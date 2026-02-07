Nueva York, ciudad de escenarios de ficción: ¿Eso en qué peli lo he visto?

Si aún no has estado en Nueva York, ¿no crees que si cayeras de repente en una de sus calles, sabrías exactamente dónde estás?

¿No fue por esa alcantarilla de Times Square por dónde salió Giselle del mundo animado de Disney al mundo real? ¿No serán esos Meg Ryan y Tom Hanks teniendo una idílica historia de amor como en Tienes un e-mail o 'Algo para recordar'? Y no hablemos de nuestra querida Annie Hall paseando cerca del Upper East Side; de aquella calle donde dispararon a Sam Wheat, el personaje de Patrick Swayze en Ghost; o del restaurante donde se rodó la famosa escena del orgasmo en Cuando Harry encontró a Sally. Sí, es real, es el Katz’s Delicatessen y está en Lower East Side.

Podríamos continuar durante horas imaginándonos escenas de Will Smith, Cameron Díaz o Anne Hathaway caminando a contracorriente por las aceleradas calles de Nueva York, sosteniendo un café y llegando tarde a algún sitio. ¿Has visto esa donde Hugh Jackman interpreta a un duque del siglo XIX que viaja accidentalmente al New York de los 90’?

¡Ves! Esto es interminable y es como si ya hubiésemos estado allí. Pisar las calles de esta ciudad es como estar dentro de tu película favorita.

8-'Manhattan' (1979)

Y si aún no has tenido la suerte de vivir la experiencia de caminar por la “Gran Manzana”, Eva Rojas y Carlo Cuñado, a través de este método cinéfilo, nos muestran 5 lugares donde se rodaron cinco películas o series, que seguro, has visto.

1. 'Solo en casa' Un clásico navideño imprescindible para ver en familia cada año. Si tienes niños, o no, sabemos que estas Navidades la has vuelto a ver un par de veces. Nunca nos cansaremos de las travesuras del pequeño Kevin y recordaremos, ahora con especial cariño, a la actriz Catherine O'Hara que falleció el pasado enero. Carlo Cuñado nos lleva hasta el Radio City Music Hall, uno de los lugares emblemáticos que recorre el personaje de Macaulay Culkin en la secuela, con unos dólares en el bolsillo. Carlo Cuñado haciendo la famosa pose de Macaulay Culkin en 'Solo en Casa' frente al Radio City Music Hall.

2. 'Friends' Por supuesto que la mítica sitcom por excelencia de los noventa iba a estar en este Top. ‘Friends’ es más que una comedia, es un ícono, un referente pop que marcó una generación y sigue atrayendo a nuevos públicos. Una influencia global y visual que dejó para siempre un legado permanente en el tiempo. Eva Rojas camina hasta el cruce de las calles Grove y Bedford Street donde se sitúa la famosa fachada de los apartamentos de Mónica, Rachel, Chander y Joey. Recordemos que Ross y Phoebe vivían en otros pisos, aunque pasaban el día entero en el del vecindario del Central Perk. ¡Es inevitable no sacarse un selfie aquí! Eva Rojas posa emocionada delante de la famosa fachada de los apartamentos de la serie estadounidense “Friends”.

3. 'Spiderman' ¿Cómo olvidar aquellos planos del Spiderman de Tobey Maguire balanceándose entre rascacielos con su tela de araña? La película se rodó en 2002 y sus efectos especiales, simulando este “vuelo” entre edificios, fue revolucionario y determinante para las películas de superhéroes posteriores. La ciudad se convierte en un personaje más de la historia. Poder escalar, caer, atravesar o estar en la cima del Empire State, Brooklyn Bridge o Rockefeller Center es sencillamente, increíble. Carlo Cuñado nos lleva a un lugar muy especial para la saga: La escena donde muere el tío Ben, frente a la Biblioteca Pública de Nueva York. Y donde le diría la famosa frase: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Carlo Cuñado en The New York Public Library contando la escena de la muerte del tío Ben.

4. 'Los Cazafantasmas' Con su sintonía ya en la cabeza, recordamos las viscosas y mocosas aventuras de un grupo de científicos parapsicólogos de Nueva York que salvan a la ciudad de malvados fantasmas. Si te gusta la saga, tienes que pasar por Tribeca. Allí está la estación de bomberos nº8, también conocida como el famoso cuartel de los Cazafantasmas. Y cuidado, porque en el callejón contiguo está el gigante de malvavisco, Stay Puft. Quizás sea un buen momento para llamar y entonar: ¡Ghostbusters! Estación de bomberos nº8, también conocida como el famoso cuartel de 'Los Cazafantasmas', en Tribeca.