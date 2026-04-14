Chambo sorprende con su tarta y firma uno de los mejores postres de 'MasterChef 14'
- El aspirante se salvó de la expulsión con un postre dedicado a su madre
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Desde que puso un pie en MasterChef 14, Chambo dejó claro que la repostería era el campo donde más margen de mejora tenía. Pero como hombre acostumbrado a superar retos, el aspirante ha puesto en evidencia que está en el programa para sacar su mejor versión, en lo culinario y en lo personal. Y lo está consiguiendo. Su tarta invertida conquistó a los jueces, que no dudaron en darle una de las mejores valoraciones de lo que llevamos de temporada.
La presentación del postre comenzó con una dedicatoria muy especial: "Mi tarta invertida se llama '¿Qué puedo mejorar?' y se la quiero dedicar a mi madre. A ella le gusta mucho la repostería y por muy bueno que esté lo que cocina siempre pregunta qué puede mejorar". A continuación, dio todos los detalles de la tarta: "He hecho una masa quebrada, le puse encima una crema de limón y una ganache de chocolate blanco y ralladura de limón".
"Te lo voy a copiar"
Al golpear la tarta con la cuchara ya se vio que todo el esfuerzo de Chambo se veía reflejado en ese postre. "Olé", exclamó Marta. Pero no se quedó ahí: "Has hecho tú la masa quebrada, me parece espectacular para alguien que no está acostumbrado a la repostería. Y que no haya exceso de relleno me gusta también. Me parece un superpostre, te lo voy a copiar, Chambo". Pepe aprovechó el título del nombre para dar otra gran valoración: "¿Se puede mejorar? Sí. ¿Está muy bien? Sí". Jordi Cruz por su parte hizo mención al sabor destacando que los rellenos "están ricos".
Juanma Castaño, invitado de la noche, fue testigo del excepcional veredicto, pero lanzó una advertencia a Chambo: "Este programa grábalo y pontelo varias veces porque no sé si te va a pasar muchas veces, pero sobre todo no te vengas arriba que esto es muy largo". Chambo aceptó el consejo sin borrar la sonrisa de su cara y confirmó que se está tomando muy en serio su paso por MasterChef: "Tenía ganas de demostrar que estoy estudiando y aprendiendo y me daba un poco de miedo verme fuera sin poder demostrar que estoy dando el callo". Con todo ello, Chambo se libró de la expulsión y, junto a Germán y Annie, fue el mejor de la prueba de eliminación.