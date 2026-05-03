Los 5 logos y creaciones de José María Cruz Novillo que no sabías que eran suyos

Repsol, Endesa, la Fundación ONCE... hasta billetes de pesetas. José María Cruz Novillo está detrás de logotipos e imágenes que nos acompañan en nuestro día a día casi sin darnos cuenta. Premio Nacional de Diseño en 1997 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2012, entre otras distinciones, José María Cruz Novillo fue El hombre que diseñó España, como titulaban Andrea G. Bermejo y Miguel Larraya al documental que, junto al propio artista, repasaba su trayectoria.

RTVE recupera en Imprescindibles el documental El hombre que diseñó España para rendir homenaje a José María Cruz Novillo, fallecido a los 89 años este sábado. Puedes verlo en RTVE Play, la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE, que también tuvo en la década de los 80 su propio logo de Cruz Novillo: un ojo que se abría y se cerraba.

Algunos de los logos de Cruz Novillo

El logotipo de Correos La entrada a la democracia conllevó una modernización a todos los niveles. A nivel estético, de diseño, "todo estaba por hacerse", según Cruz Novillo. Sucedía particularmente en la Administración y las instituciones públicas, sin identidad gráfica, mientras que en el mundo privado sí que existían algunos diseños. Cruz Novillo, formado en el mundo de la publicidad, empezó a recibir encargos y a elaborar logotipos para las instituciones. Entre sus trabajos destaca el logo de Correos, un diseño geométrico que todo el mundo conoce. En 2019, por cierto, la compañía nombró Cartero Honorario a Cruz Novillo, un título honorífico con el que se reconocía su trabajo.

Sus creaciones para Renfe En su labor para instituciones públicas destaca también el trabajo realizado para Renfe. "Es probablemente la implantación de una identidad visual del grupo empresarial más grande que yo he hecho", aseguraba él. El encargo de la empresa de transporte incluía en los años 80 rediseñar el logotipo de la "Galleta" que ya había creado Juan Toribio una década antes, además de señales y pictogramas para sus estaciones. En 1990 también creó el logo de Paquexprés. "Diseños pensados para durar y para viajar", destacaba la empresa de transporte en X este sábado a la hora de despedir al fallecido diseñador. 01.28 min Novillo: El hombre que diseñó España

El escudo de la Policía Nacional José María Cruz Novillo creó el escudo que aún hoy acompaña a la Policía Nacional: "El escudo de la Policía, la versión esquemática que yo dibujé una tarde de domingo, eso sigue invariable". Para él, sin embargo, lo más importante fue decidir el color que debía vestir el cuerpo: el azul oscuro. "Me lo aceptaron en los primeros diez minutos de la reunión", aseguraba el diseñador. La Policía, que vestía originalmente de gris, había teñido sus uniformes de marrón, lo que hizo que la gente se refiriera popularmente a ellos como "maderos". "Era un estado de necesidad. Estaban vestidos de un color como crema, beige, que recordaba a películas de repúblicas bananeras. Parecía un poco caricaturesco". Cruz Novillo propuso sustituir el marrón por el azul oscuro.

El puño y la rosa del PSOE Cruz Novillo es el autor del logo del PSOE, una obra que es en realidad una reinterpretación. "El puño y la rosa aparece por primera vez en unos documentos del Partido Socialista Belga. Yo lo veo en una reunión de la Internacional Socialista", recordaba Alfonso Guerra en el documental El hombre que diseñó España. El exvicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE veía que ese símbolo "no transmitía con fuerza lo que quería decir", era "un poco blando" a su juicio. Por eso, cuando le encargaron a Cruz Novillo que diseñara el nuevo logo del PSOE, le pidieron que este fuera más estilizado y comunicara el mensaje con más precisión. No fue el único partido para el que trabajó Cruz Novillo, quien también colaboró con UCD.

La bandera de la Comunidad de Madrid Otro trabajo suyo que ha pasado a la posteridad es la bandera de la Comunidad de Madrid. Una vez aprobado su Estatuto, se hizo necesario la creación de un himno, un escudo y una bandera. De esto último se encargaron Cruz Novillo y Santiago Amón, a quien se dirigió en un primer momento Joaquín Leguina, primer presidente de la Comunidad de Madrid, para hacerle el encargo. "Era un trabajo muy delicado de gestionar", decía Cruz Novillo acerca de la responsabilidad de plasmar la identidad de una Comunidad Autónoma que acababa de constituirse. El diseño suscitó inicialmente algunas preguntas sobre aspectos como las estrellas o incluso su color. Cruz Novillo junto a sus carteles de cine en 'El hombre que diseñó España'