Receta de wagyu, ostras y nato de Javier en MasterChef 14

En una prueba dedicada a las salsas japonesas, Javier apostó por esta combinación de wagyu, ostras y nato y se llevó los aplausos de los jueces de MasterChef 14. Aquí te dejamos todos los detalles para que sorprendas a tus comensales con este exótico plato.

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