Carlo Costanzia recuerda la surrealista primera visita a casa de Terelu Campos: "Imagínate yo allí…"

Carlo Costanzia se sinceró sobre su primera visita a la casa de Terelu Campos, madre de su pareja Alejandra Rubio. La conversación surgió en un momento de nervios, despistes y humor. Carlo y Eduardo Navarrete comentaban la nueva etapa teatral de Terelu, que recientemente debutó en la comedia Santa Lola, y esto dio lugar a explicar a su compañero cómo Alejandra la animó a aceptar ese reto. Una oportunidad perfecta para que saliera de su zona de confort: “Insistimos mucho en que lo hiciera. Nos parecía una oportunidad espectacular”.

El recuerdo más divertido de la noche surgió cuando Carlo rememoró cómo fue el primer contacto con la casa de su suegra y cómo surgió de manera completamente inesperada. Estaba comiendo con unos amigos cuando, de pronto, le propusieron ir a tomar algo “aquí al lado” y antes de darse cuenta, estaba entrando en casa de Terelu Campos: “Imagínate yo allí, el informado de la vida”, decía entre risas.

La sorpresa y los nervios se mezclaron al instante y la sensación se intensificó cuando su mirada se cruzó con un cuadro colgado en la pared. Convencido de que se trataba de Terelu, comentó en voz alta lo guapa que era solo para descubrir que en realidad era la abuela de Alejandra, María Teresa Campos. Sin embargo, lo que pudo haber sido un momento incómodo se convirtió en una anécdota inolvidable. Uno de esos recuerdos que se quedan marcados desde la primera visita y que siempre resulta divertido rememorar.

La bronca de Navarrete y Terelu Aunque Carlo se llevó todas las risas con su anécdota, la conversación también recordó un primer encuentro movido de Eduardo Navarrete con Terelu. Durante su participación en MasterChef Celebrity, los nervios del concurso y la exigencia de la presentadora hicieron que la situación se intensificara: Navarrete recuerda que Terelu no paraba de pedirle cosas, de manera fuerte, lo que le pilló por sorpresa. En medio de la tensión, soltó entre carcajadas: “¿Y yo qué culpa tengo de que tengas más años que el templo de Debod?”. A pesar de todo, Navarrete y Terelu mantienen hoy muy buena relación y recuerdan entre risas aquel primer encuentro lleno de tensión y humor.