Metales pesados y disruptores endocrinos: ¿Qué riesgos esconden las compresas y tampones?

Un estudio de Estados Unidos ha detectado hasta 16 metales pesados en tampones y compresas de uso habitual para millones de mujeres. En Directo al grano hemos llevado a un laboratorio 5 tipos diferentes de marcas de tampones de distintas procedencias, pero todas comercializadas en España, para comprobar si albergan algún tipo de peligro para la salud.

En el laboratorio, los tampones se analizan de tres formas diferentes. Lo que más ha llamado la atención a los expertos, en cuanto a materiales se refiere, ha sido la presencia de metales pesados como arsénico, cadmio y plomo. A su vez, para detectar realmente la cantidad precisa de este tipo de metales en los tejidos de los tampones se han utilizado dos técnicas: Un análisis de infrarrojos y uno de espectrometría de masas.

10.11 min Los componentes tóxicos y peligrosos que contienen los tampones

Los plastificantes Los productos de higiene femenina no solo contienen metales pesados, sino que las compresas y copas menstruales tienen altos niveles de plastificantes. La investigación llevada a cabo por Directo al grano ha detectado la presencia de componentes como talatos que, aunque son menos perjudiciales para la salud, se presentan en concentraciones altas. Entre los peligros que pueden tener los plastificantes para nuestra salud están los disruptores endocrinos, que podrían estar vinculados con un efecto en la reproducción. ““