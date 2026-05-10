Matt Damon lleva al cine el polémico caso Amanda Knox y ella se molestó: ¿Qué cuenta 'Cuestión de sangre'?

Estamos en 2007. Una joven británica llamada Meredith Kercher es una joven norteamericana que está estudiando en Perugia, Italia. Comparte apartamento con Amanda Knox. Cuando encuentran muerta a Meredith, Amanda Knox y su novio Raffaele Sollecito se convierten en los principales sospechosos y terminan detenidos y acusados de asesinato.

Así empezó el llamado caso Knox, que se ha prolongado durante años. Amanda Knox y su novio fue declarados culpables en primera instancia y el juez fijó una condena de 26 años de cárcel. El impacto de la noticia fue mayúsculo y la polémica cruzó el Atlántico: hubo expertos forenses que pusieron en duda las pruebas halladas en el apartamento. Pero el proceso legal siguió, se apeló la sentencia y Knox y Sollecito salieron de prisión en 2011. El 27 de marzo de 2015, la Corte Suprema de Casación Italiana, el más alto tribunal de Italia, les exoneró definitivamente.

De Amanda Knox a Allison Esta es la realidad, luego está la ficción. Tom McCarthy quiso contar su propia historia, centrando el protagonismo en el padre de la joven norteamericana. Matt Damon es Bill Baker, un hombre viudo al que se describe como rudo y tosco. Ha estado trabajando en una plataforma petrolera de Oklahoma, pero ahora está en paro y aprovecha para ir a Perugia, en Italia, donde su hija Allison está encarcelada, acusada de asesinar a su compañera de piso. La joven insiste en su inocencia y le dice que hay un testigo que validaría su versión, pero la letrada que lleva el caso lo ve poco consistente. Bill empezará a tirar del hilo, pero no le dirá nada a su hija. Tom McCarthy dirige a sus actores RTVE

Tom McCarthy, peso pesado en Hollywood Es actor, guionista, director. Lo hemos visto haciendo papeles de cine comercial, como 2012, como director y guionista de la soberbia Spotlight, ganadora del Oscar a Mejor película y Mejor guion. Incluso es suyo el guion de Up, Oscar a Mejor película de animación. Ha dirigido cine y series, como Sobreviviendo a Escobar alias JJ y Por trece razones. Cuestión de sangre (Stillwater, en el original) es su sexta película, en la que ejerce de guionista y director. Para hacer creíble el personaje de Bill Baker, director y actor viajaron a Marlow, en Oklahoma, y durante semanas vieron cómo se vivía y trabajaba en la plataforma petrolera. "La gente nos abrió sus casas y conocimos también su vida familiar", decía el director. "Fue fundamental para montar nuestra historia". Una de las personas que más se involucró fue Kenny Baker, el hombre que inspira el personaje de Damon. "Adopté su forma de hablar, su forma de moverse y comportarse, me vestía como él", contaba el actor. McCarthy vio que Damon se había convertido en Baker, y decidió utilizar este apellido para su protagonista. La transformación fue brutal y durante el rodaje en Francia poca gente reconoció al actor. "Mi cuerpo cambió porque cogí peso, y es que mi personaje exigía fortaleza mental y física". Matt Damon y Camille Cottin RTVE

Reparto Junto a Matt Damon destacan Abigail Breslin como Allison, Camille Cottin como la francesa Virginie y la pequeña Lilou Siauvaud como su hija Maya. Abigail Breslin se dio a conocer con seis años en la película Señales, de M. Night Shyamalan, protagonizada por Mel Gibson y Joaquin Phoenix. Con diez años obtuvo una nominación al Oscar, fue como Mejor actriz de reparto por su papel en Pequeña Miss Sunshine, y se convirtió en la cuarta actriz más joven en ser nominada al Oscar.

Un rodaje 'real' Todo el equipo tenía claro que había que rodar en lugares reales, en los que está ambientada la trama. Primero se rodó en Stillwater, El Reno, Arcadia, Guthrie y Chickasha, todas en Oklahoma. Luego se viajó a Francia, para rodar en Marsella y en Cap Croisette. Hablar de Marsella es hablar de Edmond Dantés, el protagonista de El conde de Montecristo. A Dantés le declaran culpable de un delito que cometió y paga su condena en Château d'If. Pues bien, esta isla carcelaria se ve de fondo en algunas escenas de Cuestión de sangre, sobre todo en las que vemos a Bill y Allison en la mar. Matt Damon RTVE

La ovación de Cannes Y en Francia se estrenó la película. Fue el 8 de julio de 2021. El estreno en Estados Unidos estaba previsto para noviembre de 2020, pero la pandemia de COVID-19 no lo permitió. Por eso el pase en Cannes fue tan especial y Matt Damon lo vivió con mucha emoción, tanto que tuvo que contener las lágrimas. Poco ayudó la ovación recibida: el público se puso en pie y aplaudió durante cinco minutos. “Fue muy fuerte, éramos un grupo de desconocidos que se sentaron en un cine y tras apagarse las luces vivimos una experiencia todos juntos. Me sentí abrumado en ese momento, porque hacía casi dos años que no vivía algo así. Fue hermoso, y yo me sentí feliz", dijo meses más tarde el actor.