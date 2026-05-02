Un horror cotidiano y discreto en 'No la dejes sola', la primera novela de Desirée de Fez
- La crítica de cine y escritora Desirée de Fez debuta en la narrativa con No la dejes sola
- En esta historia de body horror una joven madre de tres hijos es incapaz de estar en soledad
Hay quien siente desamparo cuando debe separarse de sus seres queridos, pero la protagonista de No la dejes sola (Blackie Books), el debut en la novela de Desirée de Fez, es completamente incapaz de afrontar la soledad. Quedarse a merced de sus pensamientos y realidad la aterra. En esta historia arrolladora y catártica, sugestiva y libre, se habla de vínculos familiares asfixiantes, y la autora emplea un humor cotidiano que sorprende. Entre sus inspiraciones para esta ficción Desirée menciona a autores como Mariana Enríquez, Shirley Jackson, Luis Buñuel o Álex de la Iglesia.
La protagonista de No la dejes sola, Alba, tiene una vida normal. Tres hijos, un coche, una hipoteca, un marido que lo intenta. Y una madre y una hermana con las que comparte un amor infinito. Pero hay algo que no funciona. Alba no se atreve a quedarse un rato sola; siempre debe haber alguien alrededor. Pasa horas al teléfono con su madre y su hermana. Sabe que algo está a punto de estallar. Hasta que una Nochebuena se queda encerrada en un centro comercial cuando todo el mundo ya se ha ido. Fuera, su madre y su hermana la buscan en vano. Dentro, todo lo que Alba ha intentado enterrar durante tantos años lucha, imparable, por salir a la superficie.
Ansiedad y vínculos
Lo que parecía un conflicto familiar común se transforma en una pesadilla grotesca y surrealista, marcada por el monstruo que habita dentro de las tres mujeres: Alba, su hermana Diana y la madre Carmen. La incomunicación y los vínculos familiares asfixiantes las llevan a un extremo. Alba y su fobia a la soledad, la lucha de Diana por equilibrar la maternidad y el trabajo entre la ansiedad y la culpa, y la prisión mental de la madre, que permanece atrapada en un ciclo interminable de sacrificio, cuidando de sus hijas y de sus nietos sin permitirse caer. La tensión crece hasta volverse insoportable.
“Esto es una historia de afectos“
«Aunque haya terror, esto es ante todo una historia de afectos. Hay tanto cariño y protección al otro como incomunicación», cuenta la escritora en la entrevista. Las protagonistas son mujeres adultas y pueden lidiar con cualquier reto, pero la desconexión emocional las hace pender de un hilo. Los reproches se narran con un buen oído para los diálogos y las discusiones le sonarán familiares al lector. «[En el barrio] la abuela aparecía siempre como una prolongación corporal de la madre, como un apéndice grande y obediente. (…) En el centro de la ciudad se alternaba más a las abuelas con las canguros. Y con la ayuda pagada no se generan vínculos tan estrechos porque se paga precisamente para eso, para delegar, para matar a la medusa».
Desirée de Fez (Barcelona, 1977) es una de las principales expertas europeas en cine y literatura fantástica y de género. Durante más de quince años ha asesorado a productoras y directores de España, Latinoamérica y Estados Unidos, participando en el desarrollo de numerosos proyectos internacionales. Los derechos internacionales de No la dejes sola (Blackie Books), se vendieron en una intensa subasta en la pasada Feria de Frankfurt. Se publicará este otoño en Estados Unidos y Reino Unido de la mano del histórico sello Putnam. Su anterior libro fue el ensayo Reina del grito, un viaje histórico por los miedos femeninos.