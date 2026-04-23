Un hogar habla en primera persona en 'Una casa sola', de Selva Almada

La escritora argentina Selva Almada (Entre Ríos, 1973), traducida a más de veinte lenguas y finalista del International Booker Prize en 2024, presenta en Página Dos su nueva novela, Una casa sola (Random House). El libro es una fábula sensible e inquietante sobre las casas que se habitan y se dejan atrás. La protagonista y narradora de la historia es la propia casa, que cuenta su pasado y su desconcierto del presente: la familia que vivía allí se ha marchado apresuradamente, como si huyera. Las raíces van entrando en la casa. Las gallinas despistadas se buscan alimento como pueden en los restos de la alacena. Los perros se enroscan en las sábanas de las camas. Pero Lucero, su esposa y los cuatro pequeños no regresan.

La casa está en un monte. De noche, los soldados de distintas guerras la acechan, sin llegar a entrar. El progresivo deterioro del hogar abandonado se narra de una forma poética, con puntuales anacronismos. Selva Almada logra la hazaña de volver audible el transcurrir del tiempo y sensible la obcecación de la naturaleza por recuperar lo que los hombres tomaron siglos atrás. Por momentos la novela transcurre al margen del tiempo, en un devenir solo conectado con los ciclos de las estaciones. La casa es la voz de los que habitan el territorio, de los dueños y los esclavos, de aquellos a los que echaron, los que vagan sin rumbo y los que ya no están.