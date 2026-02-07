Nueva York, ciudad de escenarios de ficción: ¿Eso en qué peli lo he visto?
- Eva Rojas y Carlo Cuñado nos enseñan algunos lugares icónicos de NY viajando entre películas.
- La vuelta al mundo en 80 Likes, todos los sábados en La 2 y en RTVE Play
La Vuelta al Mundo en 80 Likes
Si aún no has estado en Nueva York, ¿no crees que si cayeras de repente en una de sus calles, sabrías exactamente dónde estás?
¿No fue por esa alcantarilla de Times Square por dónde salió Giselle del mundo animado de Disney al mundo real? ¿No serán esos Meg Ryan y Tom Hanks teniendo una idílica historia de amor como en Tienes un e-mail o 'Algo para recordar'? Y no hablemos de nuestra querida Annie Hall paseando cerca del Upper East Side; de aquella calle donde dispararon a Sam Wheat, el personaje de Patrick Swayze en Ghost; o del restaurante donde se rodó la famosa escena del orgasmo en Cuando Harry encontró a Sally. Sí, es real, es el Katz’s Delicatessen y está en Lower East Side.
Podríamos continuar durante horas imaginándonos escenas de Will Smith, Cameron Díaz o Anne Hathaway caminando a contracorriente por las aceleradas calles de Nueva York, sosteniendo un café y llegando tarde a algún sitio. ¿Has visto esa donde Hugh Jackman interpreta a un duque del siglo XIX que viaja accidentalmente al New York de los 90’?
¡Ves! Esto es interminable y es como si ya hubiésemos estado allí. Pisar las calles de esta ciudad es como estar dentro de tu película favorita.
Y si aún no has tenido la suerte de vivir la experiencia de caminar por la “Gran Manzana”, Eva Rojas y Carlo Cuñado, a través de este método cinéfilo, nos muestran 5 lugares donde se rodaron cinco películas o series, que seguro, has visto.
1. 'Solo en casa'
Un clásico navideño imprescindible para ver en familia cada año. Si tienes niños, o no, sabemos que estas Navidades la has vuelto a ver un par de veces. Nunca nos cansaremos de las travesuras del pequeño Kevin y recordaremos, ahora con especial cariño, a la actriz Catherine O'Hara que falleció el pasado enero.
Carlo Cuñado nos lleva hasta el Radio City Music Hall, uno de los lugares emblemáticos que recorre el personaje de Macaulay Culkin en la secuela, con unos dólares en el bolsillo.
2. 'Friends'
Por supuesto que la mítica sitcom por excelencia de los noventa iba a estar en este Top. ‘Friends’ es más que una comedia, es un ícono, un referente pop que marcó una generación y sigue atrayendo a nuevos públicos. Una influencia global y visual que dejó para siempre un legado permanente en el tiempo.
Eva Rojas camina hasta el cruce de las calles Grove y Bedford Street donde se sitúa la famosa fachada de los apartamentos de Mónica, Rachel, Chander y Joey. Recordemos que Ross y Phoebe vivían en otros pisos, aunque pasaban el día entero en el del vecindario del Central Perk. ¡Es inevitable no sacarse un selfie aquí!
3. 'Spiderman'
¿Cómo olvidar aquellos planos del Spiderman de Tobey Maguire balanceándose entre rascacielos con su tela de araña? La película se rodó en 2002 y sus efectos especiales, simulando este “vuelo” entre edificios, fue revolucionario y determinante para las películas de superhéroes posteriores.
La ciudad se convierte en un personaje más de la historia. Poder escalar, caer, atravesar o estar en la cima del Empire State, Brooklyn Bridge o Rockefeller Center es sencillamente, increíble.
Carlo Cuñado nos lleva a un lugar muy especial para la saga: La escena donde muere el tío Ben, frente a la Biblioteca Pública de Nueva York. Y donde le diría la famosa frase: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.
4. 'Los Cazafantasmas'
Con su sintonía ya en la cabeza, recordamos las viscosas y mocosas aventuras de un grupo de científicos parapsicólogos de Nueva York que salvan a la ciudad de malvados fantasmas. Si te gusta la saga, tienes que pasar por Tribeca. Allí está la estación de bomberos nº8, también conocida como el famoso cuartel de los Cazafantasmas.
Y cuidado, porque en el callejón contiguo está el gigante de malvavisco, Stay Puft. Quizás sea un buen momento para llamar y entonar: ¡Ghostbusters!
5. 'Sexo en New York': ¿Charlotte, Samantha, Carrie o Miranda?
Si hay un personaje por el que siempre recordaremos a Sarah Jessica Parker, es el de la icónica Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York. Esa mujer con un estilo exquisito para la moda, consumidora de boutiques de alta gama y una vida romántica un tanto indecisa y pasional, que inevitablemente, acaba la mayoría de las veces en un gran drama. ¿Pero qué haríamos sin dramas en Sexo en Nueva York?
Carlo Cuñado nos lleva hasta la mismísima puerta de su apartamento. ¡Existe! En la serie se ubica en el refinado y rico barrio de Upper East Side, pero en el mundo real se encuentra en Greenwich Village. Y no daremos más datos, porque en esa casa viven personas reales que se encuentran diariamente con fans de la serie.
Estos son solo algunos escenarios porque la lista es interminable, y además, seguro que a ti estos mismos sitios te recuerdan incluso a otra escena de otra película.