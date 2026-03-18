Las personas que uno escoge en 'Un asunto de familia', la nueva novela de Claire Lynch
- La nueva novela de la británica Claire Lynch está protagonizada por una joven madre sobrepasada
- Un asunto de familia aborda temas como la identidad sexual, la presión social y los secretos familiares
Dawn es una joven esposa y madre que siente que su vida escapa lentamente. Es una de las protagonistas de Un asunto de familia (Random House), el debut en la narrativa de la británica Claire Lynch. Dawn siente que tiene por fin todo lo que había pedido (un matrimonio, una hija, estabilidad, hogar...), pero esa supuesta feliz realidad la inquieta, en lugar de colmarla. Todo cambia cuando conoce a Hazel, su nueva vecina: entre ellas surge una conexión inmediata, tan luminosa como prohibida. Ambas viven en una época que no perdona a las mujeres que se salen del guion socialmente aceptado.
Pasan cuarenta años. La hija de Dawn, Maggie, está atravesando una crisis personal. Es madre de dos hijos, tiene a un padre con un diagnóstico terminal y siente una desazón inexplicable por la vida elegida. En un momento de conversaciones duras con su padre, el pasado vuelve con fuerza. Maggie necesita saber qué ocurrió con su madre. Lo que le contaron —su silencio, su supuesto abandono— resulta tener muchos más matices.
El tabú de una época
Un asunto de familia entrelaza dos épocas y dos generaciones para explorar el peso de las decisiones, la complejidad de los afectos y las cicatrices del estigma. Con una prosa delicada, Lynch denuncia el desamparo de las lesbianas en los años ochenta y celebra, al mismo tiempo, la fuerza del perdón, la resistencia del amor y los lazos que perduran incluso después del dolor. En décadas pasadas, muchas mujeres escogieron el camino que les marcaba la sociedad —noviazgo, boda, hijos, trabajo en casa— acallando lo que sentían, las dudas que tenían respecto a sus elecciones vitales, el vacío misterioso que experimentaban, pese a tener una vida ideal sobre el papel.
«Los roles de las mujeres han ido evolucionando en los últimos cuarenta años», afirma Claire Lynch en su entrevista con Página Dos. «Pero, a la vez, no han cambiado nada. Las expectativas de ser una buena esposa, una buena madre... No es mi historia personal, pero siento una responsabilidad en dar a conocer a los lectores cómo se trataba a las madres lesbianas el pasado siglo», concluye la autora.
Este es un libro de matices y detalles minúsculos. Para narrar al primer encuentro entre la protagonista y Hazel, la escritora escoge un mercadillo de objetos antiguos un sábado a la mañana. «Dawn había ido allí a tomarse un descanso, buscando la oportunidad de esconderse en una antigua versión de sí misma durante un par de horas. Es una sorpresa que la mañana se haya convertido en una pequeña aventura. Cuando la mujer cruza la mirada con ella, Dawn se siente cómplice, atrapada, como siempre le pasaba en el colegio en la compañía de alguien más atrevido, al borde de una diversión que en realidad no era la suya».
Lynch obliga al lector a mirar de frente a la intolerancia. La novela comparte observaciones profundas y dolorosas sobre la naturaleza humana, que no escoge por cobardía sino por integrarse en el grupo. Es una novela breve pero conmovedora, que habla de amor, pérdida, errores cometidos y reparación de los daños. Las circunstancias que rodean el libro parecen lejanas y superadas, pero lo cierto es que se trata del siglo XX, y en muchos países esa realidad subsiste en el XXI. La novela Un asunto de familia condena un sistema, y a la vez es compasiva con los seres humanos atrapados en su telaraña.