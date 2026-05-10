Blanca Portillo, Antonio Dechent y José Coronado protagonizan 'Secuestro', un thriller de suspense
- Dirige Mar Targarona con guion de Oriol Paulo
- Enlace para ver Secuestro, disponible en RTVE Play
Blanca Portillo tiene talento y fuerza para soportar una película sobre su espalda. Hace años qaue dejó de ser esa "secundaria de lujo" para tener su espacio en todas las películas que hace (no hay papel pequeño para ella) y lo mismo ocurre en el teatro y la televisión.
En Secuestro interpreta a Patricia de Lucas, una abogada respetada en su sector. Tiene un buen nivel de vida y no hay nubes que ensombrezcan su día a día. Hasta que Víctor, su hijo, desaparece. La tragedia dura poco: el chico aparece y dice que han intentado secuestrarle. La policía hace su trabajo, con especial dedicación sabiendo el poder de De Lucas, y se detiene a un sospechoso. Pero no hay pruebas y queda en libertad. ¿Qué hará Patricia? ¿Hasta dónde es capaz de llegar? ¿Asumirá las consecuencias?
"Yo creo que por amor se pueden hacer cosas muy fuertes, y más cuando es un vínculo como el materno-filial, que es muy bestia. Yo personalmente creo que hay cosas que no haría, que no sería capaz, creo que nunca me saltaría la ley, pero, ¿y si yo estuviera en la misma situación? Igual soy una cobarde y no sería capaz… no lo sé, porque luego lo pienso y pienso en un hermano, por ejemplo, y me sube una especie de ira que digo 'mataría', pero no lo sé…", decía a RTVE.
La grandeza de Antonio Dechent
En este thriller hay mucho talento, artístico y técnico. Junto a Blanca Portillo están grandes de la escena como Antonio Dechent, que no tiene fronteras, José Coronado, José María Pou y Macarena Gómez. Mención especial merece Marc Domenech, que interpreta al hijo de Patricia. Secuestro fue su debut en el largometraje. Marc tenía 11 años y es sordo de nacimiento. "Es un regalo de los dioses, un ángel", decía Blanca Portillo.
Un guion de Oriol Paulo
Hay que destacar la dirección de Mar Targarona (guionista, directora, actriz, productora) y especialmente el trabajo de Oriol Paulo en el guion. Hablamos de un escritor que ha cambiado las reglas del juego, o ha jugado con ellas. Todo está inventado. El guionista venía de arrasar con Los ojos de Julia y El cuerpo, y se esforzó para que Secuestro tuviera todos los ingredientes necesarios para ser un buen thriller.
"En España es difícil hacer thrillers porque es un género que requiere muertos y pistolas. En Secuestro, afortunadamente no hay tantos muertos, y, sobre todo, no hay pistolas, porque yo no tengo una pistola debajo de mi almohada, como pasa en EE.UU. Es difícil hacer trhillers aquí, que te los puedas crear y que sean cosas con las que puedas sentirte identificado y que puedan ocurrir en España, y esta película lo tiene", decía a RTVE.
El rodaje se hizo en Barcelona, concretamente en la capital catalana, Sant Cugat del Vallès, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, Terrasa, Tavertet y, además, la ciudad de Tarragona.
Secuestro está en el catálogo de RTVE Play, donde se encuentra el mejor cine español, con grandes películas y programas como Versión española y Días de cine.