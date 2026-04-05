Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 6 al 12 de abril

Arranca una nueva semana y con ella, nuevos contenidos originales y exclusivos en RTVE Play. Del lunes 6 al domingo 12 de abril, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. EN PLAY es una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, esta semana de martes a jueves.

También tenemos un programa especial de MasterChef conducido por Inés Hernand y Javi Hoyos. Además, vuelve Cosas de palacio, un videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. ¡No te lo puedes perder! Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 6 al 12 de abril.

Así somos (Lunes 6 de abril) Así somos, el videopodcast de psicología de RNE Audio, aborda un nuevo programa de la mano de Molo Cebrián y Luis Muiño. Los dos expertos profundizan en sentimientos en los que cualquiera se puede sentir identificado. Ambos sacarán sus 'psicoaprendizajes' a modo de consejos para aplicar en el día a día. Así somos Así somos - Episodio 11 - Somos caóticos El caos no solo rompe reglas: también crea mundos. En este episodio nos adentramos en la movida madrileña, un torbellino de música, cine, fotografí... Ver ahora

EN PLAY (Martes a jueves, a partir de las 16.30 horas) El canal digital EN PLAY cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, en las que se emiten programas originales y exclusivos. El nuevo canal de entretenimiento es una apuesta por la transversalidad de los contenidos de RTVE e incorpora una primera franja, de 16:30 a 19:30, con contenidos de vídeo producidos por RNE. Cada día, puedes disfrutar de los videopodcast más originales: Mañana más, Las del cadillac, Influ-Realismo mágico... Ninguno de ellos no te dejarán indiferente. Mañana más. En play En Play - Mañana Más - El Naán, Lara Gil, Raquel Hervás y La Picaeta Escucha a El Naán, con su disco de poesía y sonidos de tradición ibérica: Versos del páramo negro y a nuestros colaboradores.... Ver ahora A partir de las 19:30, es el turno de El recreo, donde Ángela Fernández y Mariang Maturana (más conocida como "La quinqui") profundizan en lo que se cuece en internet. Pero no lo harán solas: contarán con colaboradoras como Marta Riesco o Laura del Val, entre otras. Además, hay tiempo también para cine, la cultura y toda la actualidad de TVE, con los protagonistas de sus series y programas. La segunda parte de EN PLAY, a partir de las 21:00 horas, corre a cargo de La retaguardia. Inés Hernand hace el repaso más curioso de la actualidad desde el humor y la sátira. Además, tiene de su mano a personalidades como "Alpilpil", Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines. 02.50 min La Retaguardia – Carta abierta de Nerea Pérez de las Heras a la televisión sensacionalista

Al cielo con ella (Martes 7 de abril) El late night semanal más gamberro presentado y dirigido por Henar Alvarez salta a La 1. El programa, en el que la comida es el centro de todo, termina su andadura en La 2 y se estrena con una invitada de lujo: Shakira. La colombiana no será la única estrella que charlará con la presentadora. Rossy de Palma y Sergio Dalma son los otros dos invitados de la noche. 'Al cielo con ella' conquista RTVE Play con su canal temático 24 horas: humor, entrevistas y cero filtros Chío Martínez Rocafort

CAPTCHA. Sobreviviendo a internet (Miércoles 8 de abril) CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet es una extensión del concurso CAPTCHA: No soy un robot, emitido en La 2 de RTVE. El periodista Javi Hoyos aborda en cada episodio distintos aspectos relaciones con las nuevas tecnologías: desde la alfabetización mediática y la identidad digital hasta la inteligencia artificial, la seguridad online o el pensamiento crítico. Por el programa han pasado rostros tan diversos como Grison, Soraya, Alba Carillo, Pilar Rubio o Pepe Rodríguez, y cada uno ha dado su opinión sobre si realmente sobreviven o no al entorno digital actual. 01.53 min CAPTCHA: Sobreviviendo a internet - El rol del influencer de Pepe Rodríguez