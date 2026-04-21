XVIII Concurso de Relatos, Microrrelatos y Pódcast Escritos y Producidos por Personas Mayores

La Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E. (en adelante, RTVE) y la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en adelante, Fundación ”la Caixa”) convocan la decimoséptima edición del con curso de relatos, microrrelatos y pódcast de Radio Nacional de España (RNE) escritos y producidos por personas mayores (en adelante, el concurso).

La presentación de un relato, microrrelato o pódcast al concurso implica nece sariamente la aceptación previa, íntegra e incondicional de las siguientes bases por parte de los participantes en el mismo, así como de los criterios y decisiones que puedan establecer la Fundación ”la Caixa” y RTVE en caso de que surjan dudas sobre cómo interpretar los requisitos, los plazos y las condiciones que se recogen en las mismas:

1. Podrá participar cualquier persona de sesenta años o más, con residencia en España acreditada. Asimismo, también podrán participar aquellas personas de sesenta años o más con nacionalidad española que residan en el extranjero. En este último caso, si los participantes resultan finalistas o ganadores del con curso, deberán costear los gastos de desplazamiento y alojamiento en el lugar donde se celebre el acto de entrega de premios y fallo del jurado del concurso. No obstante, se contemplará para estos concursantes residentes en el extran jero la posibilidad de conectarse a dicho acto a través de videoconferencia o medio similar.

2. No podrán presentarse al concurso empleados de la Fundación ”la Caixa” ni de RTVE, ni tampoco empleados de empresas que pertenezcan a dichas entidades.

3. Se establecen en el concurso las siguientes tres categorías: relato, microrrelato y pódcast.

4. Podrán presentarse un máximo de dos obras por participante y categoría. Es decir, cada participante puede presentar hasta dos obras por cada categoría.

5. La temática del relato, microrrelato o pódcast será libre. La obra del relato y del microrrelato deberá estar en castellano, y los audios del pódcast, locuta dos en castellano o con traducción simultánea.

6. Los participantes en el concurso podrán enviar sus candidaturas y obras de tres maneras:

Por correo electrónico a la dirección concursojuntospasoapaso@rtve.es

Por correo postal a Corporación de Radio y Televisión Española, Edificio Casa de la Radio, Programa Juntos paso a paso de RNE, en la avenida de Radio Televisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid.

O a través del aplicativo informático de la Fundación ”la Caixa”: https://convocatorias.fundacionlacaixa.org/welcome/Relatos-ES/

La finalización de recepción de las originales será a las 24.00 h horas del 23 de julio de 2026. Será imprescindible facilitar, en el envío de las obras, el nombre, apellidos, número de DNI, edad, dirección y teléfono de contacto (fijo o móvil) y correo electrónico.

7. En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), RTVE y la Fundación ”la Caixa”, como entidades corresponsables del tratamiento, informan a los participantes en este concurso de relatos, microrrelatos y pódcast escritos y producidos por personas mayores que los datos facilitados para su par ticipación en el mismo serán recogidos y tratados, en todo momento, con la finalidad de gestionar su participación en el concurso, seleccionar a los finalistas del mismo, gestionar la realización del concurso e invitarlos al acto de entrega de premios y a participar, si lo desean, en entrevistas que po drán publicarse en sus redes sociales y blogs para la difusión del concurso.

La base que legitima el tratamiento de sus datos personales es la existencia de una relación contractual manifestada mediante la aceptación de las bases y la presentación al concurso. Los datos serán conservados duran te el plazo estrictamente necesario para cumplir con los fines menciona dos con anterioridad. Pasado este tiempo, se conservarán debidamente bloqueados a los efectos de determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

RTVE y la Fundación ”la Caixa”, como corresponsables del tratamiento, pro cederán a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada y no los cederán a terceros salvo obligación legal y en cumplimiento de las propias finalidades del concurso.

Siempre de acuerdo con la Decisión 2021/914, relativa al conjunto de cláusulas para las transferencias internacionales de datos a terce ros países, las partes pueden realizar transferencias internacionales de datos a entidades ubicadas en países fuera del Espacio Económico Eu ropeo que garanticen un nivel de protección equivalente al del RGPD.

Adicionalmente, las partes también pueden contratar servicios de proveedo res tecnológicos ubicados en países fuera del Espacio Económico Europeo. En el supuesto de contratarse dichos servicios, tal contratación cumpli ría con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos, con aplicación a la transferencia de sus datos personales de las garantías y salvaguardas necesarias para preservar su privacidad.

Asimismo, de manera excepcional, sus datos personales tam bién pueden ser transferidos a entidades ubicadas fuera del Espa cio Económico Europeo cuando sea necesario por razones impor tantes de interés público, conforme a lo establecido en la normativa española y europea a la que las partes estén sujetas por razón de su actividad.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como la revocación del consentimiento prestado para el trata miento de los mismos, dirigiendo su petición a los corresponsables del trata miento:

RTVE : A la dirección electrónica protecciondedatos@rtve.es o por correo postal dirigiéndose a la Corporación RTVE, en la avenida de Radio Televisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

: A la dirección electrónica protecciondedatos@rtve.es o por correo postal dirigiéndose a la Corporación RTVE, en la avenida de Radio Televisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Fundación ”la Caixa”: A la dirección electrónica dpd@fundaciolacaixa.org o por correo postal dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos de la Fundación ”la Caixa” en la avenida Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona. En ambos casos deberá adjuntar copia de su DNI, pasaporte o documento equivalente que lo identifique, o hacerlo mediante su representante legal, e indicar el motivo de ejercicio del derecho.

También puede presentar una reclamación a las direcciones indicadas anterior mente o ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

8. Habrá veinte finalistas entre las tres categorías, repartidos del siguiente modo: diez para la categoría de relato, cinco para la de microrrelato y cinco para la de pódcast. El jurado encargado de la selección de los finalistas podrá decidir no cubrir todas las plazas de finalistas en función de la calidad literaria. Asi mismo, habrá un ganador en cada categoría. También podrá haber un accésit en cada una de las categorías, siempre que así lo decida el jurado debido a la calidad de los relatos, microrrelatos y pódcast.

9. La Fundación ”la Caixa” llevará a cabo una primera preselección de los finalistas en relación con las obras recibidas a través de su aplicativo de convocatorias sociales y a través del correo electrónico (en este último caso, se excepciona de esta primera preselección los pódcast recibidos por esta vía). En todo caso, compete a RTVE la decisión final de selección de las obras finalistas en cada categoría del concurso.

10. El concurso será resuelto por un jurado compuesto por dos escritores de presti gio, una periodista de cultura de RNE, un periodista de prensa escrita, los ga nadores de la edición anterior del concurso y un representante de la Fundación ”la Caixa”, que seleccionarán los relatos, microrrelatos y pódcast ganadores del concurso y los accésits, estos últimos en caso de que los haya.

11. Una persona del equipo del Programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa” estará presente en la deliberación del jurado, actuando como secre tario del mismo, sin derecho a voto.

12. El fallo del jurado se comunicará en el acto de la entrega de los premios y a través de la emisión del programa Juntos paso a paso de RNE. Asimismo, tam bién se anunciará en la web de la Fundación ”la Caixa”, en la web de RTVE y en la prensa, en fecha a determinar por la Fundación ”la Caixa” en consenso con RTVE, el acto de entrega de los premios, así como los ganadores del concurso y sus obras.

13. El fallo del jurado será irrevocable e inapelable.

14. Todos los finalistas recibirán un premio consistente en un trofeo.

15. Los ganadores de las tres categorías tendrán, además, un premio consistente en la emisión por parte de RNE de la adaptación radiofónica del relato, del microrrelato o del pódcast, así como la publicación ilustrada de su obra en la web de la Fundación ”la Caixa” y de RTVE.

16. Los ganadores de las tres categorías podrán formar parte del jurado en la si guiente edición del concurso. En este sentido, los ganadores aceptan que la Fundación ”la Caixa” pueda contactar con ellos a efectos de invitarlos a formar parte del jurado en la siguiente edición del concurso.

17. No es sustituible la presencia en el jurado. Si el ganador de la pasada edición no puede asistir al fallo del concurso, no será sustituido.

18. Cuando el pódcast ganador esté compuesto por más de una persona, única mente podrá ser miembro del jurado de la edición siguiente del concurso la persona designada como representante del grupo, quien asistirá al fallo con el voto preparado y consensuado con el resto de las personas que compongan el pódcast y el grupo, y actuará de portavoz de las mismas. Del mismo modo, solo el portavoz asistirá al acto de entrega de premios.

19. Al presentar sus obras, los participantes garantizan, con total indemnidad para la Fundación ”la Caixa” y RTVE, la autoría y la originalidad de las obras presen tadas, y que estas no son copia ni modificación total o parcial de ninguna otra obra propia o ajena.

20. Los participantes garantizan, con total indemnidad para la Fundación ”la Caixa” y RTVE, el carácter inédito de las obras presentadas y la titularidad en exclusiva y sin carga ni limitación alguna de todos los derechos de explotación sobre las mismas y frente a terceros, sin hallarse sometidos a ningún otro con curso pendiente de resolución.

21. Los participantes aceptan, en caso de resultar premiados y finalistas, la divul gación y publicación de los relatos, microrrelatos y pódcast presentados en la prensa, en los canales de difusión internos y externos de la Fundación ”la Caixa” y de RTVE, así como en el libro bienal Relatos, microrrelatos y pódcast finalistas de la Fundación ”la Caixa”, con la finalidad de promover y difundir el Concurso de relatos escritos por personas mayores. Asimismo, la Fundación ”la Caixa” se reserva el derecho, con carácter indefinido, a utilizar y explotar las obras gana doras y finalistas dentro de su programa Grandes Lectores o como promoción o difusión de alguna actividad dentro sus programas.

22. Los autores de los relatos, microrrelatos y pódcast ganadores y finalistas ce den en exclusiva a la Fundación ”la Caixa” y a RTVE, por el máximo período de tiempo establecido por la ley y para el territorio de todo el mundo, todos los derechos de uso y explotación sobre esos relatos, microrrelatos y pódcast, in cluyendo entre otros los de reproducción por cualquier sistema gráfico, mecá nico, electrónico, reprográfico, digital o de cualquier otra índole; distribución en cualquier formato o soporte y canal, y mediante venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma; comunicación pública a través de proyección audio visual, representación escénica, emisión por radiodifusión, transmisión por cable, fibra óptica, alámbrica o inalámbrica, sistemas telemáticos, digitales u online, incorporación a bases de datos, o mediante cualquier otro sistema, y transformación (incluidos la traducción, subtitulado a cualquier idioma, uso fragmentado o parcial, modificación, adaptación a obra audiovisual o dramá tica, u otras obras derivadas, integración en otras obras y cualquier otra eje cución de la que se derive una obra diferente, así como el derecho a explotar, sin limitación, la obra derivada que resulte de tal transformación) y, en general, para todas las modalidades de explotación y medios de difusión conocidos. Asimismo, los autores de los relatos, microrrelatos y pódcast ganadores y fi nalistas responderán ante la Fundación ”la Caixa” y RTVE del ejercicio pacífico de los derechos de propiedad intelectual indicado en el presente punto y, a estos efectos, exoneran a la Fundación ”la Caixa” y a RTVE de cualquier res ponsabilidad dimanante del no cumplimiento o cumplimiento defectuoso de estas bases y garantías. En este sentido, en el supuesto de que la Fundación ”la Caixa” fuese objeto de cualquier reclamación judicial o extrajudicial iniciada por terceros y basada en posibles infracciones de derechos en relación con los relatos, microrrelatos y pódcast, el autor asumirá todos los gastos, costes e in demnizaciones que pudiesen derivarse de tales acciones, respondiendo frente a la Fundación ”la Caixa”, RTVE o frente a tales terceros, según corresponda.

Asimismo, los participantes se hacen responsables, frente a la Fundación ”la Caixa” y RTVE, del contenido y resultado de la obra que presenten en el marco del presente concurso, incluyendo cualquier documentación e informa ción relacionada con el mismo, sin perjuicio de los métodos utilizados para su fundamentación (p. ej., herramientas de inteligencia artificial). En este sentido, garantizan: (i) el cumplimiento de toda la normativa vigente de aplicación; (ii) la no infracción de derechos de terceros de cualquier tipo, y (iii) la aplicación de las mejores prácticas éticas. Asimismo, y en el marco del presente concurso, eximen a la Fundación ”la Caixa” y a RTVE de cualquier responsabilidad fren te a terceros, derivada del incumplimiento de lo anterior.

23. Los relatos, microrrelatos y pódcast ganadores y finalistas no podrán ser pre sentados a otros concursos.

24. Los ganadores de ediciones anteriores no podrán volver a presentarse al pre sente concurso. Los finalistas sí podrán presentarse.

25. Los relatos, microrrelatos y pódcast originales no premiados y no finalistas se destruirán, una vez fallado el concurso, y no se devolverán a sus autores.

26. La entrega de premios se celebrará en un acto organizado por la Fundación ”la Caixa” en fecha y lugar a determinar por la organización del concurso.

27. Cualquier irregularidad, violación o incumplimiento de estas bases comportará la descalificación inmediata del participante y su renuncia a cualquier nomina ción o premio que le hubiese sido propuesto.

28. El concurso no podrá ser declarado desierto.

29. Los relatos y microrrelatos se enviarán en formato escrito, según las indicacio nes detalladas en las presentes bases.

30. La Fundación ”la Caixa” y RTVE se reservan el derecho de modificar, ampliar, reducir, suspender o cancelar el concurso, sin previo aviso, por cualquier razón que impida la celebración de este, especialmente por causa de fuerza mayor.

Bases particulares para relatos 31. La autoría del relato debe ser de una sola persona. 32. La extensión del relato no podrá superar los cuatro (4) folios y tendrá una extensión mínima de un folio.

Bases particulares para microrrelatos 33. La autoría del microrrelato debe ser de una sola persona. 34. La extensión del microrrelato no superará las cien (100) palabras.