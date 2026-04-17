Yolanda Tabanera: arte y alquimia en 'Metrópolis'

En una época en la que el arte contemporáneo oscila entre la fugacidad de las tendencias y la rigidez de los discursos, Yolanda Tabanera (Madrid, 1965) se mantiene al margen de esa necesidad de nombrarlo todo. Su obra no responde a un programa previo, se construye a fuego lento, desde la intuición y desde una zona del inconsciente, donde lo sagrado y lo corporal conviven.

Durante meses, Metrópolis ha investigado su trayectoria y acompañado de cerca su proceso creativo para acercar al público la valiosa poética de una creadora que ha sabido construir su universo al margen de las modas, trasladando su imaginario a piezas en esparto, cerámica, cristal, dibujo, poesía y pintura.

Retrato Yolanda Tabanera (Archivo de la artista) AnaNieto.com AnaNieto.com

“Ni bruja, ni chamana: humana”, afirma la propia Tabanera al tratar de definirse. Sus palabras no buscan tanto delimitar una identidad como abrir un espacio de interrogación: “Artista intentando orientarse en el breve tiempo de la vida, ni siquiera intentando responder preguntas, buscando incluso las preguntas”. Esa búsqueda, más que una respuesta, se convierte en el motor de una práctica que atraviesa disciplinas y materiales sin jerarquías.

Dos exposiciones recientes: el cuerpo como territorio simbólico En ese contexto se sitúan sus dos proyectos más recientes, seguidos de cerca por el equipo del programa. ‘Otro salón salvaje’, en el Palacio Quintanar de Segovia, y ‘Exuvia miscelánea’, en el Centro Párraga de Murcia, comisariada por Aurelia González, funcionan como dos variaciones sobre una misma preocupación. ‘Exuvia miscelánea’, en el Centro Párraga de Murcia, comisariada por Aurelia González Ambas exposiciones parten de una idea común: el cuerpo como lugar de transformación. En ‘Exuvia miscelánea’, las piezas sugieren procesos de desprendimiento: capas que se dejan atrás para hacer posible otra forma. No hay dramatismo, sino tránsito. En ‘Otro salón salvaje’, el espacio doméstico es atravesado por lo salvaje, que no irrumpe como ruptura, sino como algo que siempre estuvo ahí. Durante el rodaje del programa se hacía evidente la búsqueda de la autora por lograr un equilibrio inestable entre control y desborde en diálogo con las arquitecturas.

Influencias: entre la formación académica y la libertad radical Aunque su obra pueda parecer ajena a cualquier genealogía, la trayectoria de Yolanda Tabanera está marcada por una serie de influencias poco conocidas que la artista compartió en la entrevista y que ayudan a comprender la singularidad de su lenguaje. Su paso por la Academia de Bellas Artes de Múnich supuso un punto de inflexión. Allí entró en contacto con una tradición artística centroeuropea que, lejos de imponerle un estilo, le permitió ampliar sus referencias y cuestionar los límites de su práctica. ‘Otro salón salvaje’, en el Palacio Quintanar de Segovia Y, en cuanto a referentes, son tres figuras las que la propia artista reconoce como especialmente determinantes: Bonifacio Alfonso, Eugenio Granell y Alberto Porta, también conocido como Zush o Evru. De Bonifacio hereda una cierta libertad en el uso del color y una actitud desprejuiciada frente a la pintura. De Granell, la conexión con el surrealismo y la importancia del imaginario como territorio de exploración. De Zush/Evru, la idea de construir universos propios, sistemas simbólicos autónomos que no necesitan validación externa. A estas influencias se suma el impacto de la exposición ‘Magiciens de la Terre’ (1989), celebrada en el Centre Georges Pompidou y la Grande Halle de la Villette de París. Aquella muestra, que proponía una mirada global al arte contemporáneo, incluyendo artistas de fuera del circuito occidental, abrió nuevas posibilidades para pensar el arte más allá de categorías rígidas. En el caso de Tabanera, contribuyó a reforzar su interés por lo ritual, lo espiritual y lo no normativo.

Trayectoria expositiva: una construcción sostenida en el tiempo Además de analizar más en detalle las dos exposiciones más recientes de la autora, el programa ha querido sintetizar la cronología de su trayectoria, señalando algunos de sus hitos expositivos. Porque, lejos de irrumpir de forma repentina en la escena artística, Yolanda Tabanera ha construido su carrera de manera constante, a través de exposiciones que han ido consolidando su lenguaje. Fotograma película “Néctar y cenizas” (Yolanda Tabanera, 2021) R Entre las más destacadas se encuentran: ‘Náufragos, peregrinos e outros humildes arquitectos’ (2002), presentada en la Fundación Eugenio Granell en Santiago de Compostela. En 2004, el Círculo de Bellas Artes de Madrid acogió ‘Entre piel y raíces’, una exposición que profundizaba en la relación entre cuerpo y territorio. En 2013, la Sala El Horno de la Ciudadela de Pamplona inauguraba ‘Athanor’, cuyo título remite al horno alquímico utilizado en procesos de transformación.