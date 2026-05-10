Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 11 al 17 de mayo

Arranca una nueva semana y con ella, nuevos contenidos originales y exclusivos en RTVE Play. Del lunes 11 al domingo 17 de mayo, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. EN PLAY es una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que, además, esta semana llega con sorpresas, con nuevas colaboradoras y con un nuevo capítulo de la cuarta temporada de Está el horno para bollos. ¡No te lo pierdas!

Además... ¡Volvemos con los programas culinarios! Javi Hoyos regresa con un nuevo Teleplanistas para analizar todo lo que suceda en MasterChef. Por supuesto, no faltará la visita del último expulsado o expulsada del talent culinario.

Además, en nuestra plataforma puedes encontrar el mejor cine nacional e internacional, con una cartelera cargada de estrenos. Disfruta también de los cortos que ya tienes disponible en RTVE Play.

En Play (lunes a jueves, a partir de las 15:30 horas) En Play arranca a las 15:30 horas de la tarde con El Recreo. Ángela Fernández y Valeria Ros, acompañadas de los mejores colaboradores, analizan la información más viral e impactante que se mueve en redes sociales. Te cuentan las últimas tendencias, los reel más virales, la deep web, y todo lo que aún no sabes y que te va a flipar. ¿Te lo vas a perder? El recreo En Play - El Recreo - Programa 38 ¿De verdad hace falta un algoritmo para encontrar el amor o nos estamos pasando de frenada? Hoy en El Recreo, Marta Riesco analiza la nueva tendenc... Ver ahora Dentro de En Play puedes disfrutar también de los mejores videopódcast. Además, cada tarde, de lunes a jueves, vas a poder enterarte de todo en La Retaguardia, con el repaso más curioso de la actualidad que hace Inés Hernand. A partir de las 20:35 horas, desde el humor y la sátira, Inés está acompañada por Marina Lobo, Nerea Pérez de las Heras, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines. 01.51 min La Retaguardia – Inés Hernand reflexiona sobre virus y barcos

Mañana más En Play (lunes a jueves, a las 16:45 horas) Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota.

LUNES 11 DE MAYO

CTA - Capítulo 18 Esta semana llega un nuevo capítulo de CTA, un videopodcast que combina humor y los deportes, y en el que un equipo de cómicos sacará punta a los eventos deportivos del fin de semana. Si te gusta el deporte y quieres pasártelo bien, no te pierdas este espacio que arranca a partir de las 18:45 horas, en RTVE Play. CTA En Play - CTA - Episodio 17 - Campeones Txapeldunak Aupa El programa de hoy viene cargadito, sobre todo porque este fin de semana se disputó la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Re... Ver ahora

Rebobinando Hay pelis de terror que nos hicieron pasarlo realmente mal, oscuros laxantes audiovisuales…, que aún así volvimos a ver. Legendario, Rebecca Vilches, Zequio y Manu Partida se sientan en el saloncito de David Sainz para revisitar esas historias que nos encogieron el pechito a base de sustos y tensión. Sin demasiados filtros, repasan clásicos y algunos títulos más recientes, compartiendo anécdotas y reflexionando sobre cómo cambia el miedo con el tiempo. Una charla entre colegas sobre el cine que nos hizo temblar y las risas que hoy desata. Rebobinando Rebobinando - Programa 4 - Ciencia ficción Un viaje a galaxias lejanas y ruinas postapocalípticas. La ciencia ficción que nos voló la cabeza, charlada por unos cuantos inexpertos.... Ver ahora

Mi persona favorita Un videopodcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. Un acogedor salón por el que capítulo a capítulo irán pasando invitados e invitadas, "personas favoritas" para dejar sus mejores ideas. Una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo. Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 7 - Cristina Bertrand y María Hughes Las actrices -y favoritas- Cristina Bertrand y María Hughes, se sientan con Arturo y Dani para hablar de redes sociales y su cara B, con mucho humo... Ver ahora

CAPTCHA - Capítulo 9 'CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet' está presentado por Javi Hoyos y aborda con humor, rigor y espíritu crítico, los grandes retos de la digitalización y las competencias DIGICOMP: desde la alfabetización mediática y la identidad digital hasta la inteligencia artificial, la seguridad online o el pensamiento crítico. En cada episodio, Javi conversa con perfiles tan diversos como Grison, Benita, Pilar Rubio, Inés Hernand, Soraya, Pepe Rodríguez, Alba Carrillo, Samantha Ballentines, Mario Marzo o Wilbur, que se enfrentan a una pregunta clave: ¿sabemos realmente movernos en el entorno digital o solo estamos sobreviviendo a él? CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet En Play - Captcha. El videopodcast: sobreviviendo a internet - Programa 10: Willbur CAPTCHA es un videopodcast presentado por Javi Hoyos que explora, con humor y mirada crítica, cómo sobrevivimos (o no) al mundo digital. Porque en ... Ver ahora

MARTES 12 DE MAYO

Las del Cadillac Las chicas del Cadillac es un road trip sonoro, un viaje guiado por dos melómanas que conducen a 200km/h por viejas carreteras secundarias. En la parte trasera, nuestros invitados tienen 50 minutos para salvarse eligiendo las canciones de su vida. ¿Qué escucharías si este fuese tu último viaje? ¿Cómo sería la banda sonora de la noche más larga? ¿Qué canción sonó aquella primera vez? Un secuestro sobre cuatro ruedas que hará girar los discos hasta que la música nos salve. Las del Cadillac, En Play En Play - Las del Cadillac EN PLAY - Temporada 2 - Claudia Polo, soul in the kitchen La cocina será libre o no será. Es lo que defiende Claudia Polo, más conocida en sus redes como @soulinthekitchen... Ver ahora

Especial MasterChef: Teleplanistas Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'. 19.06 min Teleplanistas - Ana Jara y Guillermo Campra hablan sobre sus papeles en 'Barrio Esperanza'

Está el horno para bollos El próximo martes 12 de mayo, llega a Playz un nuevo capítulo de la cuarta temporada de su exitoso videopodcast Está el horno para bollos. Bajo la conducción de la periodista Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral, el formato continuará explorando perfiles inspiradores de mujeres lesbianas y bisexuales y analizando temas clave para la comunidad LGTBIQ+. El contenido estará disponible bajo demanda en las plataformas de RTVE Play, RNE Audio, Spotify y el canal oficial de YouTube de Playz. Está el horno para bollos Está el horno para bollos - Temporada 4 - Episodio 1 ‘Está el horno para bollos’ vuelve con su cuarta temporada de la mano de la periodista Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral, que ... Ver ahora

MIÉRCOLES 13 DE MAYO

Ubícate Humor y actualidad de la mano de Emilio Doménech ‘Nanísimo’, Mar Manrique y Marina Enrich. Un espacio de periodismo y entretenimiento que aborda en directo los temas más relevantes de la semana bajo el lema “dónde estamos, a dónde vamos”, ubicando al público en el contexto frenético de la actualidad, las tendencias y los fenómenos sociales. Les acompañan expertos, personalidades del mundo de la cultura y un disparatado y entrañable reportero animado de color azul que conecta el plató con el exterior y la conversación en redes sociales. En medio del ruido mediático, la polarización y una realidad casi distópica, ‘Ubícate’ utiliza la comedia como válvula de escape y remedio antimareo. Ubícate Ubícate - Programa 2 ¿Puede una IA adivinar tu ideología política solo mirando tu cara? ¿Por qué cada vez más jóvenes sienten que deberían empezar a ponerse bótox antes... Ver ahora

Influ-realismo mágico Lorena Macías (@hazmeunafotoasi) sienta a charlar creadores, representantes, marcas y plataformas para preguntarles si de verdad no hay nadie al volante de esta locomotora indecente que hemos llamado influencer marketing. Influ-Realismo Mágico. En Play En Play - Influ-Realismo mágico - Programa 9 - La fiebre "insta-foodie", con Mikel Iturriaga Todos hemos visto el típico reel de “las croquetas que tienes que probar antes de morir”, los 300 reels diarios de “La mejor tortilla de Madrid” o ... Ver ahora

Héctor de comer El humorista y presentador Héctor de Miguel (antes conocido como Quequé) se lanza a la aventura de los programas de cocina, una faceta en la que jamás te lo hubieras imaginado. Cada semana cocinará una receta de nuestra extensa gastronomía con un invitado que le hará a las veces de pinche. Héctor de comer Héctor de comer - Temporada 2 - Episodio 3 - Marta Flich y la pechuga de pollo Esta semana Héctor de Miguel recibe a una compañera de TVE, Marta Flich y lo primero que deja claro Marta es que no sabe cocinar ni un huevo frito.... Ver ahora

Podcast, el podcast Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como una de los contenidos más interesantes de la temporada. Podcast, el podcast Podcast el podcast - Temporada 3 - Intentar hacerlo mal Entre sketch y sketch, Miguel, Laura y Jorge hablan de sus temas, ya sabéis. Esta semana ha reflexionado sobre lo difícil que es ser novio de un có... Ver ahora

JUEVES 14 DE MAYO

Poco me parece Humor y actualidad a lo bestia presentado por Marina Lobo. Cada jueves repasará, desde su punto de vista, lo mejor y lo peor de la semana acompañada por un elenco que ya quisiera el Circo del Sol. El cómico jerezano y doble de luces de Gabriel Rufián, José Cabrera, nos traerá noticias a favor del ser humano en estos tiempos distópicos, que no vamos sobrados. Por su parte, Fernando Moraño, el mejor pelo de la escena cultural (con permiso de Oliver Laxe) se anticipará a los negacionismos e imaginará los que están por llegar mientras que Miguel Martín saldrá cada semana a la calle para para hacer algo que el CIS nunca se atrevió a hacer: preguntar su opinión a la gente. Poco me parece Poco me parece - Programa 3 - Pisos gratis, razón aquí Marina Lobo, José Cabrera y Fernando Moraño encaran su primer y puede que último programa en directo para hablar de cosas que conocen de primera ma... Ver ahora

Menudo cuadro David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo. ¡Menudo cuadro! En Play En Play - Menudo Cuadro - Episodio 10 - Samantha Ballantines, a veces nutria, siempre reina Los Davides y Carlota Corredera reciben a Samantha Ballantines. Quizá la conoces más por su nombre artístico, ella es la drag mainstream por excele... Ver ahora

Invasores Los Invasores es un programa donde un chino, un inglés y dos invitados de diferentes procedencias muestran y se ríen de aquello que nos diferencia, pero también de lo que nos une. ¿Es más difícil ligar en España? ¿A qué jugabas de pequeño? ¿Qué costumbre te choca de los españoles? ¿Cómo afrontamos hacernos viejos? El amor, la infancia, la educación o la muerte son algunos de los temas que abordarán en cada programa. Probablemente encontrando más risas que conclusiones. Además, se someterán a un desquiciado test final donde medirán su españolidad. Los invasores Los invasores - Episodio 1 - ¿Es más difícil ligar aquí o en tu país de origen? La cómica ecuatoguineana Almu Lasacre y la uruguaya Emiliana Artagaveytia se unen a Alex Ayres y Jiajun Yin para hablar de las relaciones en España... Ver ahora

Cosas de Palacio "Cosas de palacio" es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de ambos platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales… Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 8 - Abracadabra Gonzalo Ramos, Marco Pernas, Iván Renedo e Isabel Serrano nos demuestran sus talentos más ocultos, ¡con show de magia incluido!... Ver ahora

La Semana Conducido por Pepa Bueno, La Semana es un videopodcast que analiza temas de actualidad desde un enfoque diferente, con la perspectiva de sus protagonistas o afectados y la de expertos que conversan con la periodista para entender el contexto. La semana La semana, con Pepa Bueno - Capítulo 1: Un (des)orden mundial El nuevo videopódcast de RTVE analiza el nuevo desorden mundial provocado por la Administración Trump... Ver ahora