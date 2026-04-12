La inesperada reacción de una madre al perder a su hijo y el vínculo que crea por necesidad: así es 'Suegra por sorpresa'

Cumple 55 años de carrera y tiene una de las trayectorias más celebradas del cine francés. Miou Miou es una de las grandes estrellas galas, nominada diez veces al Cesar, y se mantiene en activo con interesantes proyectos como Mis queridísimos padres, estrenada en 2026. La actriz es una de las protagonistas de Belle Fille (nuera en francés), que en España se llamó Suegra por sorpresa, un proyecto muy personal de la actriz Méliane Marcaggi, que fue su debut como directora y guionista de largometrajes.

La trama de la película transcurre en Córcega, la isla francesa donde Marcaggi tiene sus raíces, y se basa en una historia que le contaron en el pasado. La protagonista, Louise, descubre que su marido le es infiel y se lleva los billetes de avión que su esposo iba a utilizar con su amante para hacer una escapada en la 'Isla de la belleza'. Allí conoce a Florent, un atractivo joven que vive en la isla y pasan la noche juntos. Pero cuando amanece, Louise descubre que Florent está muerto. La madre del joven acude enseguida y, sorprendentemente, se encariña con Louise, a quien toma por la mujer que siempre quiso tener: la nuera ideal.

El debut de Méliane Marcaggi Méliane Marcaggi se tomó con tiempo la tarea de estructurar y dar forma al guion. Casi a la vez empezó a buscar a las actrices que quería para los papeles principales. A la vez que pensaba en su amiga Alexandra Lamy para interpretar a Louise (la actriz aceptó enseguida) y soñaba con que Miou-Miou fuera Andrea, la madre de Florent. "Yo no la conocía personalmente, pero sentí que era la actriz perfecta para hacer creíble a una suegra afligida que se emociona al conocer a su 'nuera'. “No voy a ocultar que me sentí un poco intimidada en nuestra primera cita, porque la admiro muchísimo. Había algo especial, que no sé cómo explicar más allá de sus cualidades como actriz, y es que siempre he sentido una conexión especial ella, y eso que no nos conocíamos. Desde el principio del proceso de escritura, la vi reflejada en este personaje”. Thomas Dutronc y Alexandra Lamy Angela Rossi

Miou Miou La actriz Miou Miou se volcó con el personaje e investigó las tradiciones de las mujeres corsas para moldear su personaje. "Yo tenía esa imagen antigua de esas mujeres con vestido y velo negros, mujeres de carácter y temperamento duro. Era una imagen muy estereotipada, como de historia de Mérimée y yo no veía cómo podría hacer creíble a Andrea. Pero en cuanto me deshice de esa imagen, me volqué en el guion y lo vi todo claro. ¿Y me divertí mucho rodando la película!, decía la actriz en la presentación. En cuanto a la decisión que toma su personaje dijo que lo entendía perfectamente. "Andrea, que es consciente de su error, cree que Louise le devolverá un pedacito de la vida de su hijo, que en cierto modo lo revivirá. Es un personaje muy complejo". En muchas entrevistas le preguntaron por el hecho, raro en el cine, de trabajar habiendo cumplido los 70 años. Y siempre respondía lo mismo. "¡Si supieras cuántos papeles de abuela cariñosa he rechazado! De esas que ni siquiera tienen nombre en el guion, que no hacen otra cosa que cuidar a sus nietos y les enseñan a hornear pasteles, abuelas que enseguida caen enfermas y mueren, ¡y todos se entristecen! Incluso me ofrecieron papeles de mujeres mayores que yo, que me hacían saltar diez años. A todo dije que no. ¡Quiero que me dejen disfrutar de esa etapa intermedia!", decía en Le Parisien. Alexandra Lamy y Miou Miou Angela Rossi

El personaje de Florent El papel de Florent es relevante, ya que este personaje es el desencadenante de la historia y del giro que pegan las vidas de las dos mujeres, su madre y su amante fugaz. La directora buscó durante semanas al actor perfecto. "Quería que tuviera ese algo especial, esa mezcla de encanto irresistible y a la vez ese encanto etéreo, no quería tener a un seductor sin más. Alexandra Lamy le sugirió a Thomas Dutronc y ella vio que era una idea excelente. Y eso que no sabía lo que pasaría después. "Thomas es guapo e ingenioso, y me gusta ese algo frágil y efímero que hay en él. Además, adora Córcega y se sintió atraído enseguida por la historia. Pero lo mejor es que se implicó tanto que se ofreció a componer la música de la película. ¡Fue un buen fichaje!".