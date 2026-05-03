Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 4 de mayo de 2026
Rtve Play
Una semana más, RTVE Play trae las mejores competiciones deportivas para que puedas verlas gratis. Entre los deportes de los que podrás disfrutar del lunes 4 al domingo 10 de mayo se encuentran el fútbol, el baloncesto, el ciclismo o el balonmano, entre otros.
La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming retransmitirá en directo las últimas etapas de la Vuelta España femenina, la Champions League de baloncesto o la final de la Copa de la Reina de balonmano, además de muchas otras competiciones. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 4 de mayo de 2026
- 14:20 horas. Programa. Estadio 2
- 15:35 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 2. Lobios - San Cibrao das Viñas
- 22:55 horas. Programa. Estudio Estadio El Debate
Martes 5 de mayo de 2026
- 14:20 horas. Programa. Estadio 2
- 15:35 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 3. Padrón - A Coruña
- 19:00 horas. Fútbol. Europeo Sub-17 Femenino. España - Finlandia
- 22.45 horas. Programa. Estudio Estadio Champions
Miércoles 6 de mayo de 2026
- 14:00 horas. Programa. Estadio 2
- 15:35 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 4. Monforte de Lemos - Antas de Ulla
- 18:45 horas. Fútbol. Liga Femenina Moeve. FC Barcelona - Levante UD
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio Champions
Jueves 7 de mayo de 2026
- 14:00 horas. Programa. Estadio 2
- 15:35 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 5. León - Astorga
- 18:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Primera semifinal. Rytas Vilnius - La Laguna Tenerife
- 21:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Segunda semifinal. Unicaja - AEK Atenas
Viernes 8 de mayo de 2026
- 13:00 horas. Balonmano. Copa de la Reina. Cuartos de final. Rocasa Gran Canaria - KH7 Granollers
- 14:00 horas. Programa. Estadio 2
- 16:00 horas. Balonmano. Copa de la Reina. Cuartos de final. Elda Prestigio - Grafometal La Rioja
- 16:00 horas. Fútbol. Europeo Sub-17 Femenino. Francia - España
- 16:05 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 6. Gijón - Les Praeres. Nava
- 18:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Repesca
- 18:15 horas. Balonmano. Copa de la Reina. Cuartos de final. Replasa Beti Onak - Mecalia Atlético Guardés
- 20:30 horas. Balonmano. Copa de la Reina. Cuartos de final. Super Amara Bera Bera - Caja Rural Aula Valladolid
- 21:15 horas. Fútbol. Primera Federación. At. Madrileño - CE Sabadell
- 04:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final equipos compuesto
Sábado 9 de mayo de 2026
- 08:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final Four individual compuesto
- 11:00 horas. Fútbol sala. Primera División Femenina Iberdrola. LBTL Futsal Alcantarilla - STV Roldán
- 12:50 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 7. Pola de Laviana - L'Angliru
- 16:00 horas. Programa. Gran Estadio
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR. CD Ilunion - BSR Amiab Albacete
- 16:00 horas. Fútbol. Liga Femenina Moeve. SD Eibar - Alhama CF El Pozo
- 16:15 horas. Balonmano. Copa de la Reina. Primera Semifinal
- 17:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. 3º puesto
- 18:45 horas. Balonmano. Copa de la Reina. Segunda semifinal
- 20:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Final
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio
- 04:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final equipos recurvo
Domingo 10 de mayo de 2026
- 08:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final Four individual recurvo
- 10:00 horas. Pickleball. Campeonato de España Pickle Pro Tour. Finales
- 13:10 horas. Motociclismo. Campeonato de España Superbike
- 13:30 horas. Balonmano. Copa de la Reina. Final
- 16:00 horas. Programa. Gran Estadio
- 17:00 horas. Fútbol. Liga Femenina Moeve. Real Madrid - Atlético de Madrid
- 17:30 horas. Vóley playa. Beach Pro Tour Futures. Final
- 19:00 horas. Programa. Estudio Estadio