Hora y dónde ver gratis en TV las semifinales de la Copa de la Reina: Atleti - Tenerife y Levante Badalona - Barça
- Indias y culés son favoritas para reeditar la final del año pasado; las dos outsiders, a soñar
- Atlético de Madrid - Tenerife y Levante Badalona - FC Barcelona, en directo en RTVE Play
Este miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 2026 tienen lugar la ida de las semifinales de la Copa de la Reina. Atlético de Madrid y FC Barcelona son favoritos para reeditar la final del año pasado y Tenerife y Badalona buscarán la sorpresa.
El FC Barcelona vuelve a ser el rival a batir y sus números asustan. El conjunto blaugrana ha ganado las seis últimas Ligas, cinco de las seis últimas Copas y tres de las últimas cinco Champions. El Atlético de Madrid ha levantado dos veces en su historia la Copa de la Reina y en cuatro ocasiones la Liga. Tenerife y Badalona sueñan con su primer título.
El camino a las semifinales
El FC Barcelona llega a las semifinales líder en Liga tras dejar en el camino a Deportivo Alavés (1-6) y Real Madrid (0-4) y el Atlético de Madrid puede salavar una temporada complicada en la que ocupa la sexta posición en el campeonato doméstico, sufrió para eliminar en los penaltis (4-5) al Alhama, tras el 1-1 final, y en cuartos se cargó al Athletic Club por 4-1.
El Tenerife, que en Liga marcha octavo, ha podido vencer, con más apuros que los dos grandes, a Sevilla (1-2) y Madrid CFF (0-1) y el equipo que ha tenido un camino más largo ha sido el Levante Badalona, que entró una ronda antes que sus rivales. Los catalanes han eliminado a Osasuna (0-3), Deportivo (1-4) y a la Real Sociedad en la prórroga por 0-1. En su quinta participación en la Copa de la Reina, el equipo ha logrado superar por primera vez en su historia el listón de los octavos de final y se han plantado en semifinales. El premio es enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo, el FC Barcelona.
Hora, canal y dónde ver en TV las semifinales de la Copa de la Reina
Los partidos de ida de semifinales de la Copa de la Reina se podrán ver en RTVE Play. El miécoles 11 de marzo a partir de las 19:00 horas el Atlético de Madrid - Costa Adeje Tenerife se podrá ver en La 2, y el jueves 12 de marzo a partir de las 21:00 horas el Levante Badalona - FC Barcelona en Teledeporte, ambos en streaming a través de la plataforma de RTVE Play.