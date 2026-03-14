Juan Gómez Bárcena explora la culpa y el pasado en su nueva novela 'Abril o nunca'
- Abril o nunca explora la obsesión, la renuncia y el deseo de viajar en el tiempo para corregir el pasado
- El protagonista de la novela de Juan Gómez Bárcena es un padre divorciado que siente una gran culpa
Si fuera posible viajar al pasado y poder rehacerlo, ¿quién no aprovecharía la oportunidad? Todo aquel que se haya desvelado de madrugada pensando una y otra vez en lo que pudo ser daría todo lo que tiene por tener una oportunidad de enmienda. Así le ocurre al protagonista de Abril o nunca (Seix Barral), la nueva novela del escritor santanderino Juan Gómez Bárcena. En esta conmovedora historia, un padre está dispuesto a renunciar a todo para recuperar lo que más quiere.
Teresa cumple años dos veces: una con mamá y otra con papá; una en Madrid y otra en Benidorm. Cosas de tener padres divorciados. En Madrid siempre se lo pasa mejor con sus amigas del colegio, pero este año en Benidorm le espera una sorpresa: su padre, Daniel, la llevará a bucear. Y ese día en la Cala de los Amarillos, con Teresa sonriendo en el agua, pasará algo que lo cambiará todo. No podemos desvelar al lector lo que ocurre, pero sí que es un suceso que marcará para siempre la vida de ambos.
Rehacer el pasado
En Abril o nunca acompañamos a Daniel tras ese día clave, y recorremos con él una crisis de los cuarenta marcada por la culpa, la posibilidad de un nuevo amor, la noche hortera de Benidorm, los foros de internet y sus teorías conspiranoicas y, una y otra vez, la revisión obsesiva de ese día en la cala. Aquellas horas previas en las que todo iba bien. Luego, como escribió Joan Didion, «La vida cambia rápido. La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conoces se acaba». La culpa, el estigma y los secretos también aparecen en novelas como Edipo Rey (Sófocles), Crimen y castigo (Dostoyevski), Lord Jim (Joseph Conrad), Rebeca (Daphne du Maurier) o Expiación (Ian McEwan).
“La preocupación de fondo es la misma: el paso del tiempo“
La crítica y los lectores han señalado el cambio en el tono, ambientación y temas. «Hubo momentos escribiendo el libro», cuenta Gómez Bárcena en su entrevista a Página Dos, «en los que pensaba que estaba en un terreno extraño. No suelo narrar en el presente. Pero la preocupación de fondo es la misma: la reflexión sobre el paso del tiempo», concluye el autor. En la novela hace un tierno retrato de la paternidad, explora la masculinidad tradicional y la geografía íntima del trauma, e invita al lector a dejarse sorprender por un original juego literario. El deseo de volver atrás en el tiempo es una metáfora de la negación y de las extrañas reacciones que tiene el ser humano en un proceso de duelo. Se exige a quien sufre que pase página cuanto antes, que esté feliz y celebre lo que tiene, que vuelva a ser productivo.
Bárcena (Santander, 1984) es licenciado en Literatura Comparada, Historia y Filosofía. Con su primer libro de cuentos, Los que duermen (2012), obtuvo el Premio Tormenta al Mejor Autor Revelación. En 2014 publicó El cielo de Lima, novela con la que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Narrativa 2014. Siguieron Kanada (2017), Ni siquiera los muertos (2020) y sus obra más conocidas, Lo demás es aire y Mapa de soledades, que lo consolidaron como uno de los autores más relevantes de la literatura española. Actualmente reside en Madrid, donde imparte talleres literarios.