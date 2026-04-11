'Trivial Pursuit': De la patada de Bisbal al bote de 63.000 euros

¡Vaya semana hemos vivido en el plató de TRIVIAL PURSUIT! Entre el regreso de nuestros veteranos más queridos y el talento de los nuevos aspirantes, la competición está más al rojo vivo que nunca. No han faltado las risas, los datos curiosos que nos han dejado a todos pensando y, sobre todo, esa tensión que se vive cuando el cronómetro no para de avanzar. ¡Repasamos los mejores momentos!

Los veteranos imponen su ley Javi y Sara han regresado esta semana como veteranos del concurso. Aunque en cada programa recibimos a tres nuevos aspirantes de un nivel excepcional, la experiencia de los veteranos sigue siendo un factor determinante para dominar el juego. A través de sus historias personales vamos descubriendo el perfil de los participantes, como ocurrió con María. Esta escritora, autora de once libros, no dudó ni un segundo al identificar a Sir Arthur Conan Doyle como el autor escocés y antiguo portero de fútbol que creó al mítico Sherlock Holmes. ““ El ritmo también fue protagonista en el plató con grandes éxitos musicales. Sonaron temas tan actuales como APT. y Espresso, además del popular Ai Se Eu Te Pego de Michel Teló, que acompañaron el ambiente de estos primeros programas. En estas primeras entregas, Sara consiguió clasificarse para la ronda final en dos ocasiones consecutivas, quedándose, en ambas, a tan solo tres quesitos de alcanzar el premio. Por su parte, Javi se asegura su plaza en el concurso, gracias a la nueva mecánica del programa, que permite, también la permanencia del que queda en segunda posición.

El "efecto Guadalajara", el cronómetro y la lucha por el podio Como en todo buen concurso de preguntas, siempre hay algunas que generan debate. Por ejemplo, ¿sabrías decir qué provincia española tiene cinco letras "a" en su nombre? La respuesta es Guadalajara. A nuestros concursantes se les resistió un poco; y es comprensible, ya que no es fácil pensar con la presión del cronómetro. A mitad de semana, el segundo puesto del podio empezó a tambalearse. Carlos desbancó a una imponente Sara tras dos rondas finales y tres programas consecutivos. Sin embargo, al día siguiente, una fuerte rival llamada Irene le arrebataba ese segundo lugar a Carlos. Mientras tanto, Javi recuperaba su puesto casi habitual en el centro del tablero. Vivimos unos segundos finales de infarto donde los nervios se apoderaron de todos, incluido Txurru. Pensábamos que Javi había acertado la última pregunta en el último segundo pero, aunque respondió a tiempo, la respuesta no era correcta y se quedó, una vez más, rozando el premio. ““

Tortillas de Betanzos, la patada de Bisbal y un bote que no deja de crecer Al ritmo de 'Bulería', hasta Txurru se ha animado a intentar la mítica patada de David Bisbal. Entre chistes (algunos mejores que otros, todo hay que decirlo) y un interesante repaso a la geografía gallega, descubrimos que el pueblo de Betanzos da nombre al famoso estilo de tortilla de patatas poco cuajada. En el plano competitivo, nuestro propio 'Rey Arturo' ha logrado destronar a Javi, uno de los veteranos, tras liderar de forma imponente casi toda la tercera ronda. Esta fase se consolida como la más decisiva del programa; de hecho, ojalá los concursantes tuvieran un contador de pasos, porque es un constante “un pasito pa' lante y un pasito pa' tras". Finalmente, Arturo consiguió cuatro de los seis quesitos necesarios en una ronda final cargada de emoción. Por su parte, Javi ocupó el segundo lugar en su undécimo programa consecutivo, asegurando así su permanencia en el concurso junto al propio Arturo. La tensión es máxima, ya que el bote ha superado los 60.000 euros, situándose ya en 63.000 euros al acumularse la cifra en cada entrega desierta. El premio está a punto de caramelo y eso se nota en el ambiente. ¿Quién conseguirá, de una vez por todas, hacerse con él?