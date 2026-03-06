Camino al 8M: Los monólogos más feministas e incisivos de Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'

Para lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, aún queda camino por recorrer; por eso la celebración del 8M sigue siendo necesaria. En los monólogos de Al cielo con ella, Henar Álvarez habla sobre muchas de las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres en una sociedad, todavía, machista. Echar la culpa a las mujeres de cualquier cosa que les sucede a los hombres, sin cuestionarlos a ellos; poner sobre la mujer todo lo que tiene que ver con los cuidados domésticos; el yugo de la belleza, que condiciona mucho la vida de ellas y poco la de ellos; o la importancia del consentimiento son algunas de estas reflexiones.

Como muestra, Henar habla de la polémica de Brooklyn Beckham. "Resulta que este señor no para de echar mierda por redes sociales. Nos ha amenazado con escribir un libro sobre la historia, pero resulta que yo me meto en internet y lo único que veo son vídeos hablando de que si su madre es una controladora, que si su novia es una manipuladora busca fama. Y yo me pregunto: ¿Podemos hablar de él en vez de ellas? ¿Podemos centrarnos en lo que está haciendo él, que es un pijo que no ha parado de chupar del bote de su familia, hasta que ha podido chupar del bote de su novia multimillonaria? Y encima el tío nos pide intimidad mientras no para de airear sus trapos sucios en Instagram?". Y añade: "Mi deseo para 2026 es que los hombres empiecen a hacerse cargo de sus movidas y dejemos de justificar su comportamiento, echándole la culpa a otra mujer".

05.15 min El dilema familiar de los Beckham

"Nos manipulan desde niñas" En lo que se refiere a los cuidados domésticos, Henar Álvarez cuenta que alguna vez la han acusado de vaga. "Perdona, ¿qué yo soy una vaga?, que escribo, dirijo y presento este programa; que tengo una gira de teatros por toda España; que tengo un novio que es más joven y más guapo que yo, con el trabajo que eso lleva; que tengo un hijo que come tres veces al día, que va a cuatro extraescolares; que levanto 40 kilos en press de banca; que dejo de fumar todos los años, una vez al año; que he escrito dos libros, una película y he estado en todos los podcast de España… ¡¿Vaga yo?! Hombre, ¿qué lo tengo que hacer yo todo?", se queja la presentadora. "Muchas amigas me dicen: es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. ¡Chica, pues que no lo haga nadie! Por ejemplo, la compra: "Si tu pareja es capaz de saber cuántos partidos quedan para que acabe la Liga, yo creo que puede saber si falta o no papel higiénico". Henar cierra diciendo que "yo creo que nos manipulan desde niñas para que estemos todo el rato pendientes de estas cosas, en vez de ocupar el tiempo en otras, y así de paso, que ellos tengan servicio doméstico gratis aunque sean la persona más pobre del mundo". 05.42 min Henar Álvarez: "Nos manipulan desde niñas"

¿Qué apellido le pones en primer lugar a tu bebé? El porcentaje de bebés que nacen en España en un año, y a los que se les pone el apellido de la madre en primer lugar, sigue siendo muy escaso. La presentadora de Al cielo con ella da datos sobre este asunto. "De todos los nacidos en España el año pasado, solo el 6% llevan en primer lugar el apellido de la madre. Para que lo entendamos mejor: el 94% lleva en primer lugar el apellido del padre. Pero, chicas, ¿qué pasa?, ¿por qué no le estamos poniendo el nuestro si se puede? El orden de los factores sí altera el producto, que no es lo mismo ver a un tuberculoso que ver tu culo hermoso", insiste. "Es que estamos cuidando más el ego de los padres que Ayuso a Julio Iglesias. Mira, poner nuestro apellido el primero es una cuestión de meritocracia. A las cosas hay que ponerles el nombre del que las trabaja, de su protagonista: El diario de Patricia, Ahora Sonsoles, M. Rajoy..." 04.41 min ¿Por qué solo el 6% de los bebés españoles llevan como primer apellido el de la madre?

El yugo y la presión de la estética "El otro día fui al cine a ver Cumbres borrascosas, y a la salida había un grupo de heteros diciendo que no entendían lo de Jacob Elordi porque no es tan guapo… Y yo: ¡Aquí hay alguien que se está sintiendo amenazado, de repente! Claro, es que habéis vivido muy bien sin ningún tipo de presión estética, porque fíjate, que lo único de lo que han tenido que preocuparse es del tamaño de los genitales y resulta que no importa… Y yo, ¡anda, que para nosotras importan todos los tamaños!: los de las pestañas, los de las tetas, los de la cintura, los de los tobillos, los de las uñas, los del pelo…", critica Henar Álvarez "Claro es que han vivido increíble, creyendo que para ligar lo único que tenían que hacer es hacernos reír, que digo: '¡Ah, perdona!, yo tengo que hacer todo esto para estar buena, y encima te tengo que escuchar y reír los chistes yo a ti. ¡No, mi amor, me los tienes que reír tú a mí! ¿Qué tenemos, una relación Amaral? ¡¿Yo lo hago todo, mientras un calvo me mira?!". 05.19 min Henar Álvarez y "los hombres feos que hacen reír"

"No le hemos importado jamás a nadie" A raíz de las denuncias contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual, Henar Álvarez arranca su monólogo hablando de este tema. La presentadora de Al cielo con ella reflexiona sobre lo que hemos visto en pantalla durante años y que estaba totalmente normalizado. "A raíz de las denuncias por agresión sexual contra Julio Iglesias y de la investigación que ha hecho Univisión y eldiario.es, pues han empezado a salir un montón de vídeos, de entrevistas pasadas, que había hecho el cantante en la televisión y todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza como, en plan, ¿cómo podía hacer esto delante de las cámaras y que no nos diéramos cuenta?, y yo, ¡¿que no nos dábamos cuenta?!, ¡claro que nos dábamos cuenta, pero es que las mujeres no le hemos importado jamás a nadie! Entonces, daba igual hacer mofa con nosotras, humillarnos, porque nuestra labor era la de adornar, un poco como El Principito en casa de las Pombo". 03.46 min Henar Álvarez, sobre el papel de la mujer: "Nuestra labor era la de adornar"