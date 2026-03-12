El desafío de Coti a los algoritmos: "A la hora de hacer un disco pienso mucho en el futuro"
- El cantautor argentino apuesta por los procesos creativos "meditados" frente a la "instantaneidad" de la música actual
- El artista ha interpretado en acústico en Las tardes de RNE dos de sus últimas canciones y su éxito "Nada fue un error"
Un disco grabado íntegramente con músicos e instrumentos reales, sin recurrir a samples ni a la inteligencia artificial. Así ha desafiado Coti a los algoritmos en Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer, su último trabajo, compuesto por 10 canciones "meditadas" y "mimadas".
"Con esta instantaneidad, que todo el tiempo sale música nueva, pareciera que tenemos esa obligación los artistas de estar mostrando constantemente música nueva", ha lamentado el cantautor argentino en Las tardes de RNE, donde ha reconocido que aspira a que sus canciones perduren en el tiempo: "A la hora de hacer un disco, pienso mucho también en eso, en el futuro, no solamente en el ahora".
Esta filosofía se refleja también en el lanzamiento de Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer en formatos como el vinilo y el casete, con los que Coti busca que sus seguidores puedan recuperar la experiencia de escuchar una obra completa y apreciar los detalles de su producción. Con la irrupción de los móviles y las plataformas de streaming, el artista siente que la música grabada "ha perdido un poco de valor".
Mucho romanticismo
En este último álbum de Coti se incluyen canciones tan románticas como "Octubre" y "Laberinto", dos temas que hemos podido escuchar en acústico en Las tardes de RNE. Acompañado de su inseparable guitarra, Coti ha apelado a la nostalgia del amor perdido con versos como "Éramos la misma sombra / dibujada por las velas" o "Qué impotencia de saber que ahora nos estamos perdiendo".
El duelo sentimental también caracteriza uno de sus grandes clásicos, "Nada fue un error", cuya melodía también hemos podido disfrutar en directo al final de su conversación con David Cantero y Marta Solano, a quienes ha admitido que es un "privilegio" contar con un éxito así en su amplio repertorio.
Homenajes a Madrid y Uruguay
Pero en Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer, grabado entre Buenos Aires y Madrid, también hay un corte dedicado a la capital española, lugar donde nacieron dos de sus hijos y que ha marcado su trayectoria profesional. "Muchos discos que hice fueron escritos y grabados acá en Madrid, y mis primeros lanzamientos también fueron aquí. Así que es una ciudad que significa mucho para mí", ha destacado.
"Y yo recuerdo / que Madrid era nuestro / Los lugares prohibidos / Caminatas eternas / del otoño en Retiro", canta Coti en "Madrid sin vos".
El músico también tiene palabras de afecto en el disco hacia Uruguay, país que considera "parte de su vida" —cuando era niño veraneaba allí con su familia— y al que homenajea con un tema a ritmo de funky que evoca la "paz" que siente en el 'paisito'.
"Es un lugar que está un poco al costado del mundo. En América es como si fuera Portugal, que es hermoso y que parece que el tiempo allí no pasa. Y esa sensación tengo yo cada vez que voy", explica Coti.