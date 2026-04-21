Receta de wagyu, ostras y nato de Javier en MasterChef 14
- La propuesta de Javier en la prueba dedicada a productos japoneses
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En una prueba dedicada a las salsas japonesas, Javier apostó por esta combinación de wagyu, ostras y nato y se llevó los aplausos de los jueces de MasterChef 14. Aquí te dejamos todos los detalles para que sorprendas a tus comensales con este exótico plato.
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