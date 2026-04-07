8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano: una historia de marginación aún no totalmente superada

Cada 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha destinada a reconocer la historia de la comunidad romaní, su cultura y los desafíos sociales a los que todavía hoy se enfrenta. La fecha se estableció en 1971, en el marco del Primer Congreso Mundial Gitano, un acontecimiento que supuso la articulación de un movimiento gitano internacional y en el cual se adoptaron una bandera (azul sobre verde, con una rueda de carro roja) y un himno (Gelem, gelem, que significa "anduve").

El origen geográfico del pueblo gitano es situado por la práctica totalidad de los investigadores en el noroeste del subcontinente indostánico. En España su presencia se documenta hace 600 años, en 1425: el 12 de enero de ese año, el rey Alfonso V de Aragón el Magnánimo firma un salvoconducto a favor de Juan de Egipto Menor y el grupo de personas que le acompañaban para circular y atravesar el Reino de Aragón y en el que se otorgaba protección a sus bienes y mercancías.

Con el tiempo, se pasó de esta protección inicial a la persecución, la expulsión e, incluso, el intento de exterminio. Durante siglos se les prohibió, por ejemplo, desempeñar determinados oficios: no podían ser herreros, ni dedicarse al comercio de caballos, y tenían prohibida la tenencia de armas en casa, bajo penas que incluían latigazos o galeras. No sería hasta el reinado de Carlos III cuando se les deja de considerar una "raza maldita", impulsando medidas dirigidas a integrarlos en sociedad.

Con estos antecedentes históricos, en 1979 el programa Tiempo de vivir, dirigido y presentado por Manuel Torreiglesias, hace un repaso de la historia del pueblo gitano en España desde sus orígenes, analizando cuáles eran los principales problemas que afectaban a esta comunidad en ese momento: vivienda, educación o marginación.

Juan Montes, de la Asociación de Desarrollo Gitano, destaca la vivienda como el principal escollo al que se enfrentan los gitanos, hacinados en guetos de chabolas, situación que genera problemas de salud, de educación y de exclusión social. Agustín Saba, dirigente de la misma asociación, comenta uno de los principales problemas a los que los gitanos se enfrentan en el ámbito laboral, la escasa presencia de asalariados; en su opinión, esto responde al sentimiento de no querer estar subordinados y sentirse libres. Remarca el exceso de obligaciones exigidas a la comunidad gitana mientras considera que la cultura paya cierra las puertas a todo aquello que desconoce, como la cultura gitana, lo que la priva de muchos de sus derechos.

Rosa Molina, asistente social paya que ha convivido desde hace años con familias gitanas, desmiente alguno de los estereotipos en torno a estas, como la falta de registro del nacimiento de los niños gitanos nacidos en casa o la falta de documentación que identifiquen al hombre y mujer gitanos.

El programa recoge también testimonios a pie de calle muy variados sobre cuál es su percepción que se tiene de los gitanos. la mayoría de ellos se decantan por considerar que se trata de iguales y que no muestran ningún rechazo directo a convivir con ellos, algo que la realidad desmentía.

En relación con la situación del pueblo gitano en la legislación española, Manuel Martín Ramírez, miembro de la Asociación de presencia gitana, distingue históricamente dos etapas: la primera se remonta a la llegada de los gitanos a España durante el siglo XV, una comunidad reducida y ya asentada en la península cuando se produce el proceso de unidad de España por los Reyes Católicos. En 1499 comienza la tradición de persecución, olvido y abandono de esta comunidad, que quedará completamente al margen de la sociedad de la época. A partir del 6 de diciembre de 1978, con la promulgación de la Constitución, tal y como expresa Manuel Martín, se produce lo que en su opinión es una aberración jurídica consistente en la aplicación del principio general según el cual "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento": las normas se aplican también a una comunidad que desconoce la normativa y, por tanto, se les impone. Considera que la igualdad de derechos para los gitanos ha quedado carente de contenido, por lo que están trabajando para lograr una comisión interministerial que agrupe a todos los entes públicos que tienen que ver con la comunidad gitana con el propósito de identificar sus principales problemas que deberán ser resueltos por la Administración Pública.

Han pasado más de 25 años desde la emisión de este programa y el avance de la realidad mostrada es evidente en muchos aspectos, pero ciertos prejuicios perviven: haz la prueba a responder tú mismo a las preguntas que se hacía en la calle en 1979 o formúlaselas a las personas que te rodea. Seguramente, las respuestas sean también "políticamente correctas" y, seguramente también, muchas de ellas igual de falsas.