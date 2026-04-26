Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 27 de abril de 2026
Rtve Play
Gran semana para el deporte en RTVE Play, que emite grandes competiciones deportivas para despedirse de abril y dar la bienvenida a mayo. Disfruta gratis del tenis, fútbol, fútbol sala, atletismo o ciclismo desde el lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana las finales del Mutua Madrid Open, mientras que se inicia la Vuelta a España Femenina, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 27 de abril de 2026
- 11:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día
- 19:00 horas. Programa. Gala Asociación de la Prensa Deportiva
- 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche
- Programa. Estadio 2
Martes 28 de abril de 2026
- 11:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día
- 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio Champions
- Programa. Estadio 2
Miércoles 29 de abril de 2026
- 13:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día
- 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche
- 21:00 horas. Programa. Estudio Estadio Champions
- Programa. Estadio 2
Jueves 30 de abril de 2026
- 13:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día
- 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche
- Programa. Estadio 2
Viernes 1 de mayo de 2026
- 11:00 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Cuartos de final. CDE Leganés FS Masdeporte - Melilla CD Torreblanca
- 11:00 horas. Tenis. WTA 125 La Bisbal. Cuartos de final
- 13:30 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Cuartos de final. Poio Pescamar - MRB Móstoles FSF
- 15:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Champions Cup. Semifinal. BSR Amiab Albacete - CD Ilunion
- 16:00 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Cuartos de final. Nueces de Ronda AT.Torcal - FSF Castro Bloques Cando
- 16:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Semifinal 1
- 18:15 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Champions Cup. Semifinal. RSB Thuringia Bulls - CEAM Briantea Cantú
- 18:30 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Cuartos de final. Lainco Esportiu Rubí FS - Arriva AD Alcorcón
- 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Semifinal 2
Sábado 2 de mayo de 2026
- 10:00 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Semifinal
- 10:55 horas. Tenis. WTA 125 La Bisbal. Semifinales
- 11:40 horas. Automovilismo. Fórmula E. Campeonato del Mundo. Clasificatorias Circuito de Berlín
- 12:00 horas. Fútbol sala. Primera División. Movistar Inter - Jaén Paraíso Interior
- 12:30 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Semifinal
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 26. Generali HC Palau - Cerdanyola Club d'Hoquei
- 14:05 horas. Atletismo. Campeonato del mundo de relevos
- 15:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Champions Cup. Final por el tercer puesto
- 16:00 horas. Programa. Gran Estadio
- 16:05 horas. Automovilismo. Fórmula E. Campeonato del Mundo. Circuito de Berlín. Carrera
- 16:30 horas. Fútbol. Liga Femenina Moeve. Dux Logroño - Madrid CFF
- 17:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. WTA 1000. Final individuales
- 18:15 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Champions Cup. Final Four
- 19:00 horas. Boxeo. Copa Iberdrola Presidente
- 21:00 horas. Fútbol. Primera Federación. Real Madrid Castilla - Unionistas de Salamanca CF
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio
Domingo 3 de mayo de 2026
- 10:30 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Final
- 11:00 horas. Tenis. WTA 125. La Bisbal. Final
- 11:40 horas. Automovilismo. Fórmula E. Campeonato del Mundo. Clasificatoria. Circuito de Berlín
- 12:00 horas. Fútbol. Liga Femenina Moeve. Jornada 27. Deportivo Abanca - Real Sociedad
- 12:50 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 1. Marin - Salvaterra de Miño. (113.9 km). Ondulada
- 14:00 horas. Atletismo. Campeonato del mundo de relevos
- 16:00 horas. Programa. Gran Estadio
- 16:05 horas. Automovilismo. Fórmula E. Campeonato del Mundo. Carrera. Circuito de Berlín
- 16:30 horas. Fútbol. Champions League Femenina. FC Barcelona - FC Bayern München
- 17:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. ATP 1000. Final
- 21:30 horas. Programa. Estudio Estadio