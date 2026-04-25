Emoción máxima en 'Trivial Pursuit': Duelos ajustados, un bote de 31.000 euros y nuevos protagonistas

¡Menuda semanita de emociones fuertes hemos vivido en el plató de TRIVIAL PURSUIT! Hemos tenido de todo: desde temazos musicales que nos han hecho bailar en el sofá hasta grandes duelos que nos han mantenido en vilo hasta el último segundo.

Nuestros concursantes nos han demostrado que son auténticos valientes, enfrentándose a un tablero que impone respeto y a un bote que no para de crecer. ¡Ya son 31.000 euros!

De Maluma al casi bote No hay mejor forma de arrancar la semana que con el subidón de Maluma y su “Felices los cuatro”, sumado al buen rollo de “Nochentera”. Elena, una de nuestras veteranas, no defraudó y fue la primerísima en asegurar su plaza para la segunda ronda. Ya en la tercera etapa, la zaragozana Chon logró imponerse en el centro del tablero frente a dos duras competidoras: las veteranas Elena y Cristina. Aunque Cristina se quedó fuera en esta ocasión, Elena consiguió un merecido segundo puesto. Lo mejor de todo es que, gracias a la mecánica del programa, volveremos a disfrutar de ambas en el próximo programa. Para terminar, vivimos una ronda final de lo más tensa donde nuestra "maña" estuvo a puntito de hacerse con el bote: ¡se quedó a un solo quesito! ““

Divas, velocidad y un duelo de "Elenas" Si algo nos está dejando claro TRIVIAL PURSUIT, es que todos nuestros concursantes son unas auténticas “divas valientes y poderosas”, parafraseando a nuestra querida Melody. Un José imparable se impuso en la primera prueba de la tarde, siendo el primero en clasificarse. Entre pregunta y pregunta, Txurru nos aclaró una curiosidad de velocidad: el piloto de Fórmula 1 conocido como "Iceman" es Kimi Räikkönen, famoso por su calma y frialdad bajo presión. La tercera ronda fue una de las más igualadas hasta la fecha. Entre risas y muchísimos aciertos, los tres concursantes lograron conquistar el centro del tablero, aunque solo fuera por unos segundos. ¡Y qué lío con los nombres! Nuestras dos Elenas y José nos regalaron una ronda magnífica. Aunque parecía que José iba a dominar el centro tras sus jugadas impecables, fue una imponente Elena quien logró hacerse con el control total. Al final, despedimos a nuestra "Helen", mientras que los otros dos prometedores concursantes volverán en el siguiente programa gracias a la mecánica del concurso. Elena llegó a su primera ronda final, donde estuvo sembrada y solo le faltó el quesito de historia para hacerse con el triunfo. ““

Algo de fortuna y un tablero que impone mucho, mucho respeto Terminamos la semana con mucha fuerza y preguntas que nos siguen sorprendiendo. ¿Sabíais qué cabeza de animal tiene la deidad hindú Ganesha? Pues la de un elefante, "sello de la buena fortuna". Y fortuna es precisamente la que tienen nuestros concursantes; aunque saben muchísimo, siempre hay alguna respuesta de "Triple" que les ayuda a sumar. La ronda tres sigue siendo el momento clave y más competitivo de la tarde. Carlos, uno de los nuevos concursantes, ha logrado vencer a los veteranos, José y Elena, consiguiendo así su pase a la ronda final. Por su parte, Elena ha quedado en segundo lugar, asegurándose su plaza para el siguiente programa. Sin embargo, los nervios siempre juegan malas pasadas y en la ronda final están a flor de piel; el tablero impone mucho respeto y eso se nota. Al final, Carlos sólo ha logrado conquistar uno de los seis quesitos. La próxima semana, ambos concursantes volverán a demostrar toda su valía junto a tres nuevos protagonistas, y todos ellos lucharán por llevarse un bote de 31.000 euros.