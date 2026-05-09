"Confié en él y me engañó": las mujeres que rompieron el silencio de la mansión Playboy

Hugh Hefner construyó el mayor imperio del porno suave del siglo XX sobre una promesa de glamour y libertad. Desde que lanzó la revista Playboy en 1953 con unas fotos de Marilyn Monroe que ella nunca autorizó, el editor de Chicago tejió un mito que tardó décadas en desmoronarse. Un documental británico de 2023 dirigido por Stephanie West recoge los testimonios de quienes lo vivieron desde dentro. Y lo que cuentan no se parece al sueño que se vendía.

Susie Krabacher llegó a la mansión de Los Ángeles con 18 años, huyendo de una infancia marcada por los abusos. Playmate de Playboy, recuerda cómo Hefner la encontró cerca de la gruta y le dijo que allí estaba a salvo. "Confié en él y me engañó. Me violó", afirma en el documental. Krabacher relata que aquella noche alguien la presionó para que fuera al dormitorio del editor, donde le dieron una sustancia desconocida. Cuando recobró la consciencia, el sol ya salía. Un empleado de Playboy al que confió lo ocurrido le respondió, según ella, con una frase que resume el ambiente que reinaba: "No te preocupes, cariño. Él ni siquiera lo recordará."

“Confié en él y me engañó. Me violó“ Susie Krabacher, Playmate de Playboy

El código de silencio Krabacher no fue la única. El testimonio de Sondra Theodore, Playmate del Mes de julio de 1977 y pareja de Hefner entre 1976 y 1981, fue esclarecedor: relataba cómo Hefner usó una llave maestra para irrumpir en un dormitorio y agredir a una joven mientras ella, paralizada por el terror, no intervino. Jaki Nett, conejita del Club Playboy de Los Ángeles durante doce años, denuncia en el documental que fue drogada y violada en una fiesta privada organizada por un músico famoso. "A principios de los años 70, yo era una conejita de Playboy negra y él un hombre blanco trajeado. ¿A quién iban a creer?", pregunta. “Nadie hablaba de esas cosas. Hefner se consideraba el amo de esas chicas“ Stella Tetenbaum, anfitriona de la mansión "Nadie hablaba de esas cosas. Ese era el ambiente que reinaba. Hefner se consideraba el amo de esas chicas", sostiene Stella Tetenbaum, anfitriona de la mansión, que describe un entorno donde los VIP eran intocables y las jóvenes —muchas procedentes de familias desestructuradas— llegaban llenas de ilusión sin imaginar lo que encontrarían.