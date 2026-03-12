El desafío de Coti a los algoritmos: "A la hora de hacer un disco pienso mucho en el futuro"

Un disco grabado íntegramente con músicos e instrumentos reales, sin recurrir a samples ni a la inteligencia artificial. Así ha desafiado Coti a los algoritmos en Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer, su último trabajo, compuesto por 10 canciones "meditadas" y "mimadas".

"Con esta instantaneidad, que todo el tiempo sale música nueva, pareciera que tenemos esa obligación los artistas de estar mostrando constantemente música nueva", ha lamentado el cantautor argentino en Las tardes de RNE, donde ha reconocido que aspira a que sus canciones perduren en el tiempo: "A la hora de hacer un disco, pienso mucho también en eso, en el futuro, no solamente en el ahora".

23.38 min Las tardes de RNE - Coti: entrevista y actuación en directo

Esta filosofía se refleja también en el lanzamiento de Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer en formatos como el vinilo y el casete, con los que Coti busca que sus seguidores puedan recuperar la experiencia de escuchar una obra completa y apreciar los detalles de su producción. Con la irrupción de los móviles y las plataformas de streaming, el artista siente que la música grabada "ha perdido un poco de valor".

Mucho romanticismo En este último álbum de Coti se incluyen canciones tan románticas como "Octubre" y "Laberinto", dos temas que hemos podido escuchar en acústico en Las tardes de RNE. Acompañado de su inseparable guitarra, Coti ha apelado a la nostalgia del amor perdido con versos como "Éramos la misma sombra / dibujada por las velas" o "Qué impotencia de saber que ahora nos estamos perdiendo". ““ El duelo sentimental también caracteriza uno de sus grandes clásicos, "Nada fue un error", cuya melodía también hemos podido disfrutar en directo al final de su conversación con David Cantero y Marta Solano, a quienes ha admitido que es un "privilegio" contar con un éxito así en su amplio repertorio.