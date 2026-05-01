Romancito, el 'tiktoker' argentino que recorre España: "Es un país muy diverso y eso me encanta"
- El mendocino Román Socias se propuso hace casi tres años visitar las 50 provincias españolas
- La hospitalidad de sus seguidores, que lo acogen en sus casas, están haciendo inolvidable su travesía
Cuando allá por 2021, en plena pandemia del COVID-16, Román Socias decidió abandonar su Mendoza natal para buscar un nuevo comienzo en España, la tierra de su abuela, nunca hubiera imaginado que varios años después se convertiría en un auténtico fenómeno de las redes sociales.
Tras dejar sus estudios de Comunicación Social en Argentina y empezar a trabajar como camarero en Valencia, Romancito, su alias en TikTok, se propuso emprender un ambicioso proyecto: recorrer las 50 provincias españolas y las dos ciudades autónomas.
Hasta la fecha, ha visitado ya 40 provincias y una ciudad autónoma, Ceuta, en una travesía con la que ha logrado sumar más de un millón de seguidores en TikTok, Instagram, Facebook y X. Además, a pesar de unos inicios complicados, ha logrado convertirlo en su profesión, tal como ha subrayado en El último tren: "Hoy en día ya puedo vivir tranquilamente".
Un país acogedor lleno de rincones por descubrir
Una de las claves del éxito de Romancito es la cercanía con su comunidad. No en vano, en el 80% de sus viajes se aloja en casas de followers. "Es algo que me gusta mucho, porque aprendo el doble, me reciben con más amor. Me quedo mucho en casas de madres", ha contado a Isabel Gemio.
Pero España no solo le parece un buen anfitrión; también valora su riqueza cultural. "Es un país muy diverso y eso me encanta —destaca—. En 100 kilómetros te encontrás otro idioma, otras costumbres, otro todo. Es maravilloso".
Entre sus provincias preferidas, Extremadura ocupa un sitio especial: se declara un apasionado de sus migas y de lugares como el desconocido Acueducto de los Milagros de Mérida. "El acueducto de Segovia es muy famoso, está en la ciudad, pero este está un poquito más alejado del centro y en un parque, la gente corre por ahí. Tuve un sentimiento hermoso al verlo", recuerda.
El sueño cumplido de su abuela
En los tres años que dura ya su periplo por la geografía española, Romancito también ha podido cumplir el sueño de su abuela de 81 años, gracias a la cual ha obtenido la nacionalidad española: regresar a Albacete para reencontrarse con sus amigas.
"A los 10 años emigró por la posguerra y se fue para Argentina —explica—. Pudo venir, creo, en el año 1997, pero ahora tenía el sueño de poder despedirse. Si bien, obviamente, espero que viva 20 años más, nosotros somos de Mendoza y Mendoza está bastante metida en Argentina, son mínimo dos vuelos y más de 18 horas. Entonces ella quería venir a despedirse. No es que no pueda, sino que no quiere. Ella quería que este fuera su último viaje".
Este tributo a sus raíces y su capacidad para aprender de cada rincón demuestran que Romancito no solo viaja por España, sino que la vive.