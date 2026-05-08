Hora y dónde ver en TV gratis los partidos de Liga F Real Madrid-Atlético y SD Eibar-Alhama CF ElPozo

Con el título de la Liga femenina sentenciado y celebrado por el FC Barcelona, todavía quedan muchos alicientes para disfrutar de la jornada 28, la antepenúltima de la temporada 2025/26. Para empezar, este fin de semana se disputa el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético en el estadio Alfredo Di Stéfano el domingo a las 17 horas. Las locales se encuentran segundas con 63 puntos, tres por encima de la Real Sociedad. Con la clasificación para la próxima Champions ya amarrada, las de Pau Quesada todavía tienen que confirmar su subcampeonato. Por su parte, el Atlético de Madrid, que se sitúa en la 4ª posición con 50 puntos, tiene la mirada puesta en la próxima final de la Copa de la Reina contra el FC Barcelona del 16 de mayo. Las rojiblancas llegan en un gran momento de forma tras acumular ocho victorias seguidas. Las colchoneras ganaron por 2-1 en el partido de ida.

Antes, el sábado se disputará en Ipurua un duelo directo por la permanencia entre la SD Eibar y el Alhama. El equipo local se sitúa en la 13ª posición de la tabla con 21 puntos, ocho por encima del equipo murciano, que sigue en puestos de descenso. Las armeras llegan al encuentro tras perder ante el Atlético de Madrid (4-0) en el último choque, y con una victoria o un empate asegurarían la salvación matemática. Por su parte, el Alhama CF ElPozo, apura sus últimas opciones para no acompañar al Levante en el descenso, ya que está a cinco puntos de la permanencia. Las de Randri García podrían descender este mismo fin de semana en caso de derrota y si el DUX Logroño consigue puntuar en su encuentro precisamente contra el Levante.

Hora, canal y dónde ver el Real Madrid - Atlético de Madrid El partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid podrá verse en directo este domingo 10 de mayo a partir de las 17 horas en Teledeporte, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante el encuentro a través de RNE, así como la información de última hora durante el partido en RTVE.es.