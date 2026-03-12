El mensaje oculto de Parquesvr para La Revuelta en la portada de su nuevo disco: mira su actuación con "Rizo de gitana"

La Revuelta lo ha vuelto a hacer. El programa de David Broncano ha cruzado una vez más a dos invitados procedentes de mundos, en apariencia, absolutamente distanciados. Por un lado, el comandante del Ejército del Aire y del Espacio Juan Bengoechea y, por otro, el grupo madrileño de post-punk Parquesvr, que está “recibiendo un apoyo de la hostia últimamente” en su gira y que celebraba estar en “un programa diverso: primero un militar y ahora nosotros”.

Y la banda ha llegado cargada de “mogollón de movidas” para entregar a Broncano, aunque “no tan aerodinámicas” como las del piloto de Eurofighter que les ha precedido. Una maza para el bombo, mermeladas customizadas, “sushi de Burgos” y sus tres discos publicados hasta la fecha, a la espera de que el cuarto, Mitos y leyendas, salga al mercado el próximo 24 de abril. En su portada, Parquesvr ha dejado varios mensajes ocultos para el programa: una broma sobre el cambio físico de Grison y el Ozempic de moda en Hollywood, una teoría conspiranoica sobre el reemplazo de Jorge Ponce y una hipótesis: que David Broncano pidió cobrar el mismo sueldo que el Cholo Simeone, entrenador de su Atleti.