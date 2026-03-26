Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 30 de marzo de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito con la llegada de la Semana Santa. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, ciclismo y voleibol desde el lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana deporte con el partido la absoluta ante Egipto, de la selección sub-21 ante Kosovo, la regata Oxford-Cambrigde y la Copa del mundo de esquí de montaña, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 30 de marzo
No hay directos programados
Martes 31 de marzo
- 19:00 horas. Fútbol. Clasificación campeonato de Europa sub-21 masculino. Jornada 7: España - Kosovo
- 20:30 horas. Waterpolo. Liga Europea masculina. Cuartos de final: CNAB - Olympiakos SFP
- 21:00 horas. Fútbol. Encuentro amistoso selección: España - Egipto
- 23:00 horas. Programa. Camino al Mundial
Miércoles 1 de abril
- 18:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Cuartos de final: AEK Atenas - Joventut de Badalona
- 20:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Cuartos de final: Unicaja - Alba Berlín
Jueves 2 de abril
No hay directos programados
Viernes 3 de abril
- 11:00 horas. Tenis. ATP Challenger Menorca. Cuartos de final (2 encuentros)
- 12:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 25: SD Eibar - Costa Adeje Tenerife
- 17:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 12: Joventut de Badalona - Casademont Zaragoza
- 19:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 12: Barça Atlètic - Fundación CB Canarias
- 21:15 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 30: Real Madrid Castilla - RC Celta Fortuna
Sábado 4 de abril
- 11:00 horas. Fútbol sala. Primera División femenina Iberdrola de fútbol sala. Jornada 22: LBTL Futsal Alcantarilla - Melilla CD Torreblanca
- 11:00 horas. Tenis. ATP Challenger Menorca. Semifinales
- 12:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 25: Dux Logroño - Sevilla CF
- 12:00 horas. Esquí. Copa del Mundo de esquí de montaña. Sprint
- 15:20 horas. Remo. Regata Oxford - Cambridge
- 16:00 horas. Programa. ‘Gran Estadio’
- 16:30 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 26: Club Joventut Badalona - Perfumerías Avenida
- 20:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 24: Costa del Sol Málaga - Super Amara Bera Bera
- 21:30 horas. Programa. Estudio Estadio
Domingo 5 de abril
- 11:00 horas. Esquí. Copa del Mundo de esquí de montaña. Relevo mixto
- 12:00 horas. Tenis. ATP Challenger Menorca. Final
- 16:00 horas. Programa. ‘Gran Estadio’
- 20:30 horas. Programa. Estudio Estadio