará Patricia? ¿Hasta dónde es capaz de llegar? ¿Asumirá las consecuencias?

"Yo creo que por amor se pueden hacer cosas muy fuertes, y más cuando es un vínculo como el materno-filial, que es muy bestia. Yo personalmente creo que hay cosas que no haría, que no sería capaz, creo que nunca me saltaría la ley, pero, ¿y si yo estuviera en la misma situación? Igual soy una cobarde y no sería capaz… no lo sé, porque luego lo pienso y pienso en un hermano, por ejemplo, y me sube una especie de ira que digo 'mataría', pero no lo sé…", decía a RTVE.

Vicente Romero Sánchez y Antonio Dechent RTVE

La grandeza de Antonio Dechent En este thriller hay mucho talento, artístico y técnico. Junto a Blanca Portillo están grandes de la escena como Antonio Dechent, que no tiene fronteras, José Coronado, José María Pou y Macarena Gómez. Mención especial merece Marc Domenech, que interpreta al hijo de Patricia. Secuestro fue su debut en el largometraje. Marc tenía 11 años y es sordo de nacimiento. "Es un regalo de los dioses, un ángel", decía Blanca Portillo. José Coronado RTVE