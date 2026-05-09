¡Cifra récord! El bote de ‘Trivial Pursuit’ rompe la barrera de los 40.000 euros

El tablero de TRIVIAL PURSUIT es una montaña rusa de emociones. Entre preguntas curiosas sobre récords mundiales y tradiciones locales, varios concursantes se quedaron a un paso de completar todos los quesitos, rozando un premio que no deja de subir y que ya acumula la cifra de 41.000 euros.

Pablo asegura su trono en TRIVIAL PURSUIT Al ritmo de Avicii y Sebastián Yatra, el juego ha vuelto a demostrar que es más traicionero de lo que parece. Entre pregunta y pregunta, el programa nos dejó lecciones curiosas: desde que Bélgica tiene el aeropuerto que más chocolate vende en el mundo, hasta que Costa Rica no tiene ejército desde los años 40. Pablo volvió a imponer su veteranía por segundo programa consecutivo. Logró cinco quesitos en cada ronda, quedándose a un solo paso de llevarse el bote y clasificándose de nuevo como primero. Todo ello en una jornada donde surgieron recuerdos del Mundial 2010 y retos visuales, como el color azul del logo de Google Chrome, que obligaron a todos a pensar más de la cuenta. A pesar del dominio de Pablo, el veterano no puede relajarse. Rocío ha entrado en juego pisando muy fuerte y promete ser la gran rival a batir en las próximas entregas. ““

Alberto conquista el tablero y deja a Pablo a las puertas del bote Nuestros concursantes no dejan de sorprendernos con sus perfiles, desde especialistas en moda hasta políglotas. El programa sigue lanzando retos que nos dejan con la duda, como la historia de la gaita mixta de Cervera del Río Alhama; un instrumento que nació en La Rioja para combatir la exclusión de las mujeres en la tradición gaitera. La competición arrancó con los veteranos, Pablo y Rocío, tomando la delantera en una primera fase sumamente igualada. Pablo consiguió pasar a la ronda tres por los pelos, pero allí se topó con un muro infranqueable: un imponente Alberto. El nivel del nuevo aspirante fue tal que, como se bromeó en plató, casi manda al andaluz de vuelta a "Dos Hermanas". Alberto bloqueó a Pablo de tal forma que no pudo avanzar más de dos casillas seguidas, terminando así con su racha en el concurso. Finalmente, Alberto se hizo con el dominio absoluto del tablero, dejando a una sólida Rocío en segundo lugar, quien también volverá en el próximo programa. En su reto final, Alberto consiguió cinco quesitos, quedándose a tan solo una respuesta de Geografía de llevarse el bote de 39.000 euros.

Alberto impone su veteranía en un final marcado por la estrategia El cierre de la semana en TRIVIAL PURSUIT llegó con ritmo gracias a la música de Morat y Marta Sánchez, en una jornada donde quedó claro que la experiencia es un grado. Los veteranos Alberto y Rocío marcaron el territorio desde el principio, clasificándose en los primeros puestos de la ronda inicial y dejando fuera de juego a Lucía, que no pudo seguir el ritmo de sus compañeros. La competición subió de nivel en una tercera ronda divertidísima pero sumamente igualada. Alberto coronó el tablero en esta ronda y tuvo que tomar una decisión difícil: elegir qué compañera se quedaba sin el segundo puesto y, por tanto, sin la oportunidad de volver. ““ Con mucha contundencia, Alberto sentenció: “No me habéis creído durante toda la ronda, yo quiero que siga Rocío conmigo”. Este gesto, que terminó en un emotivo abrazo de agradecimiento, permitió que la especialista en moda regrese en el siguiente programa junto a Alberto. En la ronda final, Alberto volvió a demostrar su gran nivel al conseguir cuatro quesitos, quedándose a solo dos de la gloria. Al no completarse el tablero, el bote sigue creciendo: siguiendo la regla de sumar 1.000 euros por programa, la próxima cita pondrá en juego la espectacular cifra de 41.000 euros.