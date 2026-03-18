Berry, mánayer de grandes estrellas

Lo llaman Berry, aunque su verdadero nombre es José Emilio Navarro, y siempre ha estado al lado de grandes estrellas de la música como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Paco de Lucía y José Luis Perales. Nació en Valencia, en el seno de una familia de carniceros. Sin intención de continuar con los estudios más allá del Bachillerato, comenzó tocando el bajo en Adam Grup, un conjunto musical que, por los 60, alcanzó cierta notoriedad. Disuelta aquella banda, Berry llegó a tocar con el Duo Dinámico. Hizo el Servicio Militar en África, y a su vuelta a España, Laso de la Vega -el mánayer más importante de la época- le propuso trabajar como técnico de sonido, con Joan Manuel Serrat, en una gira por América Latina. Con el paso de los años, el artista y el histórico mánayer forjaron una sólida relación de confianza, que le permitió a Berry compatibilizar su amistad con su trabajo como representante artístico.

Durante muchos años, la labor de un mánager era la de conseguir giras, pero también atender la relación entre el músico y las compañías de discos. Gestionaba el talento dando respaldo artístico y ejecutivo a la vez; y aconsejaba, asesoraba, y ejercía su influencia tras el artista. Sin embargo, con el paso de los años, el papel del representante ha cambiado al ritmo que ha ido creciendo una industria musical dominada por las discográficas.

La industria musical ha sufrido una transformación radical iStockphoto

Berry ha pasado más de medio siglo cruzando el Atlántico y resolviendo problemas antes de que existieran. Hoy, ya jubilado, repasa con nosotros los momentos clave de su fascinante vida y profesión, precisamente cuando se cumplen 43 años de la creación de la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo.

El rescate del accidente aéreo de los Andes conmovió al mundo

En los siguientes minutos de programa, buceamos, junto a Mara Peterssen, en el año 1972, para conocer los hechos más destacados ocurridos en el mundo, entre ellos, la impactante tragedia aérea de los Andes, que ha sido contada en los libros y el cine, en tantas ocasiones. Con Lucía Sancho, pedimos cita en el salón de belleza para conocer un poco más la figura de Lluís Llongueras, el carismático estilista que revolucionó la forma de entender la peluquería en nuestro país, por su estilo vanguardista y su enfoque innovador. Y del arte del pelo, saltamos al arte de la interpretación de la mano de Pastora Vega, para detenernos en 'El último tango en París', la película de Bernardo Bertolucci, recordada por contener una de las escenas de sexo más fuertes del cine convencional no pornográfico. David Zurdo nos trae una Historia Mínima, tan mínima, que apenas dura dos segundos, debido a una corrección temporal que hubo que hacer a los relojes; y finalizamos con JPelirrojo y el disco '666' del grupo de música griego Aphrodite's Child.