Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 27 de abril de 2026

Gran semana para el deporte en RTVE Play, que emite grandes competiciones deportivas para despedirse de abril y dar la bienvenida a mayo. Disfruta gratis del tenis, fútbol, fútbol sala, atletismo o ciclismo desde el lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana las finales del Mutua Madrid Open, mientras que se inicia la Vuelta a España Femenina, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 27 de abril de 2026 11:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día

Mutua Madrid Open. Sesión día 19:00 horas. Programa. Gala Asociación de la Prensa Deportiva

Gala Asociación de la Prensa Deportiva 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche

Mutua Madrid Open. Sesión noche Programa. Estadio 2

Martes 28 de abril de 2026 11:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día

Mutua Madrid Open. Sesión día 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche

Mutua Madrid Open. Sesión noche 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio Champions

Estudio Estadio Champions Programa. Estadio 2

Miércoles 29 de abril de 2026 13:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día

Mutua Madrid Open. Sesión día 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche

Mutua Madrid Open. Sesión noche 21:00 horas. Programa. Estudio Estadio Champions

Estudio Estadio Champions Programa. Estadio 2

Jueves 30 de abril de 2026 13:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión día

Mutua Madrid Open. Sesión día 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Sesión noche

Mutua Madrid Open. Sesión noche Programa. Estadio 2

Viernes 1 de mayo de 2026 11:00 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Cuartos de final. CDE Leganés FS Masdeporte - Melilla CD Torreblanca

Copa de la Reina. Cuartos de final. CDE Leganés FS Masdeporte - Melilla CD Torreblanca 11:00 horas. Tenis. WTA 125 La Bisbal. Cuartos de final

WTA 125 La Bisbal. Cuartos de final 13:30 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Cuartos de final. Poio Pescamar - MRB Móstoles FSF

Copa de la Reina. Cuartos de final. Poio Pescamar - MRB Móstoles FSF 15:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Champions Cup. Semifinal. BSR Amiab Albacete - CD Ilunion

Champions Cup. Semifinal. BSR Amiab Albacete - CD Ilunion 16:00 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Cuartos de final. Nueces de Ronda AT.Torcal - FSF Castro Bloques Cando

Copa de la Reina. Cuartos de final. Nueces de Ronda AT.Torcal - FSF Castro Bloques Cando 16:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Semifinal 1

Mutua Madrid Open. Semifinal 1 18:15 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Champions Cup. Semifinal. RSB Thuringia Bulls - CEAM Briantea Cantú

Champions Cup. Semifinal. RSB Thuringia Bulls - CEAM Briantea Cantú 18:30 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Cuartos de final. Lainco Esportiu Rubí FS - Arriva AD Alcorcón

Copa de la Reina. Cuartos de final. Lainco Esportiu Rubí FS - Arriva AD Alcorcón 20:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. Semifinal 2

Sábado 2 de mayo de 2026 10:00 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Semifinal

Copa de la Reina. Semifinal 10:55 horas. Tenis. WTA 125 La Bisbal. Semifinales

WTA 125 La Bisbal. Semifinales 11:40 horas. Automovilismo. Fórmula E. Campeonato del Mundo. Clasificatorias Circuito de Berlín

Fórmula E. Campeonato del Mundo. Clasificatorias Circuito de Berlín 12:00 horas. Fútbol sala. Primera División. Movistar Inter - Jaén Paraíso Interior

Primera División. Movistar Inter - Jaén Paraíso Interior 12:30 horas. Fútbol sala. Copa de la Reina. Semifinal

Copa de la Reina. Semifinal 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 26. Generali HC Palau - Cerdanyola Club d'Hoquei

OK Liga Iberdrola. Jornada 26. Generali HC Palau - Cerdanyola Club d'Hoquei 14:05 horas. Atletismo. Campeonato del mundo de relevos

Campeonato del mundo de relevos 15:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Champions Cup. Final por el tercer puesto

Champions Cup. Final por el tercer puesto 16:00 horas. Programa. Gran Estadio

Gran Estadio 16:05 horas. Automovilismo. Fórmula E. Campeonato del Mundo. Circuito de Berlín. Carrera

Fórmula E. Campeonato del Mundo. Circuito de Berlín. Carrera 16:30 horas. Fútbol. Liga Femenina Moeve. Dux Logroño - Madrid CFF

Liga Femenina Moeve. Dux Logroño - Madrid CFF 17:00 horas. Tenis. Mutua Madrid Open. WTA 1000. Final individuales

Mutua Madrid Open. WTA 1000. Final individuales 18:15 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Champions Cup. Final Four

Champions Cup. Final Four 19:00 horas. Boxeo. Copa Iberdrola Presidente

Copa Iberdrola Presidente 21:00 horas. Fútbol. Primera Federación. Real Madrid Castilla - Unionistas de Salamanca CF

Primera Federación. Real Madrid Castilla - Unionistas de Salamanca CF 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio