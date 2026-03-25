'Informe Semanal': 53 años de un archivo histórico

Su sintonía clásica, compuesta por Rafael Beltrán, forma parte de la banda sonora de nuestras vidas. También son casi familia, los presentadores, reporteros, cámaras, realizadores, directores… que han hecho posible su más de medio siglo de emisión ininterrumpida.

Memoria de delfín echa la vista atrás para recordar la puesta en marcha de Informe Semanal de la mano de Pedro Erquicia. Es el segundo programa más veterano de la televisión en España, sólo después del Telediario, el programa informativo decano de la televisión en Europa, y el más premiado de la historia.

Arturo Martín recibe a su director desde 2022, José Carlos Gallardo, a su vez director de Programas Informativos No Diarios de TVE desde 2020.

A su lado, Irene Vaquerizo, reportera de este espacio desde 2008, y coordinadora desde finales de 2024 y hasta su reciente jubilación.

Completa la mesa un histórico, Evaristo Canete, reportero gráfico con unos 150 Informes Semanales a sus espaldas, entre ellos, el protagonizado por Omayra Sánchez, la niña de 13 años que se convirtió en el símbolo de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Armero, Colombia, en 1985.

Antigua cabecera de 'Informe Semanal'

Además, regresamos a 1974, el año en el que este programa comenzó a llamarse Informe Semanal, después de otros nombres como Semanal Informativo y Más allá de la noticia.

Con Mara Peterssen repasamos otros acontecimientos relevantes que tuvieron lugar durante aquellos meses, como la Revolución de los Claveles en Portugal y, en el plano cultural, el estreno en cines de El Jovencito Frankenstein.

Pastora Vega nos habla precisamente de esta parodia del cine de terror clásico que firma Mel Brooks.

Hablamos de los ataques de lobos a humanos registrados en España

Antes, Patricia Costa recuerda que en aquel 1974, el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas se convertía en noticia nacional por la muerte de dos niños tras ser atacados por una loba.

En el capítulo de Historias Mínimas, David Zurdo nos trae un peculiar ‘Campeonato Mundial de Locución’; y JPelirrojo cierra un nuevo Memoria de delfín con la música de Blondie.

Blondie, en 1977 Anonymous Anonymous

Todo esto y más, el lunes 30 de marzo, desde la una de la madrugada, aquí, en Radio Nacional de España, con Arturo Martín y todo su equipo.