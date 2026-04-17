¡Javi se lleva el bote de 63.000 euros de 'Trivial Pursuit'!

El tablero de TRIVIAL PURSUIT ha vivido su momento más mágico hasta la fecha. Después de semanas de tensión, el programa por fin ha entregado su gran bote a uno de los concursantes más queridos por la audiencia. Pero este concurso no para: mientras celebramos el triunfo de Javi, nuevos aspirantes ya se preparan para conquistar el centro del tablero más famoso del mundo. Te contamos todo sobre la victoria del cordobés y cómo se presenta la batalla por el nuevo premio.

Javi: el cordobés que ha conquistado el bote y al público ¡Ya era hora! Después de once programas, ocho finales de infarto y varios "casi botes" que nos tuvieron a todos en vilo, Javi se ha llevado un premio más que merecido. Se va un concursante que ha demostrado saber de todo: verle fallar era casi imposible, ¡se las sabía todas! Un final perfecto para alguien que no solo ha ganado el premio, sino que se ha ganado, parafraseando a Belén Esteban, "el cariño de toda esta gente". ““ No ha sido un camino fácil. Javi ha tenido que aguantar los nervios con preguntas muy difíciles y enfrentarse a rivales muy duros que le dieron más de un susto. Pero al final, quien la sigue la consigue: además del bote, se lleva a casa los 7.750 euros que ya tenía acumulados de las rondas finales anteriores. Con ese dinero cumplirá su idea de comprarse un coche y, seguro, le dará un "pellizquito" a su suegra, a la que siempre ha mencionado con mucho cariño. En este tiempo, Txurru y él han hecho un dúo increíble. Javi incluso bromeaba con lo mucho que se veía con el presentador: "Txurru, mi mujer ya me dice que paso demasiado tiempo aquí". Por eso, Txurru no pudo evitar emocionarse al despedirlo con una frase que resume muy bien lo que todos pensamos: "A la gente buena le pasan cosas buenas y, si alguien se lo tenía que llevar, ese eras tú". Pero lo que más nos emocionó fue su mensaje final. Sin filtros y con mucha verdad, quiso defender sus raíces: "Hay muchos estereotipos injustos y, en este caso, un andaluz y de pueblo se ha llevado el premio". ¡Enhorabuena, Javi!

De los 25.000 euros al "Libro Guinness": el nuevo bote ya busca dueño Tras la gran victoria de Javi, el programa sigue su curso y el bote vuelve a empezar desde los 25.000 euros. Ya tenemos caras nuevas en el plató y, entre profesores de yoga, ingenieros y algún que otro docente, la batalla en el tablero nos está regalando momentazos. Ya hemos empezado a fichar a esos concursantes que vienen pisando fuerte. De hecho, las últimas entregas nos han dejado datos de lo más curiosos. Por ejemplo, ¿sabías que el Garona es el río que cruza la ciudad francesa de Burdeos? ¿O que el Libro Guinness de los Récords es el libro más robado de todas las bibliotecas del mundo? ““ Una de las grandes protagonistas de estos días está siendo Elena. Con su energía pacífica y su temple, ya suma tres programas y dos rondas finales en las que se ha quedado a las puertas, a falta de solo cinco y cuatro "quesitos".. Gracias a la nueva mecánica del concurso, Elena regresará en el próximo programa. Pero no lo hará sola: Cristina, que quedó en segunda posición, también vuelve para tener una nueva oportunidad. Ambas se verán las caras con tres nuevos concursantes para pelear por un bote que ya sube hasta los 28.000 euros.