Los desafíos de las nuevas relaciones entre padres e hijos en 'Adolescentes'
- ¿Cómo son las relaciones padres-hijos del siglo XXI? ¿Puedes ser amigo de tu hijo y a la vez educarlo?
Las relaciones de la Generación Z con sus padres y madres y las nuevas maneras de educar son un desafío para muchas parejas que crecieron en un contexto muy diferente al actual. Este asunto se aborda en el quinto episodio de Adolescentes, el espacio de diálogo intergeneracional presentado por Carles Tamayo que ya tienes disponible en RTVE Play.
En el diálogo inicial que plantea Tamayo participan David Triay, un joven mallorquín de 16 años conocido como El Cromas con casi 5 millones de seguidores en Youtube y Sofía, una joven de 18 años. Ambos han explicado cómo son sus grupos de amigos, cómo es su comunicación con ellos y la comparan con la comunicación con sus padres. Plantean situaciones distintas: mientras que El Cromas con tan solo 16 años ya sabe lo que es perder un grupo de amigos por una distinta evolución personal de sus miembros, Sofía ha luchado por mantener su grupo de amigos inicial, con el que han superado diferencias.
Sobre este asunto, interviene por videollamada el psicólogo especializado en adolescentes y familias, Alfonso Navarro, que considera que en el grupo de amigos en la adolescencia es importante compartir gustos y formas de ver la vida para estar sincronizados.
El papel de los padres
Al diálogo se incorporan también dos padres; Jaume, el padre de El Cromas, y Mery Bas, la vocalista del dúo Nebulossa, que representó a España en Eurovisión 2024. Ambos consideran que tienen una comunicación fluida con sus hijos, en general. Mery lo considera muy importante y Jaume añade que quiere compartir con su hijo la experiencia de volver a ver en el cine el clásico de los 80 Regreso al futuro.
Sobre el hecho de que padres e hijos sean amigos, Alfonso Navarro explica que la clave está en "conseguir llegar a una autoridad que no se base solamente en ser distante y autoritario". A su juicio, "si un padre tiene autoestima, sabe decir hasta aquí", en referencia al establecimiento de límites.
El semáforo de la intimidad
En un momento de la charla, el padre de El Cromas explica que ha colocado en la puerta de la habitación de sus hijos un semáforo que regulan los propios chicos, para gestionar sus espacios de intimidad. El psicólogo Alfonso Navarro señala a continuación que la "intimidad es algo que yo te doy, para que tú aprendas a usar": "No debe ser a medias. Por ejemplo, si te doy un móvil, no te debo mirar los mensajes. Para un adolescente es su tesoro", concluye.
El espacio acaba con una reflexión hecha por una de sus intervinientes - Sofía- que hace suya Carles Tamayo: los problemas de los hijos han de tomarse en serio y no tratar de minimizarlos por parte de los adultos. "No porque yo tenga menos experiencia y no sepa gestionar un problema, se me tiene que hacer sentir de menos", concluye expresando Sofía.