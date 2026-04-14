Chambo sorprende con su tarta y firma uno de los mejores postres de 'MasterChef 14'

Desde que puso un pie en MasterChef 14, Chambo dejó claro que la repostería era el campo donde más margen de mejora tenía. Pero como hombre acostumbrado a superar retos, el aspirante ha puesto en evidencia que está en el programa para sacar su mejor versión, en lo culinario y en lo personal. Y lo está consiguiendo. Su tarta invertida conquistó a los jueces, que no dudaron en darle una de las mejores valoraciones de lo que llevamos de temporada.

La presentación del postre comenzó con una dedicatoria muy especial: "Mi tarta invertida se llama '¿Qué puedo mejorar?' y se la quiero dedicar a mi madre. A ella le gusta mucho la repostería y por muy bueno que esté lo que cocina siempre pregunta qué puede mejorar". A continuación, dio todos los detalles de la tarta: "He hecho una masa quebrada, le puse encima una crema de limón y una ganache de chocolate blanco y ralladura de limón".