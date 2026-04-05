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Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 6 al 12 de abril

Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 6 al 12 de abril
Shakira, Sergio Dalma y Rossy de Palma, los invitados de 'Al cielo con ella' DISEÑO RTVE
Rtve Play
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Arranca una nueva semana y con ella, nuevos contenidos originales y exclusivos en RTVE Play. Del lunes 6 al domingo 12 de abril, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. EN PLAY es una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, esta semana de martes a jueves.

También tenemos un programa especial de MasterChef conducido por Inés Hernand y Javi Hoyos. Además, vuelve Cosas de palacioun videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. ¡No te lo puedes perder! Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 6 al 12 de abril.

Especial MasterChef (Lunes 6 de abril a las 16.05)

La ganadora de MasterChef Celebrity Inés Hernand y Javi Hoyos se ponen al frente de un nuevo especial de MasterChef en RTVE Play. De cara al segundo programa, dirigirán un formato en el que el humor y el salseo se cuecen a fuego lento. El debate también está servido, en esta ocasión sobre la vocación culinaria, la alta cocina y el fenómeno de las redes sociales.

En Play En Play - Especial MasterChef con Marina Rivers y Javi Hoyos

Marina Rivers y Javi Hoyos se ponen al frente de especial de MasterChef junto a los jueces del talent Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Delicious Martha...

En Play - Especial MasterChef con Marina Rivers y Javi Hoyos | Ver en RTVE Play - En Play | Ver
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Así somos (Lunes 6 de abril)

Así somos, el videopodcast de psicología de RNE Audio, aborda un nuevo programa de la mano de Molo Cebrián y Luis Muiño. Los dos expertos profundizan en sentimientos en los que cualquiera se puede sentir identificado. Ambos sacarán sus 'psicoaprendizajes' a modo de consejos para aplicar en el día a día.

Así somos Así somos - Episodio 11 - Somos caóticos

El caos no solo rompe reglas: también crea mundos. En este episodio nos adentramos en la movida madrileña, un torbellino de música, cine, fotografí...

Así Somos: Somos tristes - Episodio 11 | Ver videopodcast - Así somos | Ver
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EN PLAY (Martes a jueves, a partir de las 16.30 horas)

El canal digital EN PLAY cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, en las que se emiten programas originales y exclusivos. El nuevo canal de entretenimiento es una apuesta por la transversalidad de los contenidos de RTVE e incorpora una primera franja, de 16:30 a 19:30, con contenidos de vídeo producidos por RNE.

Cada día, puedes disfrutar de los videopodcast más originales: Mañana más, Las del cadillac, Influ-Realismo mágico... Ninguno de ellos no te dejarán indiferente.

Mañana más. En play En Play - Mañana Más - El Naán, Lara Gil, Raquel Hervás y La Picaeta

Escucha a El Naán, con su disco de poesía y sonidos de tradición ibérica: Versos del páramo negro y a nuestros colaboradores....

Mañana más - El Naán | Ver en RTVE Play - Mañana más. En play | Ver
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A partir de las 19:30, es el turno de El recreo, donde Ángela Fernández y Mariang Maturana (más conocida como "La quinqui") profundizan en lo que se cuece en internet. Pero no lo harán solas: contarán con colaboradoras como Marta Riesco o Laura del Val, entre otras. Además, hay tiempo también para cine, la cultura y toda la actualidad de TVE, con los protagonistas de sus series y programas.

La segunda parte de EN PLAY, a partir de las 21:00 horas, corre a cargo de La retaguardia. Inés Hernand hace el repaso más curioso de la actualidad desde el humor y la sátira. Además, tiene de su mano a personalidades como "Alpilpil", Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines.

No recomendado para menores de 12 años Carta abierta de Nerea Pérez de las Heras a la tele sensacionalista - La retaguardia | Ver
La Retaguardia – Carta abierta de Nerea Pérez de las Heras a la televisión sensacionalista

Al cielo con ella (Martes 7 de abril)

El late night semanal más gamberro presentado y dirigido por Henar Alvarez salta a La 1. El programa, en el que la comida es el centro de todo, termina su andadura en La 2 y se estrena con una invitada de lujo: Shakira. La colombiana no será la única estrella que charlará con la presentadora. Rossy de Palma y Sergio Dalma son los otros dos invitados de la noche.

'Al cielo con ella' conquista RTVE Play con su canal temático 24 horas: humor, entrevistas y cero filtros
'Al cielo con ella' conquista RTVE Play con su canal temático 24 horas: humor, entrevistas y cero filtros Chío Martínez Rocafort

CAPTCHA. Sobreviviendo a internet (Miércoles 8 de abril)

CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet es una extensión del concurso CAPTCHA: No soy un robot, emitido en La 2 de RTVE. El periodista Javi Hoyos aborda en cada episodio distintos aspectos relaciones con las nuevas tecnologías: desde la alfabetización mediática y la identidad digital hasta la inteligencia artificial, la seguridad online o el pensamiento crítico. Por el programa han pasado rostros tan diversos como Grison, Soraya, Alba Carillo, Pilar Rubio o Pepe Rodríguez, y cada uno ha dado su opinión sobre si realmente sobreviven o no al entorno digital actual.

No recomendado para menores de 12 años Qué es un influencer y por qué no depende de la edad - CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet | Ver
CAPTCHA: Sobreviviendo a internet - El rol del influencer de Pepe Rodríguez

Cosas de palacio (Jueves 9 de abril)

El videopodcast que une las dos series líderes en las tardes de La 1 (Valle Salvaje y La Promesa) está de vuelta. En él, los actores hablan en medio de los decorados de sus respectivas ficciones para desvelar secretos hasta ahora ocultos, anécdotas y sus experiencias personales… La audiencia participa de forma directa en la creación del formato, ya que el elenco responde a todas sus preguntas y reacciona a sus comentarios.

Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 3 - Yo nunca

Miren Arrieta, Ibrahim Al Shami y Sabela Arán charlan sobre posibles romances de sus personajes, robos en rodaje... ¡y juegan al 'Yo nunca'!...

Cosas de Palacio - Episodio 3 | Ver ahora en RTVE Play - Cosas de palacio | Ver
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Canales temáticos

Si tienes ganas de más, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. La plataforma ofrece canales como RTVE La Revuelta, durante las 24 horas del día; RTVE Somos cine, que recuerda las mejores películas españolas; o RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía. Si lo tuyo son los concursos, tienes a tu disposición RTVE Saber y ganar, dedicado al concurso más longevo de la televisión. Y si prefieres música, RTVE Conciertos de Radio 3 es para ti, con las actuaciones más míticas de estos últimos 30 años de programa.

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