Primer día para acogerse al procedimiento de regularización de migrantes

En la región de Murcia, se estima que habrá entre 20.000 y 30.000 solicitudes, mayoritariamente de Marruecos y Colombia. Sin embargo, el consulado de Ecuador prevé un volumen de solicitudes reducido, por tratarse de una comunidad migrantes asentada. Desde hace semanas, atienden peticiones de documentación exigida por el procedimiento, principalmente el certificado de antecedentes penales. La oficina de extranjería de la región de Murcia está recibiendo cientos de peticiones de información. Sin embargo, los interesados creen que hay todavía mucha confusión.

El gobierno prevé afianzar el procedimiento de trámitación con ayuda de personal de Tragsa, la seguridad social y Correos. Las resoluciones serán dictaminadas por un amplio grupo de funcionarios expresamente habilitado para ello.