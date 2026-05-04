'Oniria popular', el nuevo álbum inesperado de Xoel López: "Haciendo dos singles me encontré un disco"

La idea de Xoel López no era hacer un álbum con temas nuevos. El músico y compositor quería publicar un par de canciones antes de adentrarse en el trabajo de revisar su repertorio. Sin embargo, originó un proyecto diferente: “Haciendo esos dos singles me encontré un disco”. En Atención Obras señala que su intención no era hacer once canciones, así que Oniria popular ha sido algo inesperado. Y aunque este nuevo álbum ha sido una sorpresa, el cantautor asegura que en breve retomará el “proyecto de mirar hacia atrás”.

Pero además de esa parte onírica, con elementos como un sonido folclórico y ritmos con raíces propias, el álbum baja “a tierra”. El cantautor no olvida sus orígenes, pero intenta disfrutar de lo que le da la vida. “La oniria es el cielo, es lo que vuela, lo que flota y sin embargo, lo popular es el pueblo, tu propio pueblo, tu tierra, tu origen”.

En Oniria popular se mezclan el sueño y la vigilia. “Yo relaciono el mundo de los sueños con todo lo que es el inconsciente. Y como este disco yo creo que sale más del inconsciente que nunca, porque no tuvo ni siquiera un proceso de intelectualización, fue directamente de la materia prima a la olla”, explica Xoel López.

Homenaje a sus referentes

El disco empieza con la canción ‘Campos de Castilla para siempre’, que es un homenaje a la poesía y en el que Xoel López menciona a Antonio Machado y a John Lennon. “Como cuando uno escribe puede permitirse soñar, yo siempre pensé cómo sería no haber juntado al bueno de Machado con el bueno de John Lennon y esto es lo más parecido que yo imaginé”, comenta. “Son dos personas que me han inspirado tanto... Pensé que al juntarlas iba a ser un detonante bonito y así fue”, añade.

El músico explica que primero pensó el título del tema y “luego vinieron todos los versos”. Fue tal la cantidad que creó una canción dividida en dos partes: la que abre el disco y la que lo cierra. De tal manera que, si lo escuchas en bucle, ambas se unen: “Era su forma de volver a juntarse de alguna forma”.

“Es mi forma también de homenajear a la gente que hizo que yo esté aquí“

Xoel López no solo homenajea a sus referentes Lennon y Machado en ‘Campos de Castilla para siempre’, en el álbum también aparecen otros artistas. Por ejemplo, Bob Dylan, Violeta Parra, Joan Manuel Serrat, David Bowie o Nina Simone en el tema ‘Sombras chinas’. “Es mi forma también de homenajear a la gente que hizo que yo esté aquí, que me hizo empezar a hacer canciones y que me sigue inspirando todavía a día de hoy. Y referentes que además se van quedando un poco atrás. Entonces, de alguna manera me parecía que también había que seguir reivindicándolos”, defiende.

El artista comenzará la gira de Oniria popular en enero y estará recorriendo España hasta octubre: “Vamos a hacer gira de festivales porque arrancamos en verano, pero realmente luego la idea es hacer gira de salas y tocar el disco entero y hacer todos los tipos de conciertos que se pueden hacer.” Y es que a Xoel López le encanta girar, actuar en directo, grabar discos… en definitiva, ama su profesión.