La Terremoto y Eduardo Navarrete se quedan a las puertas de la semifinal de 'DecoMasters': así fue su emotiva expulsión

Los decoradores viajaron hasta Picaña para enfrentarse a un reto solidario muy especial: devolver la ilusión a dos familias que lo perdieron todo tras la devastadora DANA que arrasó buena parte de Valencia en octubre de 2024. Una noche marcada por la emoción y el espíritu de ayuda. Pero, también por una gran tensión entre La Terremoto y Eduardo Navarrete que terminó desembocando en su expulsión a las puertas de la semifinal. En el programa ocho de DecoMasters, el equipo se trasladó a Picaña, uno de los municipios más afectados por la DANA, y allí se dividieron en dos equipos para transformar dos viviendas gravemente dañadas por la riada. El presupuesto con el que contaban era de 2.000 euros por proyecto y el objetivo era devolver a sus propietarias la calidez y el sentimiento de hogar que el agua se llevó.

03.20 min La sorpresa de la Terremoto en Picaña

Durante el desarrollo del primer reto se respiró cierta tensión dentro del equipo liderado por La Terremoto. Una situación que generó momentos de incomodidad entre algunos compañeros. Sin embargo, el giro llegó cuando la artista abandonó el espacio de trabajo y regresó acompañada por una comparsa con falleras bailando, una sorpresa que había preparado para levantar el ánimo del pueblo. La escena llenó de música y color la jornada y recordó el espíritu con el que la ciudad ha afrontado la tragedia. En el veredicto final, Patricia Montero anunció que las dos propietarias habían quedado muy satisfechas con las reformas. El jurado, acompañado por el interiorista Sigfrido Serra, terminó dando la victoria al equipo liderado por Gemeliers. Aun así, el jurado quiso destacar especialmente el trabajo de Raquel Meroño y Belén López, a quienes señaló como el mejor tándem dentro del equipo perdedor.

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Oficinas sostenibles, tensión entre parejas y una despedida decisiva La segunda parte del programa llevó a las parejas a la prueba de eliminación, en la que debían transformar varias zonas de la oficina de una empresa dedicada a la sostenibilidad para convertirlas en espacios funcionales, modernos y acogedores. La jornada estuvo especialmente marcada por las dificultades de comunicación entre Terre y Navarrete, que mostraron varios roces durante el trabajo. Una falta de coordinación que terminó reflejándose también en la valoración del jurado. Además, el jurado señaló que Terre había terminado asumiendo gran parte de las decisiones del espacio, algo que evidenció las tensiones que se habían vivido durante la jornada. ''Nosotros nos hemos peleado y nos perdonaremos cuando nos tengamos que perdonar; si es que nos perdonamos y sino, tampoco pasa nada'', replicó Navarrete durante el veredicto. Por otro lado, la propuesta que más convenció fue la de Raquel Meroño y Belén López. La jueza Marta Riopérez destacó que habían creado “una estancia que es pura identidad, creatividad e inspiración”. Sin embargo, su proyecto también había superado el presupuesto, por lo que ambas quedaron automáticamente nominadas para la prueba de eliminación del próximo programa.