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Masterchef

Receta de wagyu, ostras y nato de Javier en MasterChef 14

  • La propuesta de Javier en la prueba dedicada a productos japoneses
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Receta de wagyu, ostras y nato de Javier en MasterChef 14
Receta de wagyu, ostras y nato de Javier en MasterChef 14 RTVE.es
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En una prueba dedicada a las salsas japonesas, Javier apostó por esta combinación de wagyu, ostras y nato y se llevó los aplausos de los jueces de MasterChef 14. Aquí te dejamos todos los detalles para que sorprendas a tus comensales con este exótico plato.

Y si buscas un entrante, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para encontrar el plato con el que abrir tu menú. Cientos de opciones a tu disposición.

Receta de wagyu, ostras y nato de Javier en MasterChef 14Receta de wagyu, ostras y nato de Javier en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Alga kombu
  • Katshiobushi
  • Nato
  • Edamame
  • Wagyu
  • Ostras
  • Salsa teriyaki
  • Licor de canela
  • Flor comestible
  1. En un cazo con agua introducir el alga Kombu hasta que rompa a hervir.
  2. Retirar y poner el katshobushi y dejar 15 minutos.
  3. Pasado ese tiempo, agregar el mirin y el licor de canela y hervir
  4. Salpimentar y dejar enfriar un poco.
  5. Añadir la salsa teriyaki y corregir de sal.
  6. Por otro lado, sellar tiras de wagyu para cortar en tacos.
  7. Cortar la ostra fina en tartar.
  8. Para el emplatado:
  9. Colocar el nato lavado y el edamame crudo, los tacos de wagyu y cubrir con caldo.
  10. Añadir el tartar de ostra y una flor.
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