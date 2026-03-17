Raquel Meroño emociona al hablar de su pasado: "Pude ayudar a mi padre gracias a mi primer contrato"

Raquel Meroño se abrió sobre su camino hacia el éxito y cómo la determinación y la perseverancia han marcado toda su vida. En una conversación íntima con Belén López, Raquel recordó sus primeros pasos lejos del mundo artístico: “Cuando le dije a mi padre que quería ser artista, me dijo que me fuese a trabajar con él por si lo mío no salía. No quería que pusiera todos los huevos en la misma cesta. Y ahí estaba yo, en su empresa de maquinaria de obras públicas, rodeada de maquinones… Pero llegaba cada día con ganas, aprendiendo, esforzándome, haciendo todo lo posible para estar a la altura y demostrar que podía con ello”.

El trabajo con su padre le enseñó a Raquel disciplina, responsabilidad y la importancia del compromiso familiar. Y es que cuando la empresa atravesó dificultades económicas, Raquel pudo ayudar gracias a su primer contrato en televisión. “Me hicieron un contrato privado en una cadena; se alineó todo para que fuese yo la que pudiese con mi curro ganar en casa y ayudar a que él se pudiese recomponer. Esa satisfacción es la más grande que he tenido en mi vida. Ahí empezó mi carrera”, recordó evocando sus primeros pasos como presentadora en Uno para todas.

Raquel destacó que su éxito es profesional y personal. Refleja la capacidad de transformar obstáculos en oportunidades: “He aprendido que el esfuerzo, la constancia y la fe en uno mismo son fundamentales. La resiliencia no es solo resistir, sino crecer, reinventarse y dar siempre lo mejor de ti. Incluso cuando las circunstancias parecen imposibles”.

Durante la conversación, Belén López intervino para mostrar admiración por la trayectoria de Raquel, recordando sus comienzos y los desafíos que ambas habían enfrentado en sus carreras. “Meroño, qué orgullosa estoy de ti”, dijo Belén reconociendo el talento y el esfuerzo de su amiga. Belén, por su parte, cerró la charla reflexionando sobre la importancia de seguir adelante: “Yo no he tenido despacho, pero me fui con mi padre a currar cuando hizo falta. No todos se reinventan, pero yo sí pude y aquí estamos trabajando con nuestra lección aprendida. Cada paso ha valido la pena y todo esfuerzo suma a la persona que somos hoy”. Con esta historia, Raquel Meroño se presenta como un verdadero ejemplo de resiliencia, superación y orgullo personal. La actriz demuestra que con determinación y corazón se puede transformar cualquier obstáculo en un aprendizaje y en un logro que inspira a otros.