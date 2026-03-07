El viaje de Simone de Beauvoir que inspiró 'El segundo sexo'
- El documental recorre el viaje por Estados Unidos que inspiró El segundo sexo, una de las obras más influyentes del feminismo contemporáneo
La Noche Temática dedica una de sus emisiones a la figura de Simone de Beauvoir, una de las pensadoras clave del feminismo contemporáneo. El programa estrena el documental Tras los pasos de Simone de Beauvoir, una producción francesa de 2024 dirigida por Nathalie Masduraud y Valérie Urréa que reconstruye el viaje que la filósofa realizó por Estados Unidos en 1947 y que resultó decisivo para la gestación de El segundo sexo.
La obra publicada en 1949 marcó un antes y un después en el debate intelectual sobre la condición femenina. En el documental se recuerda el impacto que tuvo aquel ensayo, que analizaba de manera sistemática los mecanismos de dominación en una sociedad patriarcal. Según se explica en la producción, la obra se convirtió en un alegato a favor de la igualdad de género y provocó un enorme debate público desde el momento de su publicación.
Un viaje decisivo para su pensamiento
Dos años antes de publicar el libro, Simone de Beauvoir viajó a Estados Unidos invitada a impartir conferencias en universidades. A sus 39 años, recorrió durante cuatro meses el país y observó de cerca la vida social y las relaciones entre hombres y mujeres.
Durante ese recorrido, la filósofa anotó en cuadernos sus impresiones sobre la vida cotidiana, las expectativas sociales y el papel asignado a las mujeres. Aquellas observaciones acabarían convirtiéndose en material fundamental para escribir El segundo sexo.
“ No se nace mujer, se llega a serlo“
En el documental se recupera una de las ideas centrales de la obra. Beauvoir afirmaba: “No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psicológico o económico define el rol que la hembra humana asume dentro de la sociedad”.
La observación de una sociedad desigual
El viaje también permitió a la pensadora francesa observar otras formas de desigualdad presentes en la sociedad estadounidense de la época. En su recorrido por el país se encontró con la segregación racial que afectaba a la población afroamericana y con una estructura social marcada por el racismo y el machismo.
Estas experiencias influyeron en su reflexión sobre la opresión y la jerarquía social. La autora estableció paralelismos entre la subordinación de las mujeres y otras formas de discriminación estructural presentes en la sociedad.
El documental muestra además cómo Beauvoir adoptó una mirada casi de cronista durante su estancia en Estados Unidos. Su condición de extranjera le permitió analizar con distancia las relaciones sociales que observaba a su alrededor.
Un legado que sigue influyendo
Décadas después de su publicación, El segundo sexo continúa siendo una obra fundamental para el pensamiento feminista. El documental analiza cómo el libro contribuyó a sentar las bases de debates que hoy siguen presentes, desde los estudios de género hasta las discusiones contemporáneas sobre identidad y desigualdad.
Más de setenta años después, el legado intelectual de Simone de Beauvoir continúa alimentando reflexiones sobre la igualdad, el papel de las mujeres en la sociedad y los cambios necesarios para transformar las estructuras de poder.