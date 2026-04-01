Mar Flores y Carlo Constanzia ganan ‘DecoMasters’ tras una final marcada por la emoción, las heridas que sanan y los vínculos que se reconstruyen

Después de diez semanas de decoración intensa, decisiones al límite y emociones contenidas. 'DecoMasters' bajó el telón con una final en la que el interiorismo volvió a ser el gran protagonista, sin dejar de lado las historias personales que han acompañado a los concursantes en el camino. En ese último trazo, fueron Mar Flores y Carlo Costanzia quienes se alzaron con la victoria dejando en segunda posición a Belén López y Raquel Meroño.

La final arrancó en Toledo, donde las tres parejas finalistas se enfrentaron a la decoración de tres habitaciones en un cigarral del siglo XVI. El reto combinó exigencia técnica y condicionantes propios de un edificio histórico. Además, contaban con un presupuesto limitado, lo que obligó a los concursantes a aplicar todo lo aprendido durante el programa. Durante esta primera prueba, el jurado tomó una decisión muy ajustada para determinar qué parejas pasaban al duelo final. “Lo primero, daros las gracias por la evolución tan increíble que habéis tenido en estas últimas semanas y gracias por ser tan profesionales. Gracias por vuestra entrega y por vuestro corazón” afirmó Lorenzo al inicio de un veredicto muy ajustado. Marta le siguió con unas palabras de alabanza y agradecimiento ''Las tres habitaciones que habéis decorado han vivido una transformación espectacular, la evolución que habéis alcanzado en estas diez semanas es impresionante''.

Isa y Asraf a un paso del duelo final La pareja se quedó a las puertas de la final en uno de los veredictos más igualados de la noche. El jurado, junto con Pascua Ortega como invitado, quiso reconocer su trayectoria en el concurso, destacando que habían sido “increíbles interioristas y magníficos concursantes”. Su paso por el programa ha estado marcado por una evolución progresiva, tanto en lo creativo como en lo personal, consolidándose como una de las parejas más fuertes de la edición. 02.30 min Isa y Asraf se quedan a las puertas del duelo final de DecoMasters