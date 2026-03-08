Almudena Ariza: "La testosterona se ha ido de las manos, estamos viendo un mundo completamente enloquecido "

Almudena Ariza es toda una enciclopedia de la historia reciente de nuestro planeta, tras haber vivido en primera persona conflictos como el de Afganistán en su día o las recientes guerras en Ucrania y Gaza.

Un ejemplo de periodista de raza que, este 8M ha visitado el plató de Al cielo con ella como una de las pioneras en el mundo del reporterismo de guerra, en un sector profundamente masculinizado en el que, según recuerda, "había mucho Indiana Jones, mucho machirulo".

Almudena Ariza entrando en el plató de "Al cielo con ella" ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

Pegada siempre a la actualidad, no duda ni un segundo a la hora de responsabilizar a los artífices de los conflictos bélicos que copan los titulares de lo que define como "una deriva muy peligrosa —dice— a la que nos están conduciendo dos tipos enloquecidos, que son Netanyahu y el presidente de los Estados Unidos, saltándose todas las normas internacionales, todo el derecho internacional, todo lo que hemos estado construyendo durante décadas, y todos los valores en los que confiamos".

"Una serie de señores nos están conduciendo a un mundo completamente disparatado" Desde la perspectiva que le otorga su vasta experiencia profesional, considera que estamos viviendo unas guerras a las que "nos estamos viendo arrastrados sin quererlo y sin que haya ningún beneficio en lo que vayamos a conseguir". No obstante, se muestra optimista respecto al futuro: "Hay gente buena que se preocupa por los demás y hay valores, como el sentido de la justicia, solidaridad y empatía" en las numerosas personas que se han cruzado en su camino a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. "Creo que nos podemos salvar", responde rotunda a las preguntas de Henar Álvarez. En primera persona ha vivido el genocidio "atroz", como lo define, en Gaza. Se niega a llamar guerra a una invasión de Israel liderada por Netanyahu, que incluso ha impedido que periodistas extranjeros crucen la frontera para informar de lo que estaba sucediendo en la Franja. "Cada mañana me levantaba con las imágenes que enviaban los periodistas palestinos; a veces contactaba con ellos, pero no sabía si al día siguiente iban a estar vivos". Una fuente imprescindible para conocer lo que ocurría fue Raúl Incertis, médico valenciano que acudió a Gaza como voluntario y que "cada día mandaba notas de voz, fotos y vídeos de lo que estaba viendo". Imágenes descorazonadoras y terribles, describe Ariza, que fueron el germen del podcast Vivir y morir en Gaza que se puede escuchar en RTVE Play. RTVE Play lanza el videopodcast 'Vivir y morir en Gaza', con Almudena Ariza y Raúl Incertis PRENSA RTVE Todas estas experiencias llevan a la periodista a vivir sin planificar demasiado. "Me gusta sentir que no sé muy bien dónde voy a vivir dentro de un año, me gusta mucho descubrir gentes y lugares. La idea de ver qué me depara la vida… ir descubriendo qué hace la gente en cada lugar, a qué hora se levanta", destaca la actual corresponsal de TVE en Bogotá, un destino ansiado por la posibilidad de explorar el continente que le faltaba en su mapa y tener la posibilidad de "trabajar en español". ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA Ariza atesora décadas de experiencia en su mochila, de las que hace gala al afirmar que siempre ha podido ser libre a la hora de informar sin que nadie le haya obligado a decir algo que no fuera cierto. "No podría dormir con la conciencia tranquila, no me podría llamar periodista". Aunque sí lamenta que, a la hora de luchar por la igualdad de sus derechos salariales, la respuesta que recibiera en el despacho fuera que "ahí tienes la puerta". Una puerta que abrió para recorrer el mundo con las botas puestas; como también ha abierto la puerta del congelador de Henar: de todos los personajes a los que ha citado en esta entrevista, ¿a quién habrá metido dentro?