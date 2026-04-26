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Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 27 de abril de 2026

Programación de deportes gratis en RTVE Play
Coco Gauff durante un entrenamiento de Mutua Madrid Open Dennis Agyeman / AFP7 via Europa Press
Rtve Play
Rtve Play

Gran semana para el deporte en RTVE Play, que emite grandes competiciones deportivas para despedirse de abril y dar la bienvenida a mayo. Disfruta gratis del tenis, fútbol, fútbol sala, atletismo o ciclismo desde el lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana las finales del Mutua Madrid Open, mientras que se inicia la Vuelta a España Femenina, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 27 de abril de 2026

  • 11:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día
  • 19:00 horas. Programa. Gala Asociación de la Prensa Deportiva
  • 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche
  • Programa. Estadio 2

Martes 28 de abril de 2026

  • 11:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día
  • 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche
  • 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio Champions
  • Programa. Estadio 2

Miércoles 29 de abril de 2026

  • 13:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día
  • 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche
  • 21:00 horas. Programa. Estudio Estadio Champions
  • Programa. Estadio 2

Jueves 30 de abril de 2026

  • 13:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día
  • 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche
  • Programa. Estadio 2

Viernes 1 de mayo de 2026

  • 11:00 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Cuartos de final. CDE Leganés FS Masdeporte - Melilla CD Torreblanca
  • 11:00 horas. Tenis. WTA 125 La Bisbal. Cuartos de final
  • 13:30 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Cuartos de final. Poio Pescamar - MRB Móstoles FSF
  • 15:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Champions Cup. Semifinal. BSR Amiab Albacete - CD Ilunion
  • 16:00 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Cuartos de final. Nueces de Ronda AT.Torcal - FSF Castro Bloques Cando
  • 16:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Semifinal 1
  • 18:15 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Champions Cup. Semifinal. RSB Thuringia Bulls - CEAM Briantea Cantú
  • 18:30 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Cuartos de final. Lainco Esportiu Rubí FS - Arriva AD Alcorcón
  • 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Semifinal 2

Sábado 2 de mayo de 2026

  • 10:00 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Semifinal
  • 10:55 horas. Tenis. WTA 125 La Bisbal. Semifinales
  • 11:40 horas. Automovilismo. Fórmula E. Campeonato del Mundo. Clasificatorias Circuito de Berlín
  • 12:00 horas. Fútbol sala. Primera División. Movistar Inter - Jaén Paraíso Interior
  • 12:30 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Semifinal
  • 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 26. Generali HC Palau - Cerdanyola Club d'Hoquei
  • 14:05 horas. Atletismo. Campeonato del mundo de relevos
  • 15:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Champions Cup. Final por el tercer puesto
  • 16:00 horas. Programa. Gran Estadio
  • 16:05 horas. Automovilismo. Fórmula E. Campeonato del Mundo. Circuito de Berlín. Carrera
  • 16:30 horas. Fútbol. Liga Femenina Moeve. Dux Logroño - Madrid CFF
  • 17:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. WTA 1000. Final individuales
  • 18:15 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Champions Cup. Final Four
  • 19:00 horas. Boxeo. Copa Iberdrola Presidente
  • 21:00 horas. Fútbol. Primera Federación. Real Madrid Castilla - Unionistas de Salamanca CF
  • 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio

Domingo 3 de mayo de 2026

  • 10:30 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Final
  • 11:00 horas. Tenis. WTA 125. La Bisbal. Final
  • 11:40 horas. Automovilismo. Fórmula E. Campeonato del Mundo. Clasificatoria. Circuito de Berlín
  • 12:00 horas. Fútbol. Liga Femenina Moeve. Jornada 27. Deportivo Abanca - Real Sociedad
  • 12:50 horas. Ciclismo. Vuelta a España Femenina. Etapa 1. Marin - Salvaterra de Miño. (113.9 km). Ondulada
  • 14:00 horas. Atletismo. Campeonato del mundo de relevos
  • 16:00 horas. Programa. Gran Estadio
  • 16:05 horas. Automovilismo. Fórmula E. Campeonato del Mundo. Carrera. Circuito de Berlín
  • 16:30 horas. Fútbol. Champions League Femenina. FC Barcelona - FC Bayern München
  • 17:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. ATP 1000. Final
  • 21:30 horas. Programa. Estudio Estadio
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