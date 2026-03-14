Juan Gómez Bárcena explora la culpa y el pasado en su nueva novela 'Abril o nunca'

Si fuera posible viajar al pasado y poder rehacerlo, ¿quién no aprovecharía la oportunidad? Todo aquel que se haya desvelado de madrugada pensando una y otra vez en lo que pudo ser daría todo lo que tiene por tener una oportunidad de enmienda. Así le ocurre al protagonista de Abril o nunca (Seix Barral), la nueva novela del escritor santanderino Juan Gómez Bárcena. En esta conmovedora historia, un padre está dispuesto a renunciar a todo para recuperar lo que más quiere.

Teresa cumple años dos veces: una con mamá y otra con papá; una en Madrid y otra en Benidorm. Cosas de tener padres divorciados. En Madrid siempre se lo pasa mejor con sus amigas del colegio, pero este año en Benidorm le espera una sorpresa: su padre, Daniel, la llevará a bucear. Y ese día en la Cala de los Amarillos, con Teresa sonriendo en el agua, pasará algo que lo cambiará todo. No podemos desvelar al lector lo que ocurre, pero sí que es un suceso que marcará para siempre la vida de ambos.

04.03 min Página Dos - Juan Gómez Bárcena y el 'Mapa de soledades'