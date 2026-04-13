Esperanza Santos, coordinadora de MSF: "No cambiamos la situación del mundo, pero sí la vida a las personas"

Enfermera en la sanidad pública, Esperanza Santos compagina su labor asistencial con su trabajo como cooperante en situaciones en conflicto donde Médicos Sin Fronteras (MSF) actúa para garantizar un derecho humano fundamental: el acceso a la sanidad.

Al hablar de esta ONG, solemos pensar en escenarios de guerra. Sin embargo, dentro del ámbito de la cooperación y la ayuda humanitaria, Santos recuerda que MSF es, ante todo, una organización de emergencias. “Muchos de los contextos en los que trabajamos son conflictos, pero también intervenimos en desastres naturales o epidemias como el cólera, el ébola o el sarampión”, explica.

Esta vocación la ha llevado a trabajar en más de una veintena de países, entre ellos Haití, Sierra Leona, Yemen, Etiopia o Sudán del Sur, donde ha pasado largas temporadas. En todos estos destinos ha encontrado un denominador común: comunidades atravesando situaciones críticas. “La complejidad de nuestro trabajo está en encontrar soluciones en ese momento, poner los medios necesarios para resolver o, al menos, aliviar la situación”, señala.

Cómo ser cooperante en Médicos Sin Fronteras Una de las preguntas más frecuentes es cómo convertirse en cooperante. Según Santos, el compromiso de muchas personas que se acercan a preguntar es pleno, y la respuesta que reciben es la de prepararse. Esperanza Santos destaca que muchas personas llegan con una gran motivación, pero es fundamental contar con formación sólida y experiencia profesional. Además, advierte de que trabajar en terreno implica enfrentarse a contextos muy distintos a los habituales: “No disponemos de los mismos recursos ni de una red de especialistas como en nuestros países de origen”. A esta formación se suma un factor clave: los idiomas. No en vano, alrededor del 90 % del personal de MSF que trabaja sobre el terreno es local. Esta realidad permite entender mejor el verdadero impacto de la cooperación: “No vas a cambiar la realidad de un país, pero sí puedes ayudar a personas en momentos de crisis”.

El valor humano de la cooperación internacional Para Esperanza Santos, lo más gratificante de su trabajo es ver el crecimiento de las personas con las que colabora sobre el terreno. “Muchas no han tenido oportunidades educativas ni laborales", pero —destaca— "con el tiempo evolucionan profesionalmente dentro de la organización". Una labor sanitaria que, subraya, no sería posible sin otros perfiles esenciales como logística, transporte, comunicaciones, recursos humanos o finanzas. Todo ello en "sitios donde, a veces, no hay de nada". Este trabajo es posible, fundamentalmente, gracias al apoyo de los socios. Más del 90 % de la financiación de Médicos Sin Fronteras proviene de fondos privados. La organización no acepta financiación de gobiernos ni de la Unión Europea debido, entre otras razones, a su política migratoria. “A nuestros socios solo les pedimos que se informen y entiendan qué hacemos con su dinero”, concluye.