Yerai Cortés: "Hay veces que da igual cantarlo bonito: cuando lo digo yo, el mensaje llega directo"

Yerai Cortés, ganador de dos Premios Goya por el documental de C Tangana 'La guitarra de Yerai Cortés', ha visitado El recreo en En Play y ha declarado que "hay veces que da igual cantarlo bonito: cuando lo digo yo, el mensaje llega directo, porque va directo, va direccionado a una persona. Entonces ya no es cantarlo, sino contarlo". Además, ha anunciado la fecha de su nuevo disco 'Popular': "Saldrá el 17 de abril".

El nominado a un Latin Grammy a mejor artista revelación 2025 no se centra solo en el estilo musical que le ha hecho reconocido: "Me mola escuchar referencias de fuera y de música que no sea flamenca". Ha explicado que los procesos de creación "son de cada uno" y que él no tiene un orden, porque tampoco es nada ordenado en su vida.

Dio el salto a la fama por el documental que hizo con C.Tangana sobre su vida y su familia, se pareció una experiencia bonita porque permitió al público conocer no solo "lo que tú quieres que vean de ti, sino también lo que realmente eres". Lo que más ha disfrutado es que "despertaba cosas muy bonitas en la gente" y que las personas que le han parado por la calle le han dicho que les animó a llamar a familiares a decirles que les querían.