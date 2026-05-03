Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 4 de mayo de 2026

Una semana más, RTVE Play trae las mejores competiciones deportivas para que puedas verlas gratis. Entre los deportes de los que podrás disfrutar del lunes 4 al domingo 10 de mayo se encuentran el fútbol, el baloncesto, el ciclismo o el balonmano, entre otros.

La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming retransmitirá en directo las últimas etapas de la Vuelta España femenina, la Champions League de baloncesto o la final de la Copa de la Reina de balonmano, además de muchas otras competiciones. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 4 de mayo de 2026 14:20 horas. Programa. Estadio 2

Estadio 2 15:35 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 2. Lobios - San Cibrao das Viñas

Vuelta a España Femenina. Etapa 2. Lobios - San Cibrao das Viñas 22:55 horas. Programa. Estudio Estadio El Debate

Martes 5 de mayo de 2026 14:20 horas. Programa. Estadio 2

Estadio 2 15:35 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 3. Padrón - A Coruña

Vuelta a España Femenina. Etapa 3. Padrón - A Coruña 19:00 horas. Fútbol. Europeo Sub-17 Femenino. España - Finlandia

Europeo Sub-17 Femenino. España - Finlandia 22.45 horas. Programa. Estudio Estadio Champions

Miércoles 6 de mayo de 2026 14:00 horas. Programa. Estadio 2

Estadio 2 15:35 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 4. Monforte de Lemos - Antas de Ulla

Vuelta a España Femenina. Etapa 4. Monforte de Lemos - Antas de Ulla 18:45 horas. Fútbol. Liga Femenina Moeve. FC Barcelona - Levante UD

Liga Femenina Moeve. FC Barcelona - Levante UD 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio Champions

Jueves 7 de mayo de 2026 14:00 horas. Programa. Estadio 2

Estadio 2 15:35 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 5. León - Astorga

Vuelta a España Femenina. Etapa 5. León - Astorga 18:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Primera semifinal. Rytas Vilnius - La Laguna Tenerife

Basketball Champions League. Primera semifinal. Rytas Vilnius - La Laguna Tenerife 21:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Segunda semifinal. Unicaja - AEK Atenas

Viernes 8 de mayo de 2026 13:00 horas. Balonmano. Copa de la Reina. Cuartos de final. Rocasa Gran Canaria - KH7 Granollers

Copa de la Reina. Cuartos de final. Rocasa Gran Canaria - KH7 Granollers 14:00 horas. Programa. Estadio 2

Estadio 2 16:00 horas. Balonmano. Copa de la Reina. Cuartos de final. Elda Prestigio - Grafometal La Rioja

Copa de la Reina. Cuartos de final. Elda Prestigio - Grafometal La Rioja 16:00 horas. Fútbol. Europeo Sub-17 Femenino. Francia - España

Europeo Sub-17 Femenino. Francia - España 16:05 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 6. Gijón - Les Praeres. Nava

Vuelta a España Femenina. Etapa 6. Gijón - Les Praeres. Nava 18:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Repesca

Liga U22. Repesca 18:15 horas. Balonmano. Copa de la Reina. Cuartos de final. Replasa Beti Onak - Mecalia Atlético Guardés

Copa de la Reina. Cuartos de final. Replasa Beti Onak - Mecalia Atlético Guardés 20:30 horas. Balonmano. Copa de la Reina. Cuartos de final. Super Amara Bera Bera - Caja Rural Aula Valladolid

Copa de la Reina. Cuartos de final. Super Amara Bera Bera - Caja Rural Aula Valladolid 21:15 horas. Fútbol. Primera Federación. At. Madrileño - CE Sabadell

Primera Federación. At. Madrileño - CE Sabadell 04:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final equipos compuesto

Sábado 9 de mayo de 2026 08:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final Four individual compuesto

Copa del Mundo. Final Four individual compuesto 11:00 horas. Fútbol sala. Primera División Femenina Iberdrola. LBTL Futsal Alcantarilla - STV Roldán

Primera División Femenina Iberdrola. LBTL Futsal Alcantarilla - STV Roldán 12:50 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 7. Pola de Laviana - L'Angliru

Vuelta a España Femenina. Etapa 7. Pola de Laviana - L'Angliru 16:00 horas. Programa. Gran Estadio

Gran Estadio 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR. CD Ilunion - BSR Amiab Albacete

Superliga BSR. CD Ilunion - BSR Amiab Albacete 16:00 horas. Fútbol. Liga Femenina Moeve. SD Eibar - Alhama CF El Pozo

Liga Femenina Moeve. SD Eibar - Alhama CF El Pozo 16:15 horas. Balonmano. Copa de la Reina. Primera Semifinal

Copa de la Reina. Primera Semifinal 17:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. 3º puesto

Basketball Champions League. 3º puesto 18:45 horas. Balonmano. Copa de la Reina. Segunda semifinal

Copa de la Reina. Segunda semifinal 20:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Final

Basketball Champions League. Final 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio

Estudio Estadio 04:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final equipos recurvo