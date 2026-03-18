Las personas que uno escoge en 'Un asunto de familia', la nueva novela de Claire Lynch

Dawn es una joven esposa y madre que siente que su vida escapa lentamente. Es una de las protagonistas de Un asunto de familia (Random House), el debut en la narrativa de la británica Claire Lynch. Dawn siente que tiene por fin todo lo que había pedido (un matrimonio, una hija, estabilidad, hogar...), pero esa supuesta feliz realidad la inquieta, en lugar de colmarla. Todo cambia cuando conoce a Hazel, su nueva vecina: entre ellas surge una conexión inmediata, tan luminosa como prohibida. Ambas viven en una época que no perdona a las mujeres que se salen del guion socialmente aceptado.

Pasan cuarenta años. La hija de Dawn, Maggie, está atravesando una crisis personal. Es madre de dos hijos, tiene a un padre con un diagnóstico terminal y siente una desazón inexplicable por la vida elegida. En un momento de conversaciones duras con su padre, el pasado vuelve con fuerza. Maggie necesita saber qué ocurrió con su madre. Lo que le contaron —su silencio, su supuesto abandono— resulta tener muchos más matices.