Romancito, el 'tiktoker' argentino que recorre España: "Es un país muy diverso y eso me encanta"

Cuando allá por 2021, en plena pandemia del COVID-16, Román Socias decidió abandonar su Mendoza natal para buscar un nuevo comienzo en España, la tierra de su abuela, nunca hubiera imaginado que varios años después se convertiría en un auténtico fenómeno de las redes sociales.

Tras dejar sus estudios de Comunicación Social en Argentina y empezar a trabajar como camarero en Valencia, Romancito, su alias en TikTok, se propuso emprender un ambicioso proyecto: recorrer las 50 provincias españolas y las dos ciudades autónomas.

Hasta la fecha, ha visitado ya 40 provincias y una ciudad autónoma, Ceuta, en una travesía con la que ha logrado sumar más de un millón de seguidores en TikTok, Instagram, Facebook y X. Además, a pesar de unos inicios complicados, ha logrado convertirlo en su profesión, tal como ha subrayado en El último tren: "Hoy en día ya puedo vivir tranquilamente".

12.07 min El último tren - El viaje de Romancito a través de las provincias españolas

Un país acogedor lleno de rincones por descubrir Una de las claves del éxito de Romancito es la cercanía con su comunidad. No en vano, en el 80% de sus viajes se aloja en casas de followers. "Es algo que me gusta mucho, porque aprendo el doble, me reciben con más amor. Me quedo mucho en casas de madres", ha contado a Isabel Gemio. Pero España no solo le parece un buen anfitrión; también valora su riqueza cultural. "Es un país muy diverso y eso me encanta —destaca—. En 100 kilómetros te encontrás otro idioma, otras costumbres, otro todo. Es maravilloso". Entre sus provincias preferidas, Extremadura ocupa un sitio especial: se declara un apasionado de sus migas y de lugares como el desconocido Acueducto de los Milagros de Mérida. "El acueducto de Segovia es muy famoso, está en la ciudad, pero este está un poquito más alejado del centro y en un parque, la gente corre por ahí. Tuve un sentimiento hermoso al verlo", recuerda.