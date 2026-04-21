Las películas románticas vistas como nunca imaginarías en un nuevo episodio de 'Rebobinando', con David Sáinz

El director del programa propone, en este segundo episodio un análisis gamberro sobre algunas películas románticas icónicas. David Sainz, junto al actor Diego Villalba, la comunicóloga Teresa Segura, el humorista Juan Amodeo y la, también actriz, Olga Mata, ponen sobre la mesa una de las películas más románticas según todos los rankings, El diario de Noa (2004). En ella, un anciano lee a una mujer con demencia la historia de dos jóvenes amantes cuyo romance se ve amenazado por la diferencia de sus respectivas clases sociales. El relato es realmente el recuerdo de su historia de amor.

Ryan Gosling, un guapo relativo David Sainz expone que el protagonista, Ryan Gosling, fue elegido para el papel de Noa porque, al contrario de lo que cree la opinión pública, buscaban un actor que no fuera demasiado guapo y Ryan es un guapo como Hugh Grant, un guapo relativo, de carisma atractivo. La cinta, expresa el presentador, romantiza la idea de que él persiguiera a Ali (Rachel McAdams) durante meses, aunque ella tenía novio. "Un acoso y derribo del pavo increíble". O que se dieran de guantazos y se viera tan normal, añade Olga Mata, pero ¿esto qué es? Juan Amodeo, a colación de esto, recuerda que no podemos juzgar con los ojos de ahora, los años 40, momento en el que sucede la película. Diego Villalba, que no ha visto la cinta, destaca que lo único que le une a El diario de Noa, es que tenía un gato que se llamaba Noa, "todo el mundo decía ¿Por el diario de Noa? Porque no-ha-ce nada. Y de ahí le hemos puesto Noa. Es lo único que me une con la película, confiesa Amodeo.

La chavala de tres músculos El presentador recuerda que El diario de Noa no es la única peli considerada ultra romántica y que tiene "algunas cosas" que hoy son un poco rarunas, como es el caso de la que propone para analizar Diego Villalba, Crepúsculo (2008), la primera de la saga de fantasía vampírica. Villalba, que ha vuelto a ver la cinta hace 14 horas escasas, comenta a David que no es que haya envejecido mal, es que "ya estaba mal", aunque la ha disfrutado como una comedia no pretendida. Una película con el 70% editado a cámara lenta. Y después, para compensar, ponen a doble velocidad todo lo que hace Edward Cullen, porque tiene súper poderes. Una peli malísima a nivel técnico y sobreactuada, señala Diego, "intensa a otro nivel. A la piba le han dicho que abra un poquito la boca y que le asomen las dos paletitas", concluye Villalba. Lo que recuerda a David que cuando le señaló con su hija a Bella (Swan), interpretada por Kristen Stewart, comentó "mira, la chavala de Crepúsculo", a lo que su hija le respondió preguntándole ¿Quién es la chavala de tres músculos? Tras las risas, David Sainz llega a la conclusión de que es una peli generacional y que hay mucha peña que va a muerte con ella.

El pavo de los carteles Otro romance del celuloide por antonomasia, navideño, introduce el presentador, es Love Actually (2003) donde se entremezclan historias de amor y desamor. "Algo para flipar", recuerda David Sáinz, es una pareja que se casa y el amigo del novio está enamorado de la novia y graba su boda en plan acosador. Después se presenta en casa de la piba con unos carteles... Pero lo que más flipó a Sáinz, fue la manera de retratar la Península Ibérica, Portugal en concreto. Un escritor que se enamora de su asistenta portuguesa y va a buscarla a su pueblo, "los retratan como si fueran los Balcanes en guerra, ¿sabes? La peña está como en un gueto, sucia... me parece súper ofensivo, mucho peor que el pavo de los carteles", sentencia el presentador.