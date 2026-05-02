Un horror cotidiano y discreto en 'No la dejes sola', la primera novela de Desirée de Fez

Hay quien siente desamparo cuando debe separarse de sus seres queridos, pero la protagonista de No la dejes sola (Blackie Books), el debut en la novela de Desirée de Fez, es completamente incapaz de afrontar la soledad. Quedarse a merced de sus pensamientos y realidad la aterra. En esta historia arrolladora y catártica, sugestiva y libre, se habla de vínculos familiares asfixiantes, y la autora emplea un humor cotidiano que sorprende. Entre sus inspiraciones para esta ficción Desirée menciona a autores como Mariana Enríquez, Shirley Jackson, Luis Buñuel o Álex de la Iglesia.

16.24 min Culturas 2 - Entrevista a Mariana Enríquez

La protagonista de No la dejes sola, Alba, tiene una vida normal. Tres hijos, un coche, una hipoteca, un marido que lo intenta. Y una madre y una hermana con las que comparte un amor infinito. Pero hay algo que no funciona. Alba no se atreve a quedarse un rato sola; siempre debe haber alguien alrededor. Pasa horas al teléfono con su madre y su hermana. Sabe que algo está a punto de estallar. Hasta que una Nochebuena se queda encerrada en un centro comercial cuando todo el mundo ya se ha ido. Fuera, su madre y su hermana la buscan en vano. Dentro, todo lo que Alba ha intentado enterrar durante tantos años lucha, imparable, por salir a la superficie.