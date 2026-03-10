Hora y dónde ver gratis en TV las semifinales de la Copa de la Reina: Atleti - Tenerife y Levante Badalona - Barça

Este miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 2026 tienen lugar la ida de las semifinales de la Copa de la Reina. Atlético de Madrid y FC Barcelona son favoritos para reeditar la final del año pasado y Tenerife y Badalona buscarán la sorpresa.

El FC Barcelona vuelve a ser el rival a batir y sus números asustan. El conjunto blaugrana ha ganado las seis últimas Ligas, cinco de las seis últimas Copas y tres de las últimas cinco Champions. El Atlético de Madrid ha levantado dos veces en su historia la Copa de la Reina y en cuatro ocasiones la Liga. Tenerife y Badalona sueñan con su primer título.

El camino a las semifinales El FC Barcelona llega a las semifinales líder en Liga tras dejar en el camino a Deportivo Alavés (1-6) y Real Madrid (0-4) y el Atlético de Madrid puede salavar una temporada complicada en la que ocupa la sexta posición en el campeonato doméstico, sufrió para eliminar en los penaltis (4-5) al Alhama, tras el 1-1 final, y en cuartos se cargó al Athletic Club por 4-1. El Tenerife, que en Liga marcha octavo, ha podido vencer, con más apuros que los dos grandes, a Sevilla (1-2) y Madrid CFF (0-1) y el equipo que ha tenido un camino más largo ha sido el Levante Badalona, que entró una ronda antes que sus rivales. Los catalanes han eliminado a Osasuna (0-3), Deportivo (1-4) y a la Real Sociedad en la prórroga por 0-1. En su quinta participación en la Copa de la Reina, el equipo ha logrado superar por primera vez en su historia el listón de los octavos de final y se han plantado en semifinales. El premio es enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo, el FC Barcelona.