Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 6 al 12 de abril
- Disfruta de las todas propuestas del catálogo: , películas, series y programas
- Todas las películas y documentales, gratis y en streaming en RTVE Play
Arranca una nueva semana y con ella, nuevos contenidos originales y exclusivos en RTVE Play. Del lunes 6 al domingo 12 de abril, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. EN PLAY es una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, esta semana de martes a jueves.
También tenemos un programa especial de MasterChef conducido por Inés Hernand y Javi Hoyos. Además, vuelve Cosas de palacio, un videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. ¡No te lo puedes perder! Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 6 al 12 de abril.
Especial MasterChef (Lunes 6 de abril a las 16.05)
La ganadora de MasterChef Celebrity Inés Hernand y Javi Hoyos se ponen al frente de un nuevo especial de MasterChef en RTVE Play. De cara al segundo programa, dirigirán un formato en el que el humor y el salseo se cuecen a fuego lento. El debate también está servido, en esta ocasión sobre la vocación culinaria, la alta cocina y el fenómeno de las redes sociales.
Así somos (Lunes 6 de abril)
Así somos, el videopodcast de psicología de RNE Audio, aborda un nuevo programa de la mano de Molo Cebrián y Luis Muiño. Los dos expertos profundizan en sentimientos en los que cualquiera se puede sentir identificado. Ambos sacarán sus 'psicoaprendizajes' a modo de consejos para aplicar en el día a día.
EN PLAY (Martes a jueves, a partir de las 16.30 horas)
El canal digital EN PLAY cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, en las que se emiten programas originales y exclusivos. El nuevo canal de entretenimiento es una apuesta por la transversalidad de los contenidos de RTVE e incorpora una primera franja, de 16:30 a 19:30, con contenidos de vídeo producidos por RNE.
Cada día, puedes disfrutar de los videopodcast más originales: Mañana más, Las del cadillac, Influ-Realismo mágico... Ninguno de ellos no te dejarán indiferente.
A partir de las 19:30, es el turno de El recreo, donde Ángela Fernández y Mariang Maturana (más conocida como "La quinqui") profundizan en lo que se cuece en internet. Pero no lo harán solas: contarán con colaboradoras como Marta Riesco o Laura del Val, entre otras. Además, hay tiempo también para cine, la cultura y toda la actualidad de TVE, con los protagonistas de sus series y programas.
La segunda parte de EN PLAY, a partir de las 21:00 horas, corre a cargo de La retaguardia. Inés Hernand hace el repaso más curioso de la actualidad desde el humor y la sátira. Además, tiene de su mano a personalidades como "Alpilpil", Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines.
Al cielo con ella (Martes 7 de abril)
El late night semanal más gamberro presentado y dirigido por Henar Alvarez salta a La 1. El programa, en el que la comida es el centro de todo, termina su andadura en La 2 y se estrena con una invitada de lujo: Shakira. La colombiana no será la única estrella que charlará con la presentadora. Rossy de Palma y Sergio Dalma son los otros dos invitados de la noche.
CAPTCHA. Sobreviviendo a internet (Miércoles 8 de abril)
CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet es una extensión del concurso CAPTCHA: No soy un robot, emitido en La 2 de RTVE. El periodista Javi Hoyos aborda en cada episodio distintos aspectos relaciones con las nuevas tecnologías: desde la alfabetización mediática y la identidad digital hasta la inteligencia artificial, la seguridad online o el pensamiento crítico. Por el programa han pasado rostros tan diversos como Grison, Soraya, Alba Carillo, Pilar Rubio o Pepe Rodríguez, y cada uno ha dado su opinión sobre si realmente sobreviven o no al entorno digital actual.
Cosas de palacio (Jueves 9 de abril)
El videopodcast que une las dos series líderes en las tardes de La 1 (Valle Salvaje y La Promesa) está de vuelta. En él, los actores hablan en medio de los decorados de sus respectivas ficciones para desvelar secretos hasta ahora ocultos, anécdotas y sus experiencias personales… La audiencia participa de forma directa en la creación del formato, ya que el elenco responde a todas sus preguntas y reacciona a sus comentarios.
Canales temáticos
Si tienes ganas de más, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. La plataforma ofrece canales como RTVE La Revuelta, durante las 24 horas del día; RTVE Somos cine, que recuerda las mejores películas españolas; o RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía. Si lo tuyo son los concursos, tienes a tu disposición RTVE Saber y ganar, dedicado al concurso más longevo de la televisión. Y si prefieres música, RTVE Conciertos de Radio 3 es para ti, con las actuaciones más míticas de estos últimos 30 años de programa.