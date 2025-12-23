Los desafíos de las nuevas relaciones entre padres e hijos en 'Adolescentes'

Las relaciones de la Generación Z con sus padres y madres y las nuevas maneras de educar son un desafío para muchas parejas que crecieron en un contexto muy diferente al actual. Este asunto se aborda en el quinto episodio de Adolescentes, el espacio de diálogo intergeneracional presentado por Carles Tamayo que ya tienes disponible en RTVE Play.

En el diálogo inicial que plantea Tamayo participan David Triay, un joven mallorquín de 16 años conocido como El Cromas con casi 5 millones de seguidores en Youtube y Sofía, una joven de 18 años. Ambos han explicado cómo son sus grupos de amigos, cómo es su comunicación con ellos y la comparan con la comunicación con sus padres. Plantean situaciones distintas: mientras que El Cromas con tan solo 16 años ya sabe lo que es perder un grupo de amigos por una distinta evolución personal de sus miembros, Sofía ha luchado por mantener su grupo de amigos inicial, con el que han superado diferencias.

Sobre este asunto, interviene por videollamada el psicólogo especializado en adolescentes y familias, Alfonso Navarro, que considera que en el grupo de amigos en la adolescencia es importante compartir gustos y formas de ver la vida para estar sincronizados.

El papel de los padres Al diálogo se incorporan también dos padres; Jaume, el padre de El Cromas, y Mery Bas, la vocalista del dúo Nebulossa, que representó a España en Eurovisión 2024. Ambos consideran que tienen una comunicación fluida con sus hijos, en general. Mery lo considera muy importante y Jaume añade que quiere compartir con su hijo la experiencia de volver a ver en el cine el clásico de los 80 Regreso al futuro. 'El Cromas' explica la relación que tiene con sus padres RTVE Sobre el hecho de que padres e hijos sean amigos, Alfonso Navarro explica que la clave está en "conseguir llegar a una autoridad que no se base solamente en ser distante y autoritario". A su juicio, "si un padre tiene autoestima, sabe decir hasta aquí", en referencia al establecimiento de límites.