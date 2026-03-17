Los Panero: la familia disfuncional más famosa del cine español

En una semana como esta, en la que muchas familias celebran con cariño el Día del Padre, dedicamos nuestras Joyas del archivo sonoro a una de las más —tristemente— célebres del cine español, la formada por el poeta Leopoldo Panero, su esposa Felicidad Blanc y sus hijos Juan Luis, Leopoldo María y Michi, la familia Panero.

El desencanto, de Jaime Chávarri

Felicidad y sus tres hijos protagonizaron en 1976 El desencanto, película que podía situarse en el género documental y en la que los cuatro desnudan ante la cámara sus relaciones familiares, en un crudo y doloroso exorcismo al que ningún espectador puede ser ajeno.

Cuando se cumplen 50 años de su estreno, El desencanto es aún tan fundamental en nuestro cine que este año el Festival de Cine de Málaga la ha elegido Película de Oro y le ha entregado a su director, Jaime Chávarri, la Biznaga Honorífica del Festival el pasado lunes día 9 de marzo.

El poeta Leopoldo Panero, nacido en 1909 en Astorga, forma parte de la llamada Generación del 36. Figura poliédrica, pasó de ser detenido al inicio de la Guerra Civil por "rojo" (salvó la vida de milagro) a ser considerado uno de los "poetas del Régimen". Además de escribir, formó parte activa del aparato cultural franquista: fue agregado cultural, primero, y director después del Instituto Español en Londres; formó parte del Instituto de Cultura Hispánica; organizó misiones culturales y bienales de arte, fue censor… Falleció tempranamente en 1962, a los 53 años.

De puertas para afuera, Panero era el padre y esposo perfectos. Pero la realidad familiar íntima era muy distinta: casado con Felicidad Blanc -"señorita bien" madrileña, elegante, culta y voraz lectora- solo tras su muerte y, sobre todo, tras el estreno de El desencanto, se conoció la historia de un matrimonio infeliz, con una esposa anulada hasta el punto de ser invisible a los ojos de sus propios hijos y de un padre nada ejemplar, continuamente ausente, violento y que consumía demasiado alcohol. Esta familia disfuncional, marcada por las apariencias como buena familia burguesa, se convirtió, al airear sus miserias, en la metáfora perfecta de la decadencia del régimen franquista durante la Transición.

Tras el estreno de El desencanto, en la que los tres hijos de Panero cargan contra él pero también contra la madre, Felicidad, esta publica su autobiografía Espejo de sombras donde trata de redimir su figura, de justificarse a sí misma. Poco después de la salida del libro, en 1977, es entrevistada por Lalo Azcona en el programa A cuerpo limpio: vuelve a reconocer su infelicidad en su matrimonio con un marido que nunca tuvo interés por conocerla y afirma no creer en la familia, sino en las afinidades. Menciona a sus hijos con una cierta frialdad: dice que, para ella, tras la muerte de Panero, su familia "fue un conglomerado que ya no tuvo estructura".