Metrópolis homenajea al artista y activista sevillano Federico Guzmán

El artista sevillano Federico Guzmán (1964-2026), referente de la ‘nueva figuración sevillana’ falleció súbitamente el 9 de febrero de 2026. Figura del arte contemporáneo español, su trabajo está presente en colecciones internacionales como el MoMA de Nueva York o el Museo Boijmans van Beuningen de Róterdam; y en colecciones nacionales como el MNCARS, Madrid; el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla; el MACBA, Barcelona; el IVAM, de Valencia, el MUSAC, León o el CGAC de Santiago de Compostela.

“Fede” Guzmán entendía su obra ligada al activismo, como un medio para la transformación social y el compromiso con el impacto de la humanidad en el medio natural.

Exposición 'Sombra verde. Federico Guzmán y la carrera de las plantas' C3A de Córdoba

Metrópolis reemite el capítulo que en 2023 dedicó a su trayectoria. Un merecido homenaje a su espíritu generoso y a sus valiosas aportaciones artísticas. En este emocionante programa, que recoge una de sus últimas entrevistas, se partía de su exposición Sombra verde. Federico Guzmán y la carrera de las plantas que pudo verse en el C3A de Córdoba, comisariada por Juan Antonio Álvarez Reyes.

“El verdor” y el concepto de “viriditas” El artista se había inspirado en el concepto de viriditas (del latín verdor y verdad), acuñado por Hildegard von Bingen, naturalista, filósofa, mística y abadesa de la Edad Media que analizó la fuerza divina de la naturaleza; y también, en un ensayo del pensador, Hakim Bey, del que toma el término ‘Sombra verde’. A Guzmán le interesa recalcar la actitud desde la que plantea esta revisión de su obra, que es la del aprendizaje y la experiencia directa de la naturaleza. La carrera de las plantas alude a la educación botánica que reciben los jóvenes destinados a convertirse en curanderos dentro de la comunidad inga del Putumayo (Colombia). Proyecto Tomaco (2004-2006) Aprovechando el inspirador despliegue expositivo que pudo verse en el C3A, Metrópolis, en compañía del artista y de su comisario, Juan Antonio Álvarez Reyes, analizaron la trayectoria del creador sevillano desde el año 2000 hasta la actualidad, en un viaje desde la obra más temprana, presente en la muestra: Yagé (2000) hasta la más reciente, Himno a Gaia (2022). Los remedios naturales, las plantas medicinales, los efectos terapéuticos de la ayahuasca y de otras hierbas con propiedades mágicas y curativas están presentes mediante piezas realizadas en diferentes medios y formatos.

La violencia del mercado y las catástrofes ecológicas La violencia del mercado y las catástrofes ecológicas también son investigadas por el artista en algunos proyectos desarrollados a lo largo de la primera década del siglo XXI. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, inspira trabajos como Miss Malandra (2006) o la instalación escultórica principal: La bella embalada (2007); denunciando los monocultivos que todo lo unifican y agotan; la pérdida de biodiversidad; la contaminación de la industria alimentaria o el desastre de Aznalcóllar que contaminó Doñana, que resuena en obras realizadas con alpechín, el líquido residual de la industria aceitera.

Otros proyectos activistas Además de analizar las imponentes y coloridas piezas que ofrece la muestra retrospectiva en Córdoba, el programa incluye una selección de proyectos de naturaleza activista, que el artista ha seleccionado para Metrópolis. Realizadas a lo largo de las últimas dos décadas, estas obras constatan el enorme valor que Guzmán otorga al trabajo en comunidad. Se trata de proyectos realizados tanto en España, como en el Sahara y Colombia, en los que no faltan el humor, la empatía y la ironía, sin renunciar a la denuncia de las problemáticas tratadas.