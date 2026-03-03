'CAPTCHA. No soy un robot': Así es el concurso donde debes demostrar que eres humano

Ingenio, inteligencia y mente rápida. Esa es la base de CAPTCHA. No soy un robot, el primer programa de televisión donde los concursantes tendrán que demostrar que son 100% humanos y que su inteligencia no es artificial.

En cada episodio presentado por Rodrigo Vázquez, cuatro concursantes se enfrentan a distintas pruebas inspiradas en los famosos captcha de internet que determinan si somos humanos o una inteligencia artificial. Ciencia, literatura, música, geografía, historia... Los paneles del programa abarcan todo tipo de conocimientos. Los concursantes que no superen las pruebas y sean eliminados se enfrentarán al Botón de Verificar, que desvelará si realmente eran humanos o si se convierten en robots delante de todos en plató.

01.07 min 'Captcha, no soy un robot', muy pronto en La 2

¿Son nuestros famosos humanos o robots? Cada semana, un invitado famoso acompañará a Rodrigo y a nuestros concursantes en esta aventura que sacará su parte más humana e ingeniosa. Grison, Pilar Rubio, Pepe Rodríguez o Inés Hernand, entre otros, ayudarán a los participantes que lleguen a la final para llevarse el bote a casa.

Viajes en la historia con la IA ¿Qué pasaría si las redes sociales hubieran existido en la prehistoria? ¿Y si Don Quijote tuviera una cuenta de Instagram? En cada episodio de CAPTCHA. No soy un robot viajamos al pasado gracias a la inteligencia artificial para conocer a personajes históricos y literarios como nunca antes los habíamos visto en televisión: el videopodcast de Platón, los reels de Cleopatra o el videoblog de la primera travesía de Colón. Una sección donde descubriremos curiosidades históricas con mucho humor.

Salseos digitales y mucho más Pero Captcha no termina con su emisión en La 2. Después de cada episodio, los espectadores podrán entrar en RTVE Play para disfrutar de CAPTCHA. El videopodcast presentado por Javi Hoyos, donde conversa con el invitado famoso del episodio sobre los grandes retos de la digitalización. Grison, Benita, Pilar Rubio, Inés Hernand, Soraya, Pepe Rodríguez, Alba Carrillo, Samantha Ballentines, Mario Marzo o Wilbur se enfrentan a una pregunta clave: ¿sabemos realmente movernos en el entorno digital o solo estamos sobreviviendo a él? 01.37 min CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet - Grison sobre el acceso de menores a las redes sociales

Un universo transmedia En un mundo digitalizado, es importante poder ir más allá, y eso precisamente es lo que hace CAPTCHA. No soy un robot a través de las redes sociales y los creadores de contenido. En las redes de RTVE se podrá disfrutar de vídeos y dinámicas que ayudarán a los espectadores a desarrollar sus competencias digitales. ¿Serán capaces de diferenciar elementos creados con la IA de elementos reales? Carlos Asenjo-García Cano, alias @CharlyOkei en TikTok, saldrá a las calles a preguntar a la gente sobre redes y tecnología. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cuándo se inventó el Wifi? ¿Para qué servía un disquete? Dinámicas que pondrán a prueba a mayores y jóvenes con el humor siempre presente. Guadalupe Fiñana, más conocida en redes sociales como @abueladedragones, también se suma a este proyecto transmedia para demostrar que no vale solo con inteligencia artificial, también hay que aprender a usar el sentido común. Una serie de vídeos que sin duda no dejarán a nadie indiferente y acercarán a todos las nuevas tecnologías. Distintos formatos y propuestas que buscan despertar en el espectador un pensamiento crítico y constructivo sobre el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad.